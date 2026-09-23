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एशियन गेम्स 2026: क्रिकेटर बनने का था सपना, लेकिन सॉफ्ट टेनिस में मेडल जीतकर रच दिया इतिहास

एशियाई खेलों के इतिहास में जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस मुकाबले में भारत को पहला मेडल दिलाकर इतिहास रच दिया.

सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी जय मीणा
सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी जय मीणा (SAI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 4:31 PM IST

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Who is Jay Meena: भारत के जय मीणा ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. उन्हें पुरुषों की एकल सॉफ्ट टेनिस स्पर्धा के सेमीफाइनल में जापान के तुकोया कुरोसाका से हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पर संतोष करना पड़ा. इसके साथ 26 वर्षीय जय मीणा एशियन गेम्स में सॉफ्ट टेनिस में मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए.

तीसरे एशियन गेम्स में मिली सफलता
मध्य प्रदेश के देवास के रहने वाले मीणा को ये ऐतिहासिक सफलता अपने तीसरे एशियन गेम्स में मिली है. इससे पहले 2018 और 2022 के एशियाई खेलों में भी भाग लिया था लेकिन तब वह पदक दौर तक पहुंचने में नाकाम रहे थे.

जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस मुकाबले में भारत को दिलाया पहला मेडल
जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस मुकाबले में भारत को दिलाया पहला मेडल (IANS)

पीएम मोदी ने दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय मीणा की इस एतिहासिक सफलता पर बधाई दी. पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'भारतीय सॉफ्ट टेनिस के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि. पुरुषों के व्यक्तिगत इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने और सॉफ्ट टेनिस में भारत का पहला एशियन गेम्स मेडल विजेता बनने पर जय मीणा को बधाई. उनकी यह उपलब्धि भारत में इस खेल के लिए एक यादगार नया अध्याय है. उम्मीद है कि यह मेडल कई और युवाओं को सॉफ्ट टेनिस अपनाने और उसमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा. उनके आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं.'

क्रिकेटर बनने का था सपना
सॉफ्ट टेनिस में मीना का सफर लगभग संयोग से शुरू हुआ. उन्हें क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी थी और शुरू में वह क्रिकेटर बनना चाहते थे. लेकिन जब वो देवास के पायनियर पब्लिक स्कूल में शामिल हुए. जहां एक सॉफ्ट टेनिस कोर्ट था. मीणा को पहले सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ियों को देखने की उत्सुकता हुई और फिर वो बॉल बॉय के तौर पर कोर्ट में दाखिल हुए. धीरे-धीरे, उन्होंने खुद यह खेल खेलना शुरू किया और स्कूल व जिला स्तर की प्रतियोगिताओं से आगे बढ़कर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे.

जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में मेडल जीतकर रचा इतिहास
जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में मेडल जीतकर रचा इतिहास (IANS)

सॉफ्ट टेनिस में मीणा का प्रदर्शन
14 साल की उम्र में ही मीणा सॉफ्ट टेनिस के गढ़ जापान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना शुरू किया. मीणा ने 2022 में गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के प्रमुख सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाई. उन्होंने पुरुषों की टीम और डबल्स इवेंट में मध्य प्रदेश के मेडल जीतने वाले प्रदर्शन में भी योगदान दिया.

उसके बाद हांग्जो में 2022 एशियाई खेलों में उनकी अंतरराष्ट्रीय सफलता का सिलसिला जारी रहा, जहां वह पुरुषों के सिंगल्स इवेंट के क्वार्टरफाइनल तक पहुंचे और पुरुषों की टीम इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया. 2024 में, आध्या तिवारी के साथ जोड़ी बनाकर उन्होंने वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में मिक्स्ड डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के लिए पहला मेडल हासिल करने का इतिहास रचा.

सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी जय मीणा
सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी जय मीणा (IANS)

उन्होंने 2025 में एशियाई सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. ​​पुरुषों के सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वह कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने.

सॉफ्ट टेनिस कैसा खेल है?
सॉफ्ट टेनिस एक रैकेट खेल है जिसे 1884 में जापान में विकसित किया गया था. इसमें पारंपरिक हार्ड टेनिस बॉल की जगह हल्की, बिना पेंट वाली सॉफ्ट रबर बॉल का इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए इसे सॉफ्ट टेनिस कहा जाता है.

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