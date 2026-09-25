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कौन हैं सुरुचि सिंह और कमलजीत? जिन्होंने एशियन गेम्स में भारत को दिलाया गोल्ड, CM सैनी ने दी बधाई

हरियाणा के सुरुचि सिंह और कमलजीत ने एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीतकर इतिहास रचा.

Suruchi Singh and Kamaljeet Haryana Shooters
हरियाणा के सुरुचि सिंह और कमलजीत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 25, 2026 at 10:45 AM IST

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चंडीगढ़: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय शूटिंग टीम को शुक्रवार को पहला गोल्ड मेडल मिला. 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने 484.6 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता. भारतीय जोड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ा और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया.

जानें कौन हैं सुरुचि सिंह : सुरुचि सिंह झज्जर की रहने वाली हैं. 28 अप्रैल 2006 को जन्मी सुरुचि ने करीब 13 साल की उम्र में शूटिंग शुरू की थी. शुरुआत में परिवार की खेल पृष्ठभूमि के कारण उन्हें कुश्ती की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने शूटिंग को अपना खेल चुना. उन्होंने भिवानी की गुरु द्रोणाचार्य शूटिंग अकादमी में कोच सुरेश सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया.

2025 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान: सुरुचि ने 2025 में सीनियर इंटरनेशनल सर्किट पर लगातार शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने ब्यूनस आयर्स, लीमा और म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड जीते. लीमा में उन्होंने सौरभ चौधरी के साथ मिक्स्ड टीम में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था.

वर्ल्ड कप फाइनल में भी जीता था गोल्ड: साल 2025 के ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में दोहा में सुरुचि ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता. इस दौरान उन्होंने 245.1 अंक के साथ जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. 2026 में भी उनका प्रदर्शन जारी रहा और नई दिल्ली एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम इवेंट में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता.

पहलवान से बनी शूटर : दरअसल, सुरुचि पहले पहलवान बनना चाहती थी. ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया था कि वो शुरुआत में पहलवान बनना चाहती थीं. एक मैच के दौरान जब वे रेसलिंग कर रही थीं तो उनकी कॉलरबोन (हंसली) में फ्रैक्चर हो गया जिसके चलते उन्हें रेसलिंग छोड़नी पड़ी और फिर वे शूटिंग करने लगी. उनके पिता ने उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया, जिसके बाद आज वो शूटर बन पाई हैं.

जानें कौन हैं कमलजीत: वहीं, 22 अगस्त 2003 को जन्मे कमलजीत रेवाड़ी के सुलखा गांव से हैं. शूटिंग शुरू करने से पहले वह ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में हिस्सा लेते थे. चोट के बाद उन्हें एथलेटिक्स छोड़ना पड़ा और 2019 में उन्होंने शूटिंग को अपना नया खेल बनाया.

आर्थिक मुश्किलों के बीच जारी रखी मेहनत: कमलजीत का शुरुआती सफर आसान नहीं रहा. कोचिंग, फीस और प्रतियोगिताओं के खर्च की चुनौती उनके सामने थी. एक समय उन्होंने खेल छोड़ने तक के बारे में सोचा, लेकिन माता-पिता के सहयोग से उन्होंने अभ्यास जारी रखा. इसके बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई.

जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी चमके: साल 2023 में कमलजीत ने चांगवॉन में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 50 मीटर पिस्टल के व्यक्तिगत मुकाबले में गोल्ड जीता. उन्होंने टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक हासिल किया. इसी साल बाकू में वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने टीम इवेंट में ब्रॉन्ज जीता.

2025 में जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर: कमलजीत ने 2025 में काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 50 मीटर पिस्टल पुरुष टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता. 2026 की नई दिल्ली एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने 50 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर पदक अपने नाम किया.

एशियाड में रिकॉर्ड के साथ गोल्ड: सुरुचि और कमलजीत ने क्वालिफिकेशन में 587 अंक हासिल कर एशियन रिकॉर्ड की बराबरी की और फाइनल में 484.6 अंक के साथ गोल्ड जीता. दक्षिण कोरिया को 478 अंक के साथ सिल्वर और ईरान को 415.8 अंक के साथ ब्रॉन्ज मिला.

CM सैनी ने दी दोनों खिलाड़ियों को बधाई: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुरुचि सिंह और कमलजीत की इस उपलब्धि पर बधाई दी. उन्होंने दोनों खिलाड़ियों की सफलता को हरियाणा और देश के लिए गौरव का विषय बताया. वहीं, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दोनों को बधाई दी.

भारत के खाते में दूसरा गोल्ड: सुरुचि और कमलजीत का गोल्ड एशियन गेम्स 2026 में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है. इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता था. शूटिंग में भारतीय दल के लिए यह उपलब्धि खास है, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक से चूकने के बाद मिक्स्ड टीम में शानदार वापसी की.

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