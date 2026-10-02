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भारत की महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, 44 साल बाद एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

फाइनल में चीन को हराने के बाद खुशी का इजहार करतीं भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी. ( @TheHockeyIndia )

काकामिगाहारा (जापान) : भारत की महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. मैच के दसवें मिनट में लालरेम्सियामी के गोल और पेनल्टी स्ट्रोक पर गोलकीपर सविता पूनिया के शानदार बचाव के दम पर भारतीय टीम ने गत चैम्पियन चीन को हरा दिया.

बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने इससे पहले 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण हासिल किया था. उसी वर्ष पहली बार महिला हॉकी को इन खेलों में शामिल किया गया था.

इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 के लिए क्वालीफाई कर लिया. इससे पहले पेरिस ओलंपिक 2024 के लिये यह टीम क्वालीफाई नहीं कर पाई थी.

पेरिस ओलंपिक में रजत पदक विजेता चीन के विरुद्ध भारत की लालरेम्सियामी ने दसवें मिनट में गोलकर टीम को बढ़त दी थी जो मैच समाप्त होने तक कायम रही. वहीं अपना 200वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रही लालरेम्सियामी ने गोल के दाहिने ओर मिली गेंद को सीधे गोलपोस्ट के अंदर भेज दिया.

वहीं दूसरे क्वार्टर में सविता ने अपने बायीं ओर डाइव लगाकर पेनल्टी स्ट्रोक को बचा लिया. इसके साथ ही चीन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा. जबकि जापान ने शूटआउट में कोरिया को हराकर कांस्य पदक हासिल किया.

2026 एशियन गेम्स में शुक्रवार का दिन भारत के लिए बेहद खास रहा. आज भारत की झोली में कुल 6 गोल्ड मेडल आए. भारत ने आज 13 मेडल अपने नाम किए. मेडल टैली में भारत पांचवें स्थान पर आ गया है. भारत के कुल मेडल की संख्या अब 76 पहुंच गई है.

भारतीय टीम: बिछू देवी (गोलकीपर), सलीमा टेटे (कप्तान), नवनीत कौर, निक्की प्रधान, दीपिका, लालरेमसियामी, नेहा, ज्योति, सुशीला चानू, इशिका चौधरी, सुनेलिता टोप्पो, शिल्पी डबास, सविता पूनिया (गोलकीपर), इशिका, साक्षी राणा, ऋतुजा दादासो पिसल, लालथंतलुआंगी, बलजीत कौर.

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