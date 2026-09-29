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एशियन गेम्स क्रिकेट: चारों क्वार्टरफाइन रद्द, सेमीफाइनल में भारत का मुकालब श्रीलंका से

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Asian Games 2026 Cricket: एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा. श्रीलंका का नेपाल के खिलाफ क्वार्टरफाइनल मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. जापान के निशिन में बारिश की वजह से मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया और श्रीलंका बेहतर ICC T20I रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में पहुंच गया. टीम रैंकिंग में श्रीलंका नौवें, जबकि नेपाल 14वें स्थान पर है.