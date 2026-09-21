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एशियन गेम्स 2026: भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

लेकिन सोमवार को महिला और पुरुष टेबल टेनिस टीमों के मुकाबले में दोनों पड़ोसी देश आमने सामने आए. जिसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान को बुरी तरह 3-0 से हार का सामना करना पड़ा. इस शानदार जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष टेबल टेनिस टीमें एशियाई खेलों के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई हैं.

Asian Games 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला हर मैच काफी ज्यादा रोमांचक होता है. लेकिन फैंस का उत्साह उस समय ज्यादा बढ़ जाता है जब ये मुकाबला क्रिकेट के मैदान में पहुंचता है. हालांकि जापान में जारी एशियाई खेलों के मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता में ऐसा फिक्सचर बनाया गया है, जिसकी वजह से ये दोनों टीमें सिर्फ मेडल मैच में ही आमने सामने हो सकती हैं.

महिला टेबल टेनिस टीम का शानदार प्रदर्शन

भारतीय महिला टीम ने ग्रुप एफ में लगातार तीसरी जीत दर्ज कर शीर्ष स्थान हासिल किया. भारत ने रविवार को अपने शुरुआती मुकाबलों में इंडोनेशिया और सिंगापुर को हराया था और इसके बाद चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ भी अपना दबदबा कायम रखा. पिछले एशियाई खेलों में महिला युगल में कांस्य पदक जीतने वाली सुतीर्था मुखर्जी ने पाकिस्तान की अलीना खान को केवल 10 मिनट में 11-3, 11-3, 11-4 से हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. इसके बाद 17 वर्षीय सिंड्रेला दास ने कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से हराकर भारत की बढ़त 2-0 कर दी. फिर श्रीजा अकुला ने फातिमा खान को महज 11 मिनट में 11-4, 11-4, 11-5 से हराकर मुकाबला भारत के नाम किया और टीम को क्वार्टरफाइनल में पहुंचा दिया.

पुरुष टीम ने भी पाकिस्तान को हराया

महिला टेबल टेनिस टीम के बाद पुरुष टीम ने ईरान के खिलाफ पिछले मुकाबले में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए पाकिस्तान को 3-0 से करारी शिकस्त दी. वर्ल्ड में 97वें नंबर के खिलाड़ी हरमीत देसाई ने पहले मैच में पाकिस्तान के मोहम्मद खान पर 3-0 (11-4, 11-3, 11-5) से जीत के साथ भारत को शानदार शुरुआत दिलाई, जबकि 82वें रैंकिंग के कप्तान जी साथियान ने अब्बास खान पर 3-0 (11-1, 11-8, 11-9) से आसान जीत दर्द की. तीसरे मैच में पायस जैन ने मोहम्मद खान को 3-0 (11-2, 11-5, 11-7) से हराकर भारतीय टीम को जीत की राह पर लौटा दिया.

एशियन गेम्स 2026 के मेडल टैली में

भारत इस समय 6 मेडल के साथ 13वें स्थान पर है. जिसमें 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं. चीन 38 मेडल के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि जापान 32 और साउथ कोरिया 23 मेडल के साथ दूसरे व तीसरे स्थान पर है.