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एशियन गेम्स क्रिकेट: चारों क्वार्टरफाइन रद्द, सेमीफाइनल में भारत का मुकालब श्रीलंका से

नागोया में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण चारों क्वार्टरफाइन रद्द करने पड़े.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 3:55 PM IST

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Asian Games 2026 Cricket: एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा. श्रीलंका का नेपाल के खिलाफ क्वार्टरफाइनल मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. जापान के निशिन में बारिश की वजह से मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया और श्रीलंका बेहतर ICC T20I रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में पहुंच गया. टीम रैंकिंग में श्रीलंका नौवें, जबकि नेपाल 14वें स्थान पर है.

सोमवार को अफगानिस्तान के खिलाफ क्वार्टरफाइनल मैच रद्द होने के बाद भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी थी. इसके अलावा हांगकांग के खिलाफ क्वार्टरफाइनल मैच रद्द होने के बाद पाकिस्तान भी टॉप चार में पहुंच गया.

बांग्लादेश और मलेशिया के बीच होने वाला चौथा क्वार्टरफाइनल भी बारिश की वजह से रद्द हो गया. बांग्लादेश बेहतर रैंकिंग की वजह से आगे बढ़ गया. अब सेमीफाइनल में उनका सामना पाकिस्तान से होगा. दोनों सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को जापान के निशिन शहर में ही होंगे. जहां लगतार कुछ दिनों से बारिश हो रही है.

क्रिकेट के किसी भी टूर्नामेंट मे ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, जहां सारे क्वार्टरफाइनल मैच बारिश के कारण रद्द करने दिए गए और बेहतर रैंक वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई.

भारत एशियन गेम्स में मौजूदा चैंपियन है और पिछले सीजन की तरह ही शीर्ष स्थान हासिल करने की कोशिश करेगा. पिछले संस्करण में अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच रद्द होने के बाद, बेहतर ICC रैंकिंग के आधार पर भारत को स्वर्ण पदक दिया गया था.

श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली भारतीय पुरुष टीम ने अभी तक कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में कोई मुकाबला नहीं खेला है. हालांकि इसी मैदान पर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता भी आयोजित हुई थी, जिसमें हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था.

एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, विपराज निगम, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी।

एशियाई खेल 2026 के लिए श्रीलंका टीम
सहान अराचिगे (कप्तान), एशेन बंडारा, लसिथ क्रूसपुले, सोहन डी लिवरा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), बिनुरा फर्नांडो, नुवानिदु फर्नांडो, थारिंडु रत्नायके, दुशान हेमंथा, सिनेथ जयवर्धने, चमिका करुणारत्ने, गरुका संकेथ, वानुजा सहन, नुवान तुषारा, विजयकांत व्यासकांत

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