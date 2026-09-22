Asian Games: महिला क्रिकेट टीम ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड मेडल, पाकिस्तान ने जीता ब्रॉन्ज मेडल
एशियन गेम्स 2026 के महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड, श्रीलंका को सिल्वर और पाकिस्तान को ब्रॉन्ज मेडल मिला.
Published : September 22, 2026 at 2:40 PM IST
Asian Games 2026: भारतीय महिला टीम ने एशियाई खेलों की महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में मंगलवार को श्रीलंका को 147 रन से रौंदकर स्वर्ण पदक जीत लिया. ये मौजूदा खेलों में भारत का पहला सोने का तमगा है.
गोल्ड मेडल मैच में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. स्मृति मंधाना ने 45 गेंद में 79 रन बनाए, जिसमें सात छक्के और पांच चौके शामिल थे. इसके अलावा शेफाली वर्मा ने 29 गेंद में तीन छक्के और तीन चौके की मदद से 48 रन बनाए. जबकि आखिर में ऋचा घोष (22 गेंद में नाबाद 49 रन, छह चौके, तीन छक्के) की तूफानी पारी खेली. जिसकी वजह से भारत ने तीन विकेट पर 216 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया.
Back-to-back 𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗜𝗦𝗧𝗦 🏅— BCCI Women (@BCCIWomen) September 22, 2026
Congratulations to #TeamIndia on clinching a 2️⃣nd consecutive Gold Medal in women's cricket at the #AsianGames 🇮🇳👏
Scorecard ▶️ https://t.co/DVlhLBajxB pic.twitter.com/AAkS0VDUKh
श्रीलंका को रजत पदक
जवाब में श्रीलंका की बल्लेबाजी भारतीय स्पिनरों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और पूरी टीम 15.4 ओवर में 69 रनों पर ही ढेर हो गई. दीप्ति शर्मा सबसे सफल गेंदबाज रहीं उन्होंने कुल तीन विकेट झटके, जबकि शेफाली वर्मा, श्रेयंका पाटिल और श्री चरणी को दो-दो विकेट मिले. वहीं श्रीलंका की ओर से कप्तान चमारी अटापट्टू ने सर्वाधिक 29 रन बनाए जबकि उनके अलावा सिर्फ कौशिनी नुथ्यांगना (14) और कविशा दिलहारी (11) ही दोहरे अंक में पहुंच सकी. इस हार की वजह से श्रीलंका को रजत पदक पर संतोष करना पड़ा.
𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗙𝗢𝗥 🇮🇳— ICC (@ICC) September 22, 2026
India outclass Sri Lanka in the final of the Asian Games 👏
📝: https://t.co/PRB8c4t3Gr | 📸: @BCCI pic.twitter.com/nvR6TujpEw
पाकिस्तान ने जीता ब्रॉन्ज मेडल
वहीं तीसरे स्थान के मुकाबले में पाकिस्तान की महिला टीम ने बांग्लादेश को 31 रनों से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता. पाकिस्तान महिला टीम ने शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन करते हुए उस हार का बदला लिया जो उन्हें पिछली बार इसी एशियाई टीम से मिली थी.
कप्तान फातिमा सना और ऑफ-स्पिनर उम्म-ए-हानी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 20 ओवरों में 114 रनों पर रोककर 145 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव किया. इस शानदार जीत के साथ उन्होंने अपना तीसरा महिला क्रिकेट मेडल हासिल किया. इससे पहले वे 2010 और 2014 के संस्करणों में गोल्ड मेडल जीत चुकी थीं.
Pakistan win the Bronze medal in the women's competition of the Asian Games after defeating Bangladesh by 31 runs 🥇— ICC (@ICC) September 22, 2026
📝: https://t.co/pjvtTAvgty pic.twitter.com/7kCRIz7j4s
पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में श्रीलंका से हारने के बाद इस मुकाबले में उतरी थी, जबकि निगार सुल्ताना की कप्तानी वाली बांग्लादेशी टीम दूसरे सेमीफाइनल में भारत से हार गई थी. इसके बाद ये दोनों टीमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए आमने-सामने थीं.
भारत की मेडल टैली में लंबी छलांग
महिला क्रिकेट टीम के गोल्ड मेडल जीतने की वजह से भारत एशियन गेम्स के मेडल टैली में 18वें नंबर से सीधा 8वें स्थान पर पहुंच गया है. जहां उसके खाते में अब कुल 7 मेडल हो गए हैं. जिसमें एक गोल्ड, चार सिल्वर और दो ब्रॉन्ज हैं. चीन 47 मेडल के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि मेजबान जापान 36 मेडल के साथ दूसरे नंबर पर है. वहीं पाकिस्तान मेडल टैली में दो ब्रॉन्ज मेडल के साथ 30वें स्थान पर है.