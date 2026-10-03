एशियन गेम्स: गोल्फ में गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी उर्स ने रचा इतिहास
Asian Games 2026 Golf: प्रणवी उर्स ने एशियाई खेलों के व्यक्तिगत गोल्फ इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी.
Published : October 3, 2026 at 3:15 PM IST
Asian Games 2026 Golf: प्रणवी उर्स ने एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया है. वह चार दिन तक चले गोल्फ इवेंट के इंडिविजुअल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है. इसके साथ वो एशियाई खेलों के व्यक्तिगत गोल्फ इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गईं.
इसके अलावा प्रणवी उर्स इस महाद्वीपीय इवेंट के इतिहास में गोल्फ में मेडल जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं. इससे पहले शिव कपूर ने 2002 में और 1982 में लक्ष्मण सिंह ने पुरूष के गोल्फ में गोल्ड मेडल जीता था.
Gold for Pranavi Urs! The Indian wins the individual golf competition at the 2026 Asian Games 🥇#AsianGames pic.twitter.com/YUyngd8G3w— Ladies European Tour (@LETgolf) October 3, 2026
प्रणवी ने चार दिन तक चले इस इवेंट में 15-अंडर-पार 265 का स्कोर करते हुए शानदार प्रदर्शन किया. यह प्रणवी के लिए बेहद रोमांचक मुकाबला था, जिसमें उन्होंने सबसे अहम मौकों पर अपना संयम बनाए रखा और मुश्किल पलों में शांत रहीं.
जहां प्रणवी ने गोल्ड जीता, वहीं मुकाबले में शामिल अन्य भारतीय खिलाड़ियों, अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने क्रमशः 14वां और संयुक्त रूप से 23वां स्थान हासिल किया. चीन की यिन रुओनिंग और सिंगापुर की शैनन टैन ने संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल जीता.
यह 1982 दिल्ली एशियाई खेलों के बाद गोल्फ में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. उस समय गोल्फ में लक्ष्मण सिंह ने व्यक्तिगत पुरूष स्वर्ण जीता था जबकि अमित लूथरा और राजीव मोहता के साथ टीम वर्ग में भी पीला तमगा हासिल किया था.
प्रणवी उर्स कौन हैं?
प्रणवी का मेडल गोल्फ में भारत का 24 साल में पहला गोल्ड मेडल था. 2003 में मैसूर में जन्मीं प्रणवी ने सिर्फ छह साल की उम्र में ही यह खेल खेलना शुरू कर दिया था. वह बहुत तेजी से जूनियर और सीनियर लेवल पर आगे बढ़ीं. प्रोफेशनल बनने से पहले उनके करियर का पहला बड़ा पल 2018 में आया, जब उन्होंने थाईलैंड में 'सिंघा वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप' और 'ऑल इंडिया जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप' जीतीं. दो साल बाद, वह प्रोफेशनल बन गईं.
एशियन गेम्स के पिछले एडिशन में, वह पोडियम फिनिश से बस थोड़ा सा चूक गईं क्योंकि महिला टीम अपने इवेंट में चौथे स्थान पर रही थी. उनके करियर का सबसे अहम मोड़ तब आया जब वह पुरुष गोल्फरों के खिलाफ प्रोफेशनल ओपन-फील्ड टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं.
प्रणवी को 2023 में भारत सरकार ने अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया और उन्हें ओलंपिक की तैयारी में मदद के लिए जनवरी 2022 में 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' (TOPS) के कोर ग्रुप में भी शामिल किया गया. एशियन गेम्स में मिला गोल्ड अब उनका हौसला बढ़ाएगा और वह निश्चित रूप से 2028 में लॉस एंजिल्स में भी इसी लय को बनाए रखने की कोशिश करेंगी.