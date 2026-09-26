एशियन गेम्स 2026: सावन बरवाल ने रचा इतिहास, भारत को 44 साल बाद मैराथन में दिलाया मेडल
होसुर कुकप्पा सीताराम ने 1982 के एशियन गेम्स में आखिरी बार मैराथन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था.
Published : September 26, 2026 at 10:28 AM IST
Asian Games 2026 Marathon: एशियन गेम्स में हिमाचल प्रदेश के 28 वर्षीय धावक सावन बरवाल ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने पुरुषों की मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर भारत के 44 साल के इंतजार को खत्म कर दिया. इस इवेंट में भारत ने आखिरी बार 1982 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. ये मेडल होसुर कुकप्पा सीताराम ने अपने नाम किया था.
अब इसके 44 साल बाद भारतीय नेशनल रिकॉर्ड-होल्डर बरवाल ने एशियन गेम्स में मेडल जीता है. बरवाल ने 42.195 किलोमीटर की इस रेस में दूसरा स्थान हासिल किया. उन्होंने 2 घंटा 11 मिनट 37 सेकंड के शानदार समय के साथ इस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता. रेस जीतने के बाद बरवाल ने कहा, 'यह भारत के लिए है. मेडल जीतना जरूरी था. आखिर में, जापानी खिलाड़ी ने मौका भुनाया और आगे निकल गया. मैंने कोशिश तो की थी.'
मैराथन की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार सुबह 4 बजे हुई, जिसमें 19 प्रतिभागियों के साथ बरवाल और उनके साथी भारतीय धावक कार्तिक कारकेरा भी शामिल थे. बरवाल शुरुआती दौर में लीडिंग ग्रुप में मजबूती से बने रहे और जैसे-जैसे रेस आगे बढ़ी, उन्होंने आगे की दौड़ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.
रेस खत्म होने में जब लगभग सात किलोमीटर बचे थे, तब भी बरवाल जापान के इचिताका यामाशिता का पीछा कर रहे थे. जापानी धावक ने आखिर में बढ़त बना ली, लेकिन बरवाल ने रेस के आखिरी चरणों में अपनी स्थिति बनाए रखी. कुछ किलोमीटर बाकी रहने पर, भारतीय धावक यामाशिता से लगभग 26 सेकंड पीछे थे, लेकिन सिल्वर मेडल की दौड़ में मजबूती से बने हुए थे. जापान के इशितका यामाशिता ने 2:10:49 के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि चीन के पेइयू फेंग ने 2:12:13 के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया۔
जबकि इस रेस में शामिल एक और भारतीय, कार्तिक करकेरा, ने 2:22:41 में मैराथन पूरी करके 17वां स्थान हासिल किया.
चौथा मेडल
बरवाल की यह उपलब्धि भारत के एशियन गेम्स मैराथन मेडल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में चौथा मेडल है. इससे पहले छोटा सिंह ने 1951 के पहले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि सूरत सिंह माथुर ने उसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. होसुर कुकप्पा सीताराम ने 1982 के एशियन गेम्स में एक और ब्रॉन्ज मेडल जीता था.
सावन बरवाल कौन हैं?
18 फरवरी 1998 को जन्मे बरवाल हिमाचल प्रदेश से हैं और भारतीय सेना के एथलीट हैं. बरवाल ने अपने करियर की शुरुआत मैराथन स्पेशलिस्ट के तौर पर नहीं की थी. शुरुआत में वे जिला और राज्य स्तर की ट्रैक और लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे. वे 2019 में भारतीय सेना में शामिल हुए और उसके बाद एक प्रोफेशनल एथलीट के तौर पर उनका सफर शुरू हुआ. उनके करियर के शुरुआती दौर में 5,000 मीटर और 10,000 मीटर जैसी प्रतियोगिताएं शामिल थीं. साथ ही, पुरुषों की 5,000 मीटर और 10,000 मीटर स्पर्धाओं में उनके नाम नेशनल रिकॉर्ड भी दर्ज हैं.
HISTORIC SILVER FOR BHARAT! 🥈🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 26, 2026
Congratulations to Sawan Barwal on ending India’s 44-year wait for an Asian Games marathon medal. He clocked a brilliant 2:11:37, setting a new National Record in the Men’s Marathon.
The entire nation is incredibly proud of this historic… pic.twitter.com/QsZbNEj01K
मेडल टैली
भारत एशियन गेम्स 2026 मेडल टैली में अभी 12वें स्थान पर है. उनके खाते में कुल 26 मेडल हैं. जिसमें 2 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं. जबकि चीन 166 मेडल (103 गोल्ड, 38 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज) के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है.