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एथलीट सीमा कुमारी ने अमन के साथ की सगाई, जल्द होगी शादी, यहां देखिए तस्वीरें

एथलीट सीमा कुमारी ने अमन के साथ की सगाई ( @Seema Kumari )

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की बेटी और देश की स्टार एथलीट उड़नपरी सीमा कुमारी के जीवन में अब खुशियों का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और शानदार प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली सीमा ने अमन के साथ सगाई कर ली है.

एशियन गेम्स में पदक जीतकर देश और हिमाचल प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली सीमा की इस खुशखबरी के सामने आने के बाद उनके प्रशंसकों, खेल प्रेमियों और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है. सीमा ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर अपनी सगाई की जानकारी दी, जिसके बाद उन्हें बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है.

सोशल मीडिया पर साझा की खुशखबरी सीमा ने अमन के साथ अपनी सगाई की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करके दी. इसके बाद उनके चाहने वालों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई संदेश देने शुरू कर दिए. प्रशंसकों ने सीमा के जीवन के इस नए पड़ाव के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखद भविष्य की कामना की है. अपने मंगेतर अमन के साथ सीमा कुमारी (@Seema Kumari) हालांकि सीमा अब तक खेलों के मैदान में अपनी उपलब्धियों के कारण सुर्खियों में रही हैं, लेकिन इस बार उनके निजी जीवन से जुड़ी खुशखबरी चर्चा का विषय बनी हुई है. उनके प्रशंसक इस नई शुरुआत को लेकर उत्साहित हैं और सीमा और अमन के उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं. सीमा की सगाई की खबर सामने आते ही उनके चाहने वालों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें और अमन को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया. खेल के मैदान में अपनी तेज रफ्तार और शानदार प्रदर्शन के कारण उड़नपरी के नाम से पहचान बनाने वाली सीमा अब अपने निजी जीवन में भी एक नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं. उनकी इस खुशी में चंबा जिला सहित हिमाचल प्रदेश के खेल प्रेमी भी शामिल हो रहे हैं. खेल के मैदान में मेहनत से बनाई खास पहचान