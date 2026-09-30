झज्जर में गोल्ड मेडलिस्ट अयान लोहचब का ग्रैंड वेलकम, कार से लहराई गदा, ईटीवी भारत से बोले - स्वागत देख हो रही खुशी
एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट अयान लोहचब का झज्जर जिले के बुपनिया गांव में ग्रैंड वेलकम किया गया है.
Published : September 30, 2026 at 8:35 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 9:09 PM IST
झज्जर : एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम के लिए गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले झज्जर के बुपनिया गांव निवासी अयान लोहचब का आज गांव में भव्य स्वागत किया गया. इस मौके पर अयान की मां ने बेटे की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए गर्व जताया. उन्होंने कहा कि बेटे ने अपनी मेहनत और लगन से परिवार और गांव का नाम रोशन किया है.
ईटीवी भारत से की एक्सक्लूसिव बातचीत : अयान लोहचब अपने स्वागत से काफी ज्यादा खुश दिखे. ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि " ग्रामीणों के स्वागत करने से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है. साथ ही उनका लक्ष्य है कि वे आगे भी भारत के लिए गोल्ड मेडल ला सकें". वहीं उनकी मां सोनिया ने कहा कि "बेटे को देखकर काफी खुशी हो रही है. बेटे ने पूरे गांव का ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश का सम्मान बढ़ाया है. वे चाहती है कि ऐसा बेटा सभी को मिले और बाकी बेटे-बेटियां भी भारत माता के लिए गोल्ड लेकर आए.
खुशी और गर्व का पल : बेटे के स्वागत समारोह में भावुक नजर आईं मां ने कहा कि यह उनके परिवार के लिए बेहद खुशी और गर्व का पल है. गांव के लोगों ने जिस तरह अयान का स्वागत किया है, उससे पूरा परिवार अभिभूत है. गोल्ड मेडल जीतकर गांव पहुंचे अयान के स्वागत के लिए ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला. ग्रामीणों ने फूल-मालाओं और जोरदार नारों के साथ अपने लाडले खिलाड़ी का अभिनंदन किया. गांव में आयोजित सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे.
अयान लोहचब को गदा भेंट की : इस अवसर पर विधायक कुलदीप वत्स भी समारोह में पहुंचे. उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट अयान लोहचब को गदा भेंट कर सम्मानित किया और उनकी उपलब्धि पर बधाई दी. अयान की मां ने बेटे की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हर मां का सपना होता है कि उसका बेटा जीवन में कुछ बड़ा करे. अयान ने अपनी मेहनत से यह सपना पूरा किया है. ग्रामीणों ने कहा कि अयान की उपलब्धि से बुपनिया गांव ही नहीं, बल्कि पूरे झज्जर जिले का नाम रोशन हुआ है. उनकी सफलता से गांव के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.
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