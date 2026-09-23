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एशियन गेम्स 2026: तालिबान की डर से छोड़ा देश, अफगान महिला साइक्लिस्ट ने सिल्वर मेडल जीतकर रचा इतिहास

फरीबा इटली क्यों चली गई बता दें कि 23 वर्षीय फरीबा पांच साल पहले अपना देश छोड़कर इटली में बस गई हैं. 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद वह अफगानिस्तान से भाग गई थीं. क्योंकि तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा और खेल सहित अन्य क्षेत्रों पर रोक लगा दी है.

न्यूज एजेंसी AFP के अनुसार, फरीबा ने कहा, 'मैं अभी अपनी भावनाओं को बयां नहीं कर सकती. उन्होंने आगे कहा, 'मेरा जन्म ऐसे देश में हुआ था जहां सपने देखने वाली महिलाओं पर हमले होते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है. मुझे उम्मीद है कि अगली पीढ़ी यहां आएगी और बिना किसी डर के अपने देश का प्रतिनिधित्व करेगी.'

Afghanistan in Asian Games 2026: तालिबान की डर से अपना देश छोड़ने वाली साइक्लिस्ट फरीबा हाशमी ने एशियन गेम्स 2026 में एक प्रेरणादायक कहानी लिखी है. उन्होंने बुधवार को महिलाओं की व्यक्तिगत रोड रेस में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. वो 2002 के बाद एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली पहली अफगानिस्तान की महिला खिलाड़ी बन गई.

इस मेडल से अफगान महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी

फरीबा को उम्मीद है कि उनकी जीत से कई अन्य अफगान महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी. हाशमी ने कहा, 'उन्होंने हमारी आजादी छीन ली, उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया. यह सिल्वर मेडल अफगान महिलाओं के साहस को दिखा सकता है, और मैं सच में बहुत खुश हूं. मैं अकेली नहीं हूं, मुझे पता है कि मेरे पीछे कई देशों की लाखों महिलाओं का भी यही सपना है और वे मेरे साथ खड़ी हैं.'

15 साल की उम्र से साइकिलिंग शुरू

फरीबा ने 15 साल की उम्र में अपनी बहन युल्डुज के नक्शेकदम पर चलते हुए साइकिलिंग शुरू की, जो खुद भी एक इंटरनेशनल साइक्लिस्ट हैं. दोनों बहनों में से किसी ने भी पहले कभी बाइक नहीं चलाई थी और 2017 में अपनी पहली रेस में भाग लेने से पहले वे पड़ोसियों से साइकिल उधार लेकर घंटों तक चलाती थीं.

फरीबा हाशमी अपनी बहन युल्डुज हाशमी के साथ (AFP)

फरीबा ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया, 'किसी ने कभी नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान के फरयाब में महिलाएं साइकिल चलाएंगी. हमें लगा था कि यह छोटी बात होगी, लेकिन इससे काफी हलचल मच गई. मैं हमेशा ट्रेन तक जाने के लिए पुरुषों जैसे कपड़े पहनती थी.'

उन्होंने कहा, 'मैं कभी हार नहीं मानना ​​चाहती और उम्मीद है कि हम लॉस एंजिल्स ओलंपिक में फिर से देख पाएंगे.' फरीबा ने ये भी कहा कि मैं यहां बिना किसी मैकेनिक और बिना किसी तैयारी के आई थी. हम नेशनल फेडरेशन से एक व्यक्ति को साथ लाए थे, और वह सिर्फ कार चला रहा था. हम खुद ही बाइक ठीक कर रहे थे. मैं खुद ही अपनी मैकेनिक थी. मैं खुद ही बाइक धो रही थी.'

अफगानिस्तान तीन मेडल जीत चुका है

एशियन गेम्स में अफगानिस्तान ने अब तक 3 मेडल अपने नाम कर चुका है. जिसमें दो ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल है. फरीबा हाशमी ने महिला रोड रेस में सिल्वर जीता है. जबकि बाकी दो मेडल वुशु में पुरुषों को मिले हैं. इस तीन मेडल के साथ अफगानिस्तान मेडल टैली में 25वें स्थान पर है. जबकि पाकिस्तान 2 मेडल के साथ 32वें स्थान पर है. वही भारत 12 मेडल के साथ 13वें नंबर पर है.