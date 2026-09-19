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एशियन गेम्स 2026 ओपनिंग सेरेमनी की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें भारत में कब और कहां देखें?

ओपनिंग सेरेमनी में मनु भाकर और पवन सहरावत भारतीय ध्वजवाहक होंगे. इससे पहले शुक्रवार को मनु भाकर और शॉट-पुटर तेजिंदरपाल सिंह तूर को भारत का ध्वजवाहक घोषित किया गया था, लेकिन शनिवार सुबह तूर की जगह कबड्डी खिलाड़ी सहरावत को रख दिया गया. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार तेजिंदरपाल सिंह तूर को अभी तक अपनी आधिकारिक गेम्स किट नहीं मिली है.

Asian Games 2026 opening ceremony: एशिनय गेम्स 2026 की शुरुआत आधिकारिक तौर पर जापान के आइची-नागोया में आज (19 सितंबर) हो रही है. जिसकी ओपनिंग सेरेमनी में 158 सदस्यों वाला भारतीय दल हिस्सा लेगा, जबकि इस इवेंट में लगभग 500 भारतीय एथलीट 35 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे.

बता दें कि ये एशियन गेम्स का 20वां एडिशन है. जिसमें 45 देशों और क्षेत्रों के एथलीट 43 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे. इसके अलावा ये तीसरी बार है जब जापान इस महाद्वीपीय मल्टी-स्पोर्ट इवेंट की मेजबानी कर रहा है. इससे पहले उसने 1958 में टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा में एशियन गेम्स की मेजबानी कर चुका है.

एशियन गेम्स ओपनिंग सेरेमनी की लाइव स्ट्रीमिंग

एशियन गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी 19 सितंबर को जापान के आइची-नागोया में होगी, जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी. भारतीय फैंस टीवी पर ओपनिंग सेरेमनी का मजा सोनी स्पोर्ट्स 1 और सोनी स्पोर्ट्स 5 पर ले सकते हैं. जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

एशियन गेम्स में भारतीय दल

एशियन गेम्स में 35 खेलों में लगभग 500 भारतीय एथलीट हिस्सा लेंगे. एथलेटिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है. भारत के दल में पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, मनु भाकर, अमन सहरावत और लवलीना बोरगोहेन जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

पिछले एशियन गेम्स में भारत का प्रदर्शन

भारत ने 2023 में हुए हांगझू एशियन गेम्स में 28 गोल्ड सहित कुल 107 मेडल जीते थे. आइची-नागोया संस्करण भारतीय दल को अपने मेडल की संख्या बढ़ाने का एक और मौका देगा.