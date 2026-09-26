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Asian Games 2026: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चौथी बार जीता गोल्ड मेडल

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में अपने दबदबे को बरकरार रखते हुए चौथी बार गोल्ड मेडल जीत लिया है.

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चौथी बार जीता गोल्ड मेडल
भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चौथी बार जीता गोल्ड मेडल (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 12:55 PM IST

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Updated : September 26, 2026 at 1:00 PM IST

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Asian Games 2026: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है. शनिवार को भारतीय टीम ने फाइनल में ईरान को 37-34 से मात दी. इसके साथ भारत 2022 के बाद 2026 में अपने गोल्ड मेडल को बरकरार रखने में सफल रही. इस जीत के बाद भारतीय टीम ने मैदान का चक्कर लगाते हुए वंदे मातरम गीत गाया.

खास बात ये हैं कि ये ये एशियन गेम्स में भारत का चौथा महिला कबड्डी गोल्ड मेडल है. भारत की महिला कबड्डी टीम ने जकार्ता में 2018 में हुए खेलों के अलावा हर एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है. जकार्ता में उसे फाइनल में ईरान ने हराया था.

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को हराया
भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को हराया (PTI)

कप्तान ने कर दी बड़ी मांग
इस शानदार जीत के बाद भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा ने कबड्डी को कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक खेलों में शामिल करने की मांग की. उन्होंने IANS से ​​कहा, 'ईरान एक बहुत अच्छी टीम है. उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ कड़े मुकाबले खेले हैं. चीनी ताइपे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. सभी देशों में सुधार हो रहा है. और हम चाहते हैं कि कबड्डी सभी देशों में खूब आगे बढ़े ताकि भविष्य में इसे कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में शामिल किया जा सके.'

जीत के बारे में बात करते हुए पुष्पा ने कहा कि टीम का पूरा ध्यान गोल्ड मेडल जीतने पर था. उन्होंने कहा, 'शुरू से ही हमारे दिमाग में यही बात थी (गोल्ड जीतना). हमने सभी मैच एक ही सोच के साथ खेले. हम हर मैच जीतना चाहते थे, भले ही विरोधी टीम मजबूत हो. हर खिलाड़ी को पता था कि मैच को अपने पक्ष में कैसे करना है.'

तीसरा गोल्ड
मौजूदा एशियाई खेलों में भारतीय दल के लिए ये तीसरा गोल्ड है. इससे पहले महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर भारत को पहला गोल्ड दिलाया था. उसके बाद शूटिंग में सुरूचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम मुकाबले में भारत गोल्ड मेडल दिलाया था.

पुरुष कबड्डी टीम से भी उम्मीद
भारतीय पुरुष कबड्डी टीम भी फाइनल में है. जिससे भारत को एक और गोल्ड मेडल की उम्मीद है. फाइनल में भारत का सामना ईरान से ही होगा. पुरुष कबड्डी टीम ने भी एक बार छोड़कर हमेशा स्वर्ण पदक जीता है. पुरुष टीम भी जकार्ता में 2018 में फाइनल में ईरान से हारी थी लेकिन हांगझोउ में 2022 में खिताब जीता था.

मेडल टैली
एशियन गेम्स 2026 मेडल टैली में भारत अभी 27 मेडल के साथ 12वें स्थान पर है. जिसमें 3 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं. जबकि चीन 166 मेडल (103 गोल्ड, 38 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज) के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है. वहीं जापान 122 और साउथ कोरिया 69 मेडल के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है.

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Last Updated : September 26, 2026 at 1:00 PM IST

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