एशियन गेम्स 2026: भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह
Asian Games 2026: एशियन गेम्स के दूसरे दिन भारत की महिला और पुरुष टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया.
Published : September 21, 2026 at 6:27 PM IST
Asian Games 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला हर मैच काफी ज्यादा रोमांचक होता है. लेकिन फैंस का उत्साह उस समय ज्यादा बढ़ जाता है जब ये मुकाबला क्रिकेट के मैदान में पहुंचता है. हालांकि जापान में जारी एशियाई खेलों के मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता में ऐसा फिक्सचर बनाया गया है, जिसकी वजह से ये दोनों टीमें सिर्फ मेडल मैच में ही आमने सामने हो सकती हैं.
लेकिन सोमवार को महिला और पुरुष टेबल टेनिस टीमों के मुकाबले में दोनों पड़ोसी देश आमने सामने आए. जिसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान को बुरी तरह 3-0 से हार का सामना करना पड़ा. इस शानदार जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष टेबल टेनिस टीमें एशियाई खेलों के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई हैं.
WATCH INDIA DEFEATING PAK 3-0 🇵🇰 pic.twitter.com/xEkgenbAY6 https://t.co/KE7Pm9JF4X— The Khel India (@TheKhelIndia) September 21, 2026
महिला टेबल टेनिस टीम का शानदार प्रदर्शन
भारतीय महिला टीम ने ग्रुप एफ में लगातार तीसरी जीत दर्ज कर शीर्ष स्थान हासिल किया. भारत ने रविवार को अपने शुरुआती मुकाबलों में इंडोनेशिया और सिंगापुर को हराया था और इसके बाद चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ भी अपना दबदबा कायम रखा. पिछले एशियाई खेलों में महिला युगल में कांस्य पदक जीतने वाली सुतीर्था मुखर्जी ने पाकिस्तान की अलीना खान को केवल 10 मिनट में 11-3, 11-3, 11-4 से हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. इसके बाद 17 वर्षीय सिंड्रेला दास ने कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से हराकर भारत की बढ़त 2-0 कर दी. फिर श्रीजा अकुला ने फातिमा खान को महज 11 मिनट में 11-4, 11-4, 11-5 से हराकर मुकाबला भारत के नाम किया और टीम को क्वार्टरफाइनल में पहुंचा दिया.
🇮🇳 INDIAN WOMEN TEAM THRASH PAK 🇵🇰 3-0 IN TABLE TENNIS CLASH AT ASIAN GAMES!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 21, 2026
✅ Sutirtha Mukherjee 3-0
✅ Syndrela Das 3-0
✅ Sreeja Akula 3-0
Our Girls didn’t event loose a single set, totally dominated everywhere! 💪
WELL DONE GIRLS! 🔥🔥🔥 https://t.co/gRJ21SxyFy pic.twitter.com/eUhJrbFKsx
पुरुष टीम ने भी पाकिस्तान को हराया
महिला टेबल टेनिस टीम के बाद पुरुष टीम ने ईरान के खिलाफ पिछले मुकाबले में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए पाकिस्तान को 3-0 से करारी शिकस्त दी. वर्ल्ड में 97वें नंबर के खिलाड़ी हरमीत देसाई ने पहले मैच में पाकिस्तान के मोहम्मद खान पर 3-0 (11-4, 11-3, 11-5) से जीत के साथ भारत को शानदार शुरुआत दिलाई, जबकि 82वें रैंकिंग के कप्तान जी साथियान ने अब्बास खान पर 3-0 (11-1, 11-8, 11-9) से आसान जीत दर्द की. तीसरे मैच में पायस जैन ने मोहम्मद खान को 3-0 (11-2, 11-5, 11-7) से हराकर भारतीय टीम को जीत की राह पर लौटा दिया.
A CLEAN SWEEP ON THE TABLE!— SAI Media (@Media_SAI) September 21, 2026
India stormed past Pakistan 3–0 in the Men’s Team Group F clash at #AsianGames2026, with Harmeet Desai, Sathiyan Gnanasekaran & TOPS Development athlete Payas Jain securing straight-game wins.
🚀 India march into the Round of 16!#Cheer4Bharat… pic.twitter.com/uzl7xqlfpQ
एशियन गेम्स 2026 के मेडल टैली में
भारत इस समय 6 मेडल के साथ 13वें स्थान पर है. जिसमें 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं. चीन 38 मेडल के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि जापान 32 और साउथ कोरिया 23 मेडल के साथ दूसरे व तीसरे स्थान पर है.