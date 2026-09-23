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Asian Games: वेटलिफ्टिंग में भारत का 28 साल का इंतजार खत्म, मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल

भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता. ये एशियन गेम्स में उनका पहला मेडल है.

मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल
मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 3:03 PM IST

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Asian Games 2026: भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने बुधवार को एशियन गेम्स 2026 में मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली भारतीय एथलीट मीराबाई का ये एशियन गेम्स में पहला मेडल था. मीराबाई ने महिलाओं के 49 किग्रा इवेंट में सिल्वर मेडल जीता. इससे भी अहम बात यह है कि उन्होंने वेटलिफ्टिंग में मेडल जीतने के लिए भारत के 28 साल के इंतजार को खत्म किया.

मीराबाई ने ओलंपिक में रजत पदक, विश्व चैंपियनशिप में एक स्वर्ण सहित तीन पदक तथा राष्ट्रमंडल खेलों और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के अलावा एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता है.

मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में भारत के 28 साल का इंतजार किया खत्म
मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में भारत के 28 साल का इंतजार किया खत्म (IANS)

भारत का 28 साल का इंतजार खत्म हुआ
कर्णम मल्लेश्वरी ने 1998 के एशियन गेम्स में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था और अगले 28 सालों तक भारत को वेटलिफ्टिंग में पोडियम तक पहुंचने का इंतजार करना पड़ा. चानू ने 28 सालों में एशियन गेम्स में भारत का पहला वेटलिफ्टिंग मेडल जीता.

इस जीत ने मीराबाई चानू की उपलब्धियों की सूची में एक कमी को भी पूरा किया, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते थे, लेकिन इस इवेंट मेडल हमेशा उनकी पहुंच से दूर रहा था. चानू को पोडियम तक पहुंचने के लिए तीन एशियन गेम्स का इंतजार करना पड़ा. वो इससे पहले दो बार एशियाई खेलों (2023 और 2014) में भाग लिया था लेकिन पदक नहीं जीत पाई थी.

वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल
वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल (IANS)

चानू के पोडियम तक का सफर
टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई ने स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम भार के साथ कुल 198 किलोग्राम वजन उठाया. जबकि उत्तर कोरिया की दो बार की विश्व चैंपियन री सोंग गम ने उम्मीदों पर खरे उतरते हुए कुल 215 किलोग्राम (94 और 121 किलोग्राम) वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता और एशियाई खेलों में खिताबी हैट्रिक पूरी की. इंडोनेशिया की लुलुक डायना ट्राई विजयाना ने कुल 191 किग्रा वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता.

एशियन गेम्स 2026 मेडल टैली
एशियन गेम्स 2026 मेडल टैली (Asian Games Website)

एशियन गेम्स 2026 मेडल टैली
मेडल टैली में भारत अभी 11 मेडल के सात 12वें स्थान पर है. जिसमें 1 गोल्ड और 5-5 सिल्वर व ब्रॉन्ड मेडल शामिल हैं. जबकि चीन 72 और 61 मेडल के साथ पहले व दूसरे स्थान पर है. भारत ने पिछले एशियन गेम्स में कुल 107 मेडल हासिल किए थे और वो चौथे स्थान पर रहा था.

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