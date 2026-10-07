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एशियन गेम्स 2026: एक गोल्ड के लिए तरसते रहे कई देश, और इस चीनी तैराक ने 7 गोल्ड जीतकर रच दिया इतिहास

नागोया (जापान): एशियन गेम्स में मेडल जीतना और अपने देश का नाम रोशन करना हर खिलाड़ी का सपना होता है. जिसको सच करने के लिए हर खिलाड़ी दिन व रात मेहनत करता है. फिर उसका फल वो चाल साल बाद होने वाले एशियन गेम्स (Asian Games) मे मेडल के रूप में हासिल करता है. लेकिन एशिया के इस ओलंपिक खेलों में कड़े मुकाबले की वजह से कई देशों के खिलाड़ी एक मेडल जीतने के लिए तरस जाते हैं. वहीं कुछ खिलाड़ियों का इस इवेंट में समर्पण इतना शानदार और दमदार होता है कि वो एक दो नहीं बल्कि 7 गोल्ड मेडल जीतकर सबको हैरान कर देते हैं.

झांग ने किस किस इवेंट में जीता गोल्ड झांग झानशुओ ने ये सातों गोल्ड मेडल तैराकी (Swimming) के अलग-अलग व्यक्तिगत और रिले इवेंट्स में हासिल किए. जिसमें पुरुषों की 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1,500 मीटर फ्रीस्टाइल, पुरुषों की 4x100 मीटर और 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले, और मिक्स्ड 4x100 मीटर मेडले रिले शामिल है. रिपोर्ट के अनुसार, झांग ने आठ इवेंट्स में हिस्सा लिया था, जिसमें से उसको सात में गोल्ड मेडल जीता. जब झांग ने अपना सातवां गोल्ड मेडल जीतकर पानी से बाहर निकले, तो वो दोनों हाथ ऊपर उठाए और धीरे-धीरे एक से सात तक गिनती करने लगे, जो ये बता रहा था कि उन्होंने सात गोल्ड जीत लिए हैं. उनके इस शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन से टोक्यो एक्वाटिक्स सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

ऐसा ही एक चीनी एथलीट झांग झानशुओ (Zhang Zhanshuo) है. जिसकी उम्र केवल 19 साल है. उसने हाल ही में जापान के शहर नागोया में खत्म होए एशियन गेम्स में पहली बार कदम रखा, और 7 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. जो चीनी एथलीट की मेहनत, उसका समर्पण और इसके पीछे कई साल की मेहनत को बयान करता है.

200 मीटर फ्रीस्टाइल: व्यक्तिगत गोल्ड मेडल

400 मीटर फ्रीस्टाइल: 3 मिनट 41.28 सेकंड के गेम्स-रिकॉर्ड समय के साथ व्यक्तिगत गोल्ड मेडल

800 मीटर फ्रीस्टाइल: व्यक्तिगत गोल्ड मेडल

1,500 मीटर फ्रीस्टाइल: व्यक्तिगत गोल्ड मेडल

तीन रिले इवेंट में चीन की रिले टीम का हिस्सा रहते हुए तीन गोल्ड मेडल

झानशुओ ने रचा इतिहास

इस प्रदर्शन के साथ झांग एशियन गेम्स के एक ही सीजन में सात गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले तैराक बन गए. इससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी यह उपलब्धि किसी एक संस्करण में किसी एथलीट द्वारा जीते गए सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल के रिकॉर्ड के बराबर है, जो 1982 में नॉर्थ कोरिया के शूटर सो गिल-सान ने बनाया था. इसके अलावा ये चीनी तैराकी के लिए भी एक नया बेंचमार्क था, क्योंकि झांग ने 2023 के हांग्झू एशियन गेम्स में अपनी साथी झांग युफेई के छह गोल्ड मेडल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

चीनी एथलीट झांग झानशुओ (AP)

झांग ने सात गोल्ड जीतने पर क्या कहा?

इस तारीखी प्रदर्शन के बाद झांग ने कहा, 'मैं जितना सोच रहा था, उससे कहीं ज्यादा शांत महसूस कर रहा हूं. हकीकत में मैं इन सात गोल्ड मेडल को जीतकर बहुत खुश हूं और आगे चलकर इन्हें और बड़ी प्रेरणा में बदलूंगा.' झांग से जब लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि एशियाई खेल उनका अंतिम लक्ष्य नहीं हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे खुद को स्थिर करने और अपने और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तैराकों के बीच के अंतर को समझने की जरूरत है. एशियाई खेल मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं हैं.'

जब उनसे गेम्स में उनके प्रदर्शन को रेटिंग देने के लिए कहा गया, तो झांग ने खुद को 100 में से 85 अंक दिए. इसलिए, झांग के लिए सात का आंकड़ा एक उपलब्धि और एक नई शुरुआत, दोनों है. उन्होंने कहा, 'कुछ इवेंट्स में मेरे और वर्ल्ड लेवल के बीच अभी भी अंतर है. मैं इन गोल्ड मेडल्स को और ज्यादा मोटिवेशन में बदलूंगा.'

चीन के 19 वर्षीय तैराक झांग झानशुओ (AP)

झांग का अगला लक्ष्य

इसके अलावा झांग ने अपना अगला लक्ष्य भी बताया और कहा कि उनका अगला लक्ष्य वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना है. झांग का समय 3:41.28 था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 1.25 सेकंड ज्यादा था. उन्होंने कहा कि अगले दो सालों में उस रिकॉर्ड को तोड़ना उनके अगले लक्ष्यों में से एक होगा. बता दें कि झांग ने 200 मीटर फ्रीस्टाइल में एशियन रिकॉर्ड, 400 मीटर और 800 मीटर में गेम्स रिकॉर्ड और पुरुषों की दो फ्रीस्टाइल रिले में एशियन रिकॉर्ड बनाए.

लक्ष्य को हासिल करने में बाधाएं

यह युवा तैराक इस बात को लेकर भी स्पष्ट है कि उसके और उस लक्ष्य के बीच क्या बाधाएं हैं. झांग ने कहा, 'ऐसी कई चीजें हैं जिनमें मुझे सुधार करने की जरूरत है. इस प्रतियोगिता का एक मकसद यह भी है कि नई समीक्षा की जाए और कमियों का पता लगाया जाए, चाहे वह तकनीक के मामले में हो या क्षमता के मामले में.' झांग ने कहा कि उनकी टर्निंग तकनीक अभी भी दुनिया के कुछ शीर्ष तैराकों से पीछे है, इसलिए यह उनके प्रशिक्षण के अगले चरण के लिए एक महत्वपूर्ण फोकस होगा. इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस दुनियां में सब कुछ संभव है, इसके लिए मैं विनम्र रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा.

चीन ने सिर्फ तैराकी में 54 मेडल जीते, जिसमें 30 गोल्ड मेडल शामिल है (AFP)

एशियन गेम्स 2026 मेडल टैली

एशियन गेम्स 2026 में चीन कुल 341 मेडल के साथ मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा, जिसमें 169 गोल्ड, 89 सिल्वर और 83 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. उसने सिर्फ तैराकी में 54 मेडल जीते, जिसमें 30 गोल्ड मेडल शामिल है. जबकि जापान 269 मेडल के साथ दूसरे और साउथ कोरिया 150 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा. जबकि भारत 85 मेडल (21 गोल्ड, 27 सिल्वर, 37 ब्रॉन्ज) के साथ चौथे पायदान पर रहा.