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एशियन गेम्स 2026: जापान रवाना होने से पहले टीम इंडिया को परेशानियों का सामना, BCCI ने उठाया बड़ कदम

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार खिलाड़ियों की जर्सी को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) और और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के किट उपलब्ध कराने वाले JSW इंस्पायर के बीच बातचीत चल रही है. IOA के सूत्र ने पीटीआई को बताया, 'क्रिकेटरों की किट के साइज में कुछ समस्या थी, जिसे काफी हद तक ठीक कर लिया गया है. कुछ किटें बची हैं और उन्हें जल्द ही टीम को भेज दिया जाएगा. खिलाड़ियों को दो अलग-अलग किटों की जरूरत है (एक द्विपक्षीय मैचों के लिए और दूसरी एशियाई खेलों के लिए), इसलिए ऐसी समस्या हुई होगी.'

Team India Kit issue: एशियन गेम्स के लिए रवाना होने से पहले टीम इंडिया को किट के साइज से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कुछ खिलाड़ी अभी भी सही साइज की जर्सी का इंतजार कर रहे हैं. जबकि टीम को रविवार (20 सितंबर) तड़के ही देश की राजधानी दिल्ली से जापान के लिए रवाना होना है.

टीम इंडिया दो किट के साथ जापान रवाना होगी

जापान दौरे पर भारतीय टीम दो किट के साथ रवाना हो रही है. क्योंकि वो 22 सितंबर को जापान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अपनी रेगुलर जर्सी पहनेंगे. लेकिन उसके बाद वे 28 सितंबर से शुरू होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए एशियाई खेलों की आधिकारिक जर्सी पहनेंगे.

टीम इंडिया दूसरे होटल में रुकेगी

इस बीच ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि नागोया में कई अन्य भारतीय खिलाड़ियों को आवास मिलने में परेशानी हो रही ही. इसको देखते हुए BCCI ने स्वयं होटल की व्यवस्था करने का फैसला किया है. जबकि भारतीय महिला टीम आईओए द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास में रह रही है. बता दें कि इस बार एशियाई खेलों ने किसी तरह के स्पोर्ट विलेज की व्यवस्था नहीं है और खिलाड़ियों को क्रूज जहाजों, कंटेनरों और होटलों में ठहराया जा रहा है.

भारतीय मेंस क्रिकेट टीम

भारतीय मेंस टीम 28 सितंबर को एशियन गेम्स में सीधे क्वार्टरफाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. भारत का मुकाबला ग्रुप A की उपविजेता टीम से होगा. ग्रुप स्टेज में ग्रुप A में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल हैं, और ग्रुप B में हांगकांग, मलेशिया और ओमान हैं. जबकि भारत के साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल से अपने मैच का आगाज करेंगे. सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को खेला जाएगा, और उसके बाद 3 अक्टूबर को ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल मैच होंगे.

भारतीय महिला टीम

वहीं भारतीय महिला टीम ने अपने खिताब को बचाने की मुहिम की शानदार शुरुआत की है. हरमनप्रीत कौर की टीम ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान को आठ विकेट से हराया. इस जीत के साथ भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है, जहां 20 सितंबर को उसका मुकाबला बांग्लादेश से होगा. अंतिम चार में जगह बनाने से भारत का मेडल पक्का हो गया है. ब्रॉन्ज मेडल मैच और फाइनल 22 सितंबर को खेले जाएंगे. 2023 एशियाई खेलों में भारत की दोनों ही टीमें गोल्ड मेडलिस्ट थीं.