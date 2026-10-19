एथलीट सीमा कुमारी ने अमन के साथ की सगाई, जल्द होगी शादी, यहां देखिए तस्वीरें
एशियन गेम्स में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली सीमा ने सोशल मीडिया पर साझा की खुशखबरी. बधाइयों का लगा तांता.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 10:57 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की बेटी और देश की स्टार एथलीट उड़नपरी सीमा कुमारी के जीवन में अब खुशियों का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और शानदार प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली सीमा ने अमन के साथ सगाई कर ली है.
एशियन गेम्स में पदक जीतकर देश और हिमाचल प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली सीमा की इस खुशखबरी के सामने आने के बाद उनके प्रशंसकों, खेल प्रेमियों और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है. सीमा ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर अपनी सगाई की जानकारी दी, जिसके बाद उन्हें बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है.
सोशल मीडिया पर साझा की खुशखबरी
सीमा ने अमन के साथ अपनी सगाई की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करके दी. इसके बाद उनके चाहने वालों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई संदेश देने शुरू कर दिए. प्रशंसकों ने सीमा के जीवन के इस नए पड़ाव के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखद भविष्य की कामना की है.
हालांकि सीमा अब तक खेलों के मैदान में अपनी उपलब्धियों के कारण सुर्खियों में रही हैं, लेकिन इस बार उनके निजी जीवन से जुड़ी खुशखबरी चर्चा का विषय बनी हुई है. उनके प्रशंसक इस नई शुरुआत को लेकर उत्साहित हैं और सीमा और अमन के उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं.
सीमा की सगाई की खबर सामने आते ही उनके चाहने वालों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें और अमन को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया. खेल के मैदान में अपनी तेज रफ्तार और शानदार प्रदर्शन के कारण उड़नपरी के नाम से पहचान बनाने वाली सीमा अब अपने निजी जीवन में भी एक नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं. उनकी इस खुशी में चंबा जिला सहित हिमाचल प्रदेश के खेल प्रेमी भी शामिल हो रहे हैं.
खेल के मैदान में मेहनत से बनाई खास पहचान
चंबा जिला की बेटी सीमा ने अपनी मेहनत, लगन और निरंतर अभ्यास के दम पर खेल जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है. एथलेटिक्स के क्षेत्र में उन्होंने जिस तरह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, उससे वह प्रदेश की अनेक युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनकर उभरी हैं. सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बीच अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों के लिए सीमा की उपलब्धियां इस बात का उदाहरण हैं कि दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पर बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है.
सीमा की पहचान केवल एक बेहतरीन एथलीट के रूप में ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की उन बेटियों में भी होती है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया है. एशियन गेम्स में पदक जीतना उनके खेल करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल है. उनकी इस सफलता ने चंबा जिला को भी विशेष पहचान दिलाई और स्थानीय स्तर पर खेलों के प्रति युवाओं का उत्साह बढ़ाने में योगदान दिया.
एशियन गेम्स में पदक जीतकर बढ़ाया देश का मान
सीमा ने एशियन गेम्स में पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था. अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करना किसी भी खिलाड़ी के लिए गौरव की बात होती है. ऐसे मंच पर पदक हासिल करना खिलाड़ी की वर्षों की मेहनत, अनुशासन, समर्पण और निरंतर अभ्यास का परिणाम होता है. सीमा की इस उपलब्धि से उनके परिवार, गृह जिला चंबा और पूरे हिमाचल प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई थी.
उनकी सफलता ने यह भी साबित किया कि हिमाचल प्रदेश की बेटियां खेलों के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के दम पर देश और दुनिया में पहचान बनाने की क्षमता रखती हैं. सीमा की उपलब्धियों को लेकर खेल प्रेमियों में पहले से ही उत्साह रहा है और अब उनकी सगाई की खबर ने उनके प्रशंसकों के बीच खुशी का एक और अवसर पैदा कर दिया है.
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