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झज्जर में गोल्ड मेडलिस्ट अयान लोहचब का ग्रैंड वेलकम, कार से लहराई गदा, ईटीवी भारत से बोले - स्वागत देख हो रही खुशी

अयान लोहचब का झज्जर में ग्रैंड वेलकम ( ETV Bharat )

झज्जर : एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम के लिए गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले झज्जर के बुपनिया गांव निवासी अयान लोहचब का आज गांव में भव्य स्वागत किया गया. इस मौके पर अयान की मां ने बेटे की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए गर्व जताया. उन्होंने कहा कि बेटे ने अपनी मेहनत और लगन से परिवार और गांव का नाम रोशन किया है.