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एशियन गेम्स 2026: झज्जर की बेटी सुरुचि के गोल्ड जीतने पर सासरौली में जश्न, भावुक हुई मां, बोली-"लौटेगी तो हाथों से चूरमा खिलाऊंगी"

झज्जर की सुरुचि सिंह ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया है. सुरुचि के घर पर जश्न का माहौल है.

Jhajjar Suruchi Singh Wins Gold Celebration Erupts at Family Home
गोल्ड जीतने पर सासरौली में जश्न (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 25, 2026 at 2:28 PM IST

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झज्जर: झज्जर जिले के सासरौली गांव की बेटी सुरुचि सिंह ने एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर परिवार, गांव और हरियाणा का नाम रोशन कर दिया. शुक्रवार को 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सुरुचि सिंह और कमलजीत की भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया. भारतीय जोड़ी ने 484.6 अंक के साथ स्वर्ण जीता.

घर में खुशी का माहौल: सुरुचि की जीत की खबर जैसे ही सासरौली गांव पहुंची, उनके घर में खुशी का माहौल बन गया. परिवार के लोगों ने एक-दूसरे को बधाई दी और बेटी की उपलब्धि पर गर्व जताया. गांव में भी ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने सुरुचि के परिवार को शुभकामनाएं दीं.

पहलवान बनना चाहती थी सुरुचि: दरअसल, सुरुचि पहले पहलवान बनना चाहती थी. हालांकि एक मैच के दौरान जब सुरुचि रेसलिंग कर रही थीं तो उनकी कॉलरबोन (हंसली) में फ्रैक्चर हो गया. इसके बाद सुरुचि को रेसलिंग छोड़नी पड़ी. फिर वो शूटिंग करने लगी.

झज्जर की बेटी सुरुचि के गोल्ड जीतने पर सासरौली में जश्न (ETV Bharat)

मां की आंखों में खुशी: वहीं, सुरुचि की मां सुदेश बेटी की कामयाबी से बेहद खुश हैं. उन्होंने कहा कि, "मुझे अपनी बेटी की उपलब्धि पर बहुत गर्व है. वो शुरू से ही काफी मेहनती थी. हमेशा प्रैक्टिस करती रहती थी. मुझे गर्व है उस पर. उसने देश का नाम रोशन किया है. जब सुरुचि घर वापस आएगी तो मैं उसे अपने हाथों से चूरमा खिलाऊंगी. अब हमें बेटी के घर लौटने का हमें इंतजार है."

पिता ने बेटी के सपने को बनाया अपना लक्ष्य: सुरुचि के पिता इंद्र ने बेटी के शूटिंग करियर को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. परिवार के मुताबिक बेटी की ट्रेनिंग और तैयारी के लिए उन्होंने अपनी सेना की नौकरी तक छोड़ दी थी. इसके बाद उन्होंने बेटी के अभ्यास को अपनी प्राथमिकता बना लिया. सुरुचि के पिता ने पहले बताया था कि वह बेटी को अभ्यास के लिए रोज करीब 100 किलोमीटर दूर भिवानी स्टेडियम लेकर जाते थे और फिर वापस घर लौटते थे. उन्होंने कहा कि, "मैंने अपनी बेटी को कामयाब करने का सपना देखा था. मुझे विश्वास था कि उसकी मेहनत और लगन एक दिन देश का नाम रोशन करेगी."

भाई-बहन दोनों करते हैं प्रैक्टिस: वहीं, सुरुचि के भाई निशांत ने बताया कि, "दोनों भाई-बहन घर पर शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं. परिवार ने अभ्यास के लिए घर में ही शूटिंग रेंज तैयार किया है. हम दोनों लगातार अभ्यास करते हैं और एक-दूसरे को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं. सुरुचि का लक्ष्य हमेशा देश के लिए पदक जीतना रहा है. मुझे अपनी बहन पर गर्व है. हम सब काफी गर्व महसूस कर रहे हैं. वो इसी तरह आगे भी देश का नाम रोशन करेगी."

मेहनत ने बदली कहानी: परिवार के लंबे संघर्ष और सुरुचि की लगातार मेहनत का परिणाम अब एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल के रूप में सामने आया है. मिक्स्ड टीम फाइनल में भारतीय जोड़ी शुरुआत से ही बढ़त बनाए रही और आखिर में 484.6 अंक के साथ शीर्ष पर रही. दक्षिण कोरिया की जोड़ी 478 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि ईरान ने कांस्य पदक जीता.

गांव में बधाइयों का दौर: सुरुचि के गोल्ड जीतने के बाद सासरौली गांव में भी खुशी का माहौल है. ग्रामीणों ने परिवार को बधाई दी और कहा कि गांव की बेटी ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. वहीं, बेटी की सफलता के बाद मां सुदेश अब उसके घर लौटने का इंतजार कर रही हैं. मां के लिए बेटी का गोल्ड मेडल जीतना गर्व के साथ भावुक कर देने वाला पल है. उन्होंने बेटी के लौटने पर उसके पसंदीदा चूरमा से स्वागत करने की बात कही है.

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