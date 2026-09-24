एशियन गेम्स 2026: कौन हैं रोशिबिना देवी? जिन्होंने लगातार तीसरे एशियन गेम्स में जीता मेडल
वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60kg सांडा इवेंट में सिल्वर मेडल जीता.
Published : September 24, 2026 at 11:21 AM IST
Who is Roshibina Devi: भारतीय वुशु स्टार रोशिबिना देवी ने एशियन गेम्स में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा हुआ है. उन्हें गुरुवार को एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के 60kg सांडा इवेंट में सिल्वर मेडल जीता. फाइनल मुकाबले में रोशिबिना को चीन की झांग शियाओयू से 2-0 से हार का सामना करना पड़ा. जिसकी वजह से उन्हें सिल्वर मेडल पर ही संतोष करना पड़ा. हालांकि ये एशियन गेम्स में उनका लगातार तीसरा मेडल है.
इससे पहले रोशिबिना ने 2018 में जकार्ता और 2023 में हांगझोऊ में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. उन्होंने एशियन गेम्स में भारत के लिए 13वां मेडल जीता और मौजूदा इवेंट में भारत के पास अब तक 14 मेडल हो गए हैं. अपने रजत पदक के महत्व के बारे में रोशिबिना ने कहा, 'यह एशियाई खेलों में मेरा तीसरा पदक है. सभी वुशु खिलाड़ी पदक जीतने की उम्मीद करते हैं. वे भी मेरी तरह पदक जीतना चाहते हैं. मैं सभी खिलाड़ियों को प्रेरित करना चाहती हूं. मैं भी उनसे प्रेरणा लेना चाहती हूं. आगामी खेलों में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी.'
रोशिबिना ने दिव्यांशी के आरोप पर क्या कहा?
25 वर्षीय रोशिबिना फाइनल के बाद कहा, 'जो कुछ हुआ, वह मेरी वजह से नहीं हुआ. यह महासंघ का फैसला था कि मुझे एशियाई खेलों के लिए चुना जाए. भारतीय वुशु संघ ने जो भी फैसला लिया, मुझे लगता है कि वह सही था.' उन्होंने दिव्यांशी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'मैं इसे नजरअंदाज करुंगी. मैं सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहती हूं.'
💔 DISTURBING DEVELOPMENTS AHEAD OF ASIAN GAMES 2026— The Khel India (@TheKhelIndia) September 13, 2026
Indian Wushu athlete Divyanshi Choudhary has raised serious concerns after being dropped from the Asian Games squad at the last moment.
Divyanshi says she was fit and had beaten Roshibina Devi in the selection trials, but was…
क्या था विवाद?
रोशिबिना को आखिरी समय में भारतीय वुशु टीम में शामिल किया गया था. जिससे यह मामला विवादों से घिर गया. दरअसल खेल मंत्रालय द्वारा 22 अगस्त को जारी किए गए स्क्वाड में महिलाओं के 60kg सांडा कैटेगरी में दिव्यांशी चौधरी का नाम था. लेकिन वुशू एसोसिएशन ऑफ इंडिया (WAI) ने दिव्यांशी के चोटिल होने की जानकारी दी, जिससे रोशिबिना के टीम में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया.
🚨 UPDATE- DIVYANSHI CHOUDHARY ACCEPTS ASIAN GAMES EXIT! 🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) September 13, 2026
After speaking with Sports Minister Mansukh Mandaviya, Divyanshi says she now understands WAI’s decision to prioritise her recovery from the ACL injury.
She says WAI & SAI have assured her of full support for recovery! https://t.co/Yb20JG79j9 pic.twitter.com/8XnMb25fkK
कौन हैं रोशिबिना देवी?
रोशिबिना देवी का जन्म 30 दिसंबर 2000 को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में हुआ था. यह भारतीय एथलीट वुशु के सांडा कैटेगरी में हिस्सा लेती हैं, जो वुशू का एक कॉम्बैट डिसिप्लिन खेल है. जिसमें स्ट्राइकिंग और कुछ थ्रोइंग तकनीकें शामिल होती हैं. रोशिबिना ने पहली बार एशियन स्टेज पर अपनी पहचान तब बनाई जब उन्होंने जकार्ता 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जीता. उन्होंने क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान की मुबशरा अख्तर को हराकर कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का किया और फिर सेमीफाइनल में चीन की काई यिंगयिंग से हार गईं. पांच साल बाद 2023 एशियन गेम्स में उन्होंने फाइनल में चीन की वू शियाओवेई से हराकर सिल्वर मेडल जीता. उसी साल उन्हें भारतीय खेल में शानदार योगदान के लिए अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.
रोशिबिना का शानदार करियर
एशियाई खेलों के अलावा भी रोशिबिना का रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने 2017 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप और 2019 दक्षिण एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता. वे 2023 मॉस्को वुशु स्टार्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहीं. साथ ही, उन्होंने 2023 में इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन का 'फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर' सम्मान भी जीता.