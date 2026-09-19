एशियन गेम्स 2026: 20 सितंबर को किस किस खेल में उतरेगा भारत? क्रिकेट में सेमीफाइनल तो हॉकी में अपने अभियान की करेगा शुरुआत
Asian Games 2026: रविवार 20 सितंबर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलेगी.
Published : September 19, 2026 at 11:18 PM IST
Asian Games 2026: एशियाई खेलों में मेडल जीतने की भारत की कोशिशों को रविवार (20 सितंबर) को और तेजी मिलेगी, जब भारतीय एथलीट अहम इवेंट्स में हिस्सा लेंगे. शनिवार 19 सितंबर को इस बड़े कॉन्टिनेंटल इवेंट की ओपनिंग सेरेमनी के साथ आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है. हालांकि भारतीय दल गुरुवार (17 सितंबर) से ही खेलों में हिस्सा ले रहा है और मेडल की दौड़ में शामिल है. शुरुआत में टेकबॉल ने सबका ध्यान खींचा है.
क्विंसी जोआकिम डिसूजा और मोहम्मद अनस इमरान बेग ने शुरुआती दौर में सुर्खियां बटोरी हैं और अब वे मेडल के लिए मैदान में उतरेंगे. दोनों एथलीट मिक्स्ड डबल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगे. उनका मुकाबला वियतनाम के जिया न्गी ट्रिन्ह और होआंग मिन्ह टैन गुयेन से होगा, जिनसे वे क्वार्टर-फाइनल में हार गए थे. इस बीच, क्विंसी के पास मेडल जीतने का एक और मौका होगा, क्योंकि वह रविवार को जापान की युइना साकामोटो के खिलाफ इंडिविजुअल ब्रॉन्ज-मेडल मैच में भी हिस्सा लेंगी.
𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗜𝗦 𝗦𝗧𝗜𝗟𝗟 𝗧𝗛𝗘 𝗚𝗢𝗔𝗟. 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 19, 2026
The Women in Blue march into the Semi-Final, with Bangladesh next in their path as they continue their title defence. ⚔️
Watch #BANvIND TOMORROW, 10 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork… pic.twitter.com/uPbweA4Ho7
रविवार 20 सितंबर को कई अन्य बड़े इवेंट्स भी होने हैं. भारतीय महिला क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलेगी. इसके अलावा हॉकी टीम भी एक्शन में होगी. जिसमें पुरुष और महिला दोनों टीमें अपने-अपने पहले मैच खेलेंगी.
सबकी नजरें शूटिंग एरिना पर भी होंगी, जहां भारतीय महिला खिलाड़ी 10 मीटर एयर राइफल इवेंट्स में हिस्सा लेंगी. इलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और विदर्शा के विनोद भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी.
𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐝𝐫𝐚𝐰 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐛𝐥𝐨𝐨𝐝! 🏑— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 19, 2026
It’s time for our hockey wizards take to the field for their opening matches at the Asian Games 2026.
Catch all the hockey action from the 20th Asian Games, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.… pic.twitter.com/tDW2d0TgmM
एशियन गेम्स: 20 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों का शेड्यूल
वुशु
- सुबह 05:30 बजे – पुरुषों का चांगक्वान फाइनल (मेडल इवेंट)
- इसके बाद – महिलाओं का 52kg (प्री-क्वार्टरफाइनल): सोगंद सिंकाइचेतन (ईरान) बनाम अपर्णा (भारत)
- इसके बाद – पुरुषों का 75kg (प्री-क्वार्टरफाइनल): सोहेल मौसावी (ईरान) बनाम विक्रांत बालियान (भारत)
शूटिंग
- सुबह 06:15 बजे – 10m एयर राइफल महिलाओं का व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन
- सुबह 06:15 बजे – 10m एयर राइफल महिलाओं का टीम फाइनल (मेडल इवेंट)
टेकबॉल
- सुबह 06:30 बजे – महिलाओं का सिंगल्स ब्रॉन्ज मेडल मैच: युइना साकामोटो (जापान) बनाम क्विंसी जोआकिम डिसूजी (भारत) मेडल मैच
- सुबह 07:00 बजे – मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज मेडल मैच: क्विंसी जोआकिम डिसूजा / मोहम्मद अनस इमरान बेग (भारत) बनाम होआंग मिन्ह टैन गुयेन / जिया न्घी ट्रिन्ह (वियतनाम) मेडल इवेंट
फील्ड हॉकी
- सुबह 07:30 बजे – महिलाओं का पूल B (मैच 3): भारत बनाम उज्बेकिस्तान
- सुबह 11:30 बजे – पुरुषों का पूल A (मैच 2): भारत बनाम इंडोनेशिया
टेबल टेनिस
- सुबह 06:30 बजे – महिलाओं की टीम ग्रुप F (मैच 2): भारत बनाम इंडोनेशिया
- सुबह 09:00 बजे – पुरुषों की टीम ग्रुप F (मैच 1): भारत बनाम इंडोनेशिया
- दोपहर 12:30 बजे – महिलाओं की टीम ग्रुप F (मैच 3): सिंगापुर बनाम भारत
- दोपहर 03:00 बजे – पुरुषों की टीम ग्रुप F (मैच 3): भारत बनाम ईरान
क्रिकेट (महिलाओं का T20 मैच)
- सुबह 10:30 बजे – सेमीफाइनल 2: बांग्लादेश बनाम भारत
बैडमिंटन
- सुबह 11:30 बजे – महिलाओं की टीम का पहला राउंड (टाई 7): कजाखस्तान बनाम भारत