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शादी के बाद भी नहीं छोड़ी ट्रेनिंग, विदर्सा ने शूटिंग में मेडल जीतकर रचा इतिहास

विदर्सा के. विनोद शूटिंग में सिल्वर मेडल जीतने पहली मलयाली महिला बनीं ( Special Arrangement )

इन खेलों में अपने डेब्यू के बारे में बात करते हुए, उन्होंने माना कि शुरुआती दिन उन्हें थोड़ा दबाव महसूस हुआ था. हालांकि, उन्होंने जल्द ही घबराहट पर काबू पा लिया और इवेंट को एक आम प्रतियोगिता की तरह लिया, जिससे उन्हें शांत रहने और खेल का आनंद लेने में मदद मिली.

शादी के बाद भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने का उनका सफर असाधारण रहा है. शादी के बाद भी उन्होंने अपने कड़े ट्रेनिंग कैंप और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना जारी रखा. उन्होंने अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने पति, परिवार और कोच को दिया है, जिन्होंने उन्हें अटूट समर्थन दिया और उनकी सफलता की नींव रखी.

शूटिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली महिला टीम विदर्सा के विनोद, सोनम मस्कर और एलावेनिल वलारिवन (IANS)

पहली मलयाली महिला इस शानदार उपलब्धि के साथ विदर्सा एशियाई खेलों में शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली मलयाली महिला बन गई हैं. उन्होंने इस आम धारणा को भी गलत साबित किया है कि इस खेल में मलयाली महिलाओं की भागीदारी कम होती है.

उन्होंने इलावेनिल वलारिवन और सोनम मस्कर के साथ मिलकर महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के मुकाबले में भारत को पहला मेडल दिया. भारतीय तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन के बाद दूसरा स्थान हासिल किया.

कोझिकोड (केरल): निशानेबाज विदर्सा के. विनोद ने जापान के नागोया में हो रहे एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर कोझिकोड के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. कोझिकोड के थिरुवंबडी की रहने वाली विदर्सा, विनोद के.डी. और अनीता विनोद की बेटी हैं.

दिल्ली में आयोजित खास तैयारी कैंप और टीम के बीच बेहतरीन तालमेल ने एथलीटों को मानसिक और शारीरिक रूप से मदद की. हालांकि टीम को पहले दिन लॉजिस्टिक्स और रहने-सहने से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मामले जल्द ही सुलझा लिए गए और विदर्सा व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन राउंड में 9वें स्थान पर रहीं.

विदर्सा के. विनोद (Special Arrangement)

विदर्सा अब अपने मुख्य व्यक्तिगत इवेंट, 50-मीटर राइफल 3P पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जो 26 सितंबर को होना है. वह राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों की सराहना करती हैं और कहती हैं कि खेलों से पहले घोषित नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन एथलीटों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ाते हैं.

शूटिंग की यात्रा NCC के साथ शुरू हुई

उनकी शूटिंग की यात्रा 2018 में नेशनल कैडेट कोर (NCC) के साथ शुरू हुई और 2019 में वह एक प्रोफेशनल शूटर बन गईं. दिल्ली और करियावट्टम में कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, उन्होंने नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि केरल में डिस्ट्रिक्ट लेवल की शूटिंग एसोसिएशन उन लोगों का स्वागत करती हैं जो इस खेल को अपनाना चाहते हैं.

पिता की उम्मीदों पर खड़ी उतरी विदर्सा

उनके माता-पिता ने विदर्सा की इस कामयाबी पर अपनी खुशी और गर्व जाहिर किया है. विनोद ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएंगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक साल पहले ही एयर राइफल शूटिंग शुरू की थी. उन्होंने बताया कि गुरुवायुरप्पन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान NCC में शामिल होने के बाद ही उनके टैलेंट की पहचान हुई थी.

विदर्सा के. विनोद (Special Arrangement)

उन्होंने माना कि शूटिंग एक महंगा खेल होने के कारण उन्होंने कई बार विदर्सा से ट्रेनिंग रोकने के लिए कहा था. उन्होंने कहा, 'हालांकि, उनके गहरे जुनून और पक्के इरादे को देखते हुए परिवार ने हर संभव कोशिश और सपोर्ट देने का फैसला किया.'

उन्होंने कहा कि परिवार इस बात से बहुत खुश है कि उन सभी संघर्षों का फल एक ऐसी बड़ी कामयाबी के रूप में मिला है जिस पर पूरा देश गर्व कर सकता है. उन्होंने कहा कि उनकी शानदार कामयाबी पर महसूस हो रहे गर्व और खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.

मुख्यमंत्री ने बधाई दी

केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने विदर्सा के. विनोद को इस कामयाबी पर फोन करके बधाई दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे केरल के लिए गर्व की बात है. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मैंने व्यक्तिगत रूप से विदर्सा के. विनोद को फोन करके बधाई और शुभकामनाएं दीं, जिन्होंने एशियाई खेलों में शूटिंग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है. एशियाई खेलों में शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली मलयाली बनने की यह ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे केरल के लिए गर्व का विषय है. विदर्सा को और भी सफलताएं हासिल करके देश का गौरव बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं.'