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एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट ईशिका सम्भरवाल का भिवानी में भव्य स्वागत, भारतीय हॉकी टीम की प्लेयर ने परिवार को समर्पित किया मेडल

भिवानी: भारतीय हाकी टीम की खिलाड़ी और एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडलिस्ट ईशिका सम्भरवाल रविवार को भिवानी लौटीं. पूरे इलाके उनका जोरदार स्वागत किया गया. भिवानी में सबसे पहले भगत सिंह चौक पर फूल-मालाओं से स्वागत किया और खुली गाड़ी में रोड शो निकाला गया. इस दौरान स्कूली छात्र, खेल प्रेमी व अन्य लोग शामिल हुए, जिन्होंने ईशिका सभ्रवाल का हौसला बढ़ाया.

ओलिंपिक टीम के लिए हुई क्वालीफाईः भिवानी पहुंचने पर ईशिका सम्भरवाल ने अपने सम्मान को देखकर कहा कि "बहुत खुशी हुई है. आप सब ऐसे ही सहयोग करते रहें, मैं वायदा करती हूं कि आगे भी ऐसे ही कड़ी मेहनत करती रहूंगी." उन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही टीम ने ओलिंपिक के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है. अब पूरी टीम का फोकस ओलिंपिक पर रहेगा और इंडिया पक्का गोल्ड मेडल लेकर आएगी."

परिजनों को समर्पित किया मेडलः ईशिका सम्भरवाल ने यहां तक पहुंचने के सफल को लेकर कहा कि "लगातार मेहनत करते रहें." उन्होंने अपने परिजनों को मेडल समर्पित किया. इसके साथ ही जितने भी लोग यहां पर स्पोर्ट करने आए हैं, उनको भी मेडल समर्पित करना चाहूंगी. अब खुद को और बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा. ओलिंपिक के लिए 2 साल बाकी हैं, उसको लेकर हर छोटी-छोटी चीजों पर वर्क किया जाएगा.

'पापा की वजह से मैंने हॉकी की शुरूआत की': ईशिका सम्भरवाल ने कहा कि "उनके पिता विरेंद्र सम्भरवाल होकी के ही कोच रहे हैं. शुरूआत से उनके पिता कोच रहे हैं." उन्होंने कहा कि मेरे पापा की वजह से ही हो पाया है की मैंने हॉकी की शुरूआत की. छोटे बच्चे भी हॉकी शुरू करें और उसके लिए अभ्यास करें. अगर लगातार प्रयास व अभ्यास करेंगे तो एक मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे. सुबह-शाम को प्रैक्टिस की है. जब वे जूनियर में सिलेक्ट हुई तो बैंगलुरू में भी प्रैक्टिस की है. उसके बाद सीनियर में चयन हुआ तो उसके साथ प्रैक्टिस की. वे फिलहाल सीनियर टीम के साथ प्रैक्टिस कर रही है और ओलिंपिक के लिए भी वहां प्रैक्टस करती रहेंगी.

4 दशक बाद मिला गोल्ड मेडलः ईशिका सम्भरवाल ने कहा कि "हमारी सफलता में पूरी टीम का भी काफी सहयोग रहा. हमने पहले ही निश्चित किया हुआ था कि इस बार गोल्ड मेडल हमारा होगा, क्योंकि पिछले 44 साल से इंडिया गोल्ड मेडल नहीं लाया था. मेरा यह पहला एशियन गेम था, जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट रहा. कोच व टीम का सहयोग रहा, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने हुनर को दिखा पाई. उनके पूरे परिवार का इस उपलब्धि में सहयोग रहा.