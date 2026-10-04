एशियन गेम्स के मेडल की हकीकत, जानें कैसे बनाया जाता है गोल्ड-सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ?
Asian Games Medals Design: एशियन गेम्स में दिए जाने वाला मेडल खिलाड़ियों की एकता, विविधता और संघर्ष को दर्शाता है.
Published : October 4, 2026 at 4:10 PM IST
Asian Games Medals: एशियन गेम्स, जिन्हें एशियाई महाद्वीप का ओलंपिक भी कहा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है. हर चार साल में होने वाले इस इवेंट में मेडल जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है. हाल ही में जापान के शहर नागोया ने 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 20वें एशियन गेम्स की मेजबानी की. जिसमें भारत 85 मेडल (21 गोल्ड, 27 सिल्वर, 37 ब्रॉन्ज) के साथ चौथे स्थान पर रहा.
एशियन गेम्स में खिलाड़ियों द्वारा जीते गए हर मेडल के पीछे सालों की कड़ी मेहनत, त्याग, हार और जीत की कहानी होती है. लेकिन ज्यादातर लोग इस मेडल के बारे पूरी जानकारी नहीं रखते हैं. इसलिए इस स्टोरी में हम मेडल के डिजाइन से लेकर उसके वजन, साइज, उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातुओं, गोल्ड मेडल में कितना सोना होता है, और मेडल को किसने डिजाइन किया? जैसे सवालों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं.
एशियन गेम्स के मेडल की हकीकत
दरअसल एशियन गेम्स में दिए जाने वाले मेडल के पीछे एक अनोखा विचार होता है जो एशिया के खिलाड़ियों की एकता, विविधता और संघर्ष को दर्शाता है. हर चार साल में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला देश या शहर अपनी संस्कृति, इतिहास और स्लोगन के आधार पर मेडल को डिजाइन करता है. उदाहरण के लिए, एशियाई खेलों के 20वें सीजन की मेजबानी जापान ने की. इन खेलों की थीम 'इमैजिन वन एशिया' (एक एशिया की कल्पना करें) पर आधारित इन पदकों को इंटीरियर डिजाइनर डाइसुके शिबा ने डिजाइन किया था.
इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बना मेडल
जापानी संस्कृति और विविधता को दर्शाने वाला ये मेडल रीसायकल किए गए इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बनाए गया है. हालांकि, मेडल के एक तरफ एशियाई खेलों का आधिकारिक प्रतीक होना जरूरी है. फिर भी, मेजबान शहर की विशेषताओं के अनुसार हर बार पदक का कुल कलात्मक डिजाइन, आकार और रिबन पूरी तरह से बदल जाता है. एशियन गेम्स 2026 के मेडल 'आइची-नागोया रीसायकल मेडल प्रोजेक्ट' के तहत बनाए गए थे. पदकों में इस्तेमाल की गई कुछ धातु जनता द्वारा दान किए गए पुराने, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (जैसे पुराने मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर आदि) से रीसायकल की गई थी. ऐसा पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखकर किया गया है.
सिरेमिक पदार्थ को मिला कर बनाया जाता है
एशियाई खेलों के पदक को सिरेमिक के टुकड़ों को पका कर बनाया गया है. सिरेमिक (Ceramic) एक अकार्बनिक (non-metallic) और ठोस पदार्थ है, जो आमतौर पर मिट्टी, खनिज और पानी को मिलाकर आग पर पकाने से बनता है.
मेडल के साइज और वजन
हर बार एशियन गेम्स में दिए जाने वाले मेडल का वजन और साइज एक जैसा ही होता है.
मेडल का डायमीटर: 80 मिलीमीटर (यानी 8 सेंटीमीटर)
मेडल की मोटाई: 5 मिलीमीटर
गोल्ड मेडल: यह खेल में पहले स्थान पर आने वाले एथलीट को दिया जाता है. इसका वजन 265 ग्राम होता है. यह चांदी का होता है, लेकिन इस पर कम से कम 1 ग्राम सोने की परत चढ़ाया जाता है. इसका मतलब है कि गोल्ड मेडल पूरी तरह से सोने का नहीं होता है.
सिल्वर मेडल: यह दूसरे स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है. सिल्वर मेडल का वजन 264 ग्राम होता है और यह पूरी तरह से शुद्ध चांदी का बना होता है.
ब्रॉन्ज मेडल: यह तीसरे स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है. यह 222 ग्राम रेड ब्रास (95 प्रतिशत तांबा और 5 प्रतिशत जिंक) से बना होता है.
मेडल के साथ दिया जाने वाला खास रिबन
मेडल के साथ मिलने वाला रिबन मेजबान देश की संस्कृति और इतिहास को दिखाने के लिए डिजाइन किया जाता है. इस बार, रिबन पर एक शानदार डिजाइन है जो आइची प्रान्त के आधिकारिक फूल, काकित्सुबाता (जापानी आइरिस) की पत्तियों के आकार से प्रेरित है.
एशियन गेम्स का इतिहास
एशियन गेम्स का आगाज 1951 में हुआ था. खेलों का पहला संस्करण भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था. असल में, इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशियाई देशों के बीच एकता और क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करने और खेलों के जरिए शांति स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था.