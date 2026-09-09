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एशियन गेम्स से पहले जापान में बाढ़ जैसे हालात, लगभग 400 एथलीटों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

बता दें कि नागोया शहर में ही एशियन गेम्स की आयोजित होने वाला है. जहां एशिया के बड़े बड़े खिलाड़ी भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं. ऐसे में बारिश ने मेजबान शहर के लिए इस बड़े इवेंट को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर दी है. नागोया के मेयर इचिहिरो हिरोसावा ने बताया कि बारिश से बचाव के लिए लगभग 400 एथलीटों और स्टाफ सदस्यों को कुछ समय के लिए सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर पहुंचा दिया गया है.

Floods in Japan: एशियन गेम्स 2026 के आयोजन से 10 दिन पहले ही आइची-नागोया में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. मंगलवार, 8 सितंबर को जापान के इस शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे कई सड़कें और घर पानी में डूब गए. बारिश के कारण यातायात के लिए बस और सबवे सेवाएं भी बाधित हुईं, और लगभग 3,500 लोगों को आपातकालीन राहत केंद्रों में शरण लेनी पड़ी.

समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ जगहों पर छतों से पानी टपकने की घटनाएं भी सामने आईं. हालांकि, हिरोसावा को भरोसा है कि शहर सफलतापूर्वक खेलों का आयोजन करेगा. हिरोसावा ने पत्रकारों से कहा, 'हमें वेन्यू (खेल स्थलों) की स्थिति को लेकर कोई चिंता नहीं है, और हमारा मानना ​​है कि योजना के अनुसार एशियन गेम्स आयोजित करने में कोई समस्या नहीं होगी.' एशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेंगे, और भारत ने इस आयोजन के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है.

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल

खेल मंत्रालय ने एशियन गेम्म में भाग लेने वाले भारतीय दल की घोषणा भी कर दी है. इसमें 503 एथलीट और 246 स्टॉफ के लोग शामिल हैं. एथलेटिक्स दल के साथ 31 सदस्यों का सपोर्ट स्टाफ होगा, जबकि पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के लिए 20 सदस्यों के सपोर्ट स्टाफ को मंजूरी दी गई है. 40 सदस्यों वाली हॉकी टीम के साथ 14 सदस्यों का सपोर्ट स्टाफ जाएगा, जिसमें छह कोच और तीन फिजियोथेरेपिस्ट शामिल हैं.

मनु भाकर की अगुवाई वाले शूटिंग दल के साथ 17 सदस्यों का सपोर्ट स्टाफ होगा, जिसमें कुल 11 कोच शामिल हैं. 20 सदस्यों वाली बैडमिंटन टीम के साथ नेशनल कोच पुलेला गोपीचंद के अलावा इंडोनेशिया के इरवानस्याह और मलेशिया के टैन किम हर जैसे विदेशी कोच भी जाएंगे.