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एशियन गेम्स के मेडल की हकीकत, जानें कैसे बनाया जाता है गोल्ड-सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ?

एशियन गेम्स के मेडल गोल्ड-सिल्वर और ब्रॉन्ज ( IANS )

Asian Games Medals: एशियन गेम्स, जिन्हें एशियाई महाद्वीप का ओलंपिक भी कहा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है. हर चार साल में होने वाले इस इवेंट में मेडल जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है. हाल ही में जापान के शहर नागोया ने 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 20वें एशियन गेम्स की मेजबानी की. जिसमें भारत 85 मेडल (21 गोल्ड, 27 सिल्वर, 37 ब्रॉन्ज) के साथ चौथे स्थान पर रहा.