एशियन गेम्स 2026: नीरू ढांडा ने जीता ऐतिहासिक गोल्ड मेडल, 48 साल बाद भारत को दिलाया व्यक्तिगत ट्रैप शूटिंग इवेंट में गोल्ड
हरियाणा की 26 वर्षीय नीरू ढांडा महिलाओं के व्यक्तिगत ट्रैप शूटिंग इवेंट के फाइनल में एशियाई रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता.
Published : September 29, 2026 at 12:13 PM IST
नागोया: नीरू ढांडा ने एशियाई खेलों की महिला ट्रैप व्यक्तिगत मुकाबले में इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता. नीरू ने फाइनल में 28 का स्कोर करके एशियाई रिकॉर्ड बनाया और एशियाई खेलों के इतिहास में ट्रैप इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं. इससे पहले भारत के लिए पुरुष ट्रैप की व्यक्तिगत स्पर्धा में 1978 में रणधीर सिंह ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था, जबकि 2010 एशियाई खेलों में रोंजन सोढ़ी ने पुरुष डबल ट्रैप का व्यक्तिगत स्वर्ण हासिल किया था.
नीरू ने फाइनल में 30 में से 28 बार निशाने पर शॉट लगाकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया. जबकि चीन की सुन युनोंग ने 30 में से 26 शॉट सही लगाकर सिल्वर मेडल जीता. कुवैत की हजर अब्दुलमलिक ने 21 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता.
नीरू ने फाइनल में अपने दमदार प्रदर्शन से एशियन गेम्स का रिकॉर्ड भी बनाया. उन्होंने फाइनल में 28 अंकों के साथ नया रिकॉर्ड भी बनाया, जो पिछले 24 अंक के एशियाई रिकॉर्ड से बेहतर है. खास बात यह है कि जापान में हुए इस इवेंट में यह भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल है और कुल मिलाकर पांचवां गोल्ड है. इस के साथ मेडल टैली में भारत 47 पदक (5 गोल्ड, 21 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज) के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है.
HISTORIC GOLD FOR BHARAT! 🇮🇳🥇— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 29, 2026
Heartiest congratulations to Asian Games debutant Neeru on winning the first-ever Gold Medal in the Women’s Trap Individual event at the #AsianGames2026.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/R5997Sn8rZ
नीरू का दूसरा मेडल
हरियाणा की 26 वर्षीय नीरू का जारी एशियन गेम्स में दूसरा मेडल है. इससे पहले नीरू ने आज ही आशीमा अहलावत और मनीषा कीर के साथ ट्रैप टीम शूटिंग में सिल्वर मेडल भी जीता था. जिसमें नीरू (118), आशीमा अहलावत (106) और मनीषा कीर (104) ने कुल 328 अंकों के साथ रजत पदक जीता. चीन की लियू शानशान, सुन युनोंग और झू जिंग्यू की टीम ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। कुवैत की अलहवाल शाहद, अब्दुलमलिक हाजर और अलहवाल सारा की टीम ने 325 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता.
🥇 HISTORY MADE FOR BHARAT! 🇮🇳— SAI Media (@Media_SAI) September 29, 2026
Asian Games 2026 | Shooting
Women’s Trap Individual – Final
Asian Games debutant Neeru (TOPS Development Athlete) has struck Gold with a stunning 28 hits out of 30, setting a new Asian Record and Asian Games Record in the process.
🥇 India –… pic.twitter.com/MdZEVQJo3h
इससे पहले इस साल, नीरू ने इटली के लोनाटो में हुए शॉटगन वर्ल्ड कप में महिलाओं के ट्रैप इवेंट में व्यक्तिगत ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा था. उन्होंने कजाकिस्तान के अल्माटी में हुए ISSF वर्ल्ड कप में ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था.