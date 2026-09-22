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Asian Games: महिला क्रिकेट टीम ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड मेडल, पाकिस्तान ने जीता ब्रॉन्ज मेडल

एशियन गेम्स 2026 के महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड, श्रीलंका को सिल्वर और पाकिस्तान को ब्रॉन्ज मेडल मिला.

महिला क्रिकेट टीम ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड मेडल
महिला क्रिकेट टीम ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड मेडल (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 2:40 PM IST

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Asian Games 2026: भारतीय महिला टीम ने एशियाई खेलों की महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में मंगलवार को श्रीलंका को 147 रन से रौंदकर स्वर्ण पदक जीत लिया. ये मौजूदा खेलों में भारत का पहला सोने का तमगा है.

गोल्ड मेडल मैच में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. स्मृति मंधाना ने 45 गेंद में 79 रन बनाए, जिसमें सात छक्के और पांच चौके शामिल थे. इसके अलावा शेफाली वर्मा ने 29 गेंद में तीन छक्के और तीन चौके की मदद से 48 रन बनाए. जबकि आखिर में ऋचा घोष (22 गेंद में नाबाद 49 रन, छह चौके, तीन छक्के) की तूफानी पारी खेली. जिसकी वजह से भारत ने तीन विकेट पर 216 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया.

श्रीलंका को रजत पदक
जवाब में श्रीलंका की बल्लेबाजी भारतीय स्पिनरों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और पूरी टीम 15.4 ओवर में 69 रनों पर ही ढेर हो गई. दीप्ति शर्मा सबसे सफल गेंदबाज रहीं उन्होंने कुल तीन विकेट झटके, जबकि शेफाली वर्मा, श्रेयंका पाटिल और श्री चरणी को दो-दो विकेट मिले. वहीं श्रीलंका की ओर से कप्तान चमारी अटापट्टू ने सर्वाधिक 29 रन बनाए जबकि उनके अलावा सिर्फ कौशिनी नुथ्यांगना (14) और कविशा दिलहारी (11) ही दोहरे अंक में पहुंच सकी. इस हार की वजह से श्रीलंका को रजत पदक पर संतोष करना पड़ा.

पाकिस्तान ने जीता ब्रॉन्ज मेडल
वहीं तीसरे स्थान के मुकाबले में पाकिस्तान की महिला टीम ने बांग्लादेश को 31 रनों से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता. पाकिस्तान महिला टीम ने शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन करते हुए उस हार का बदला लिया जो उन्हें पिछली बार इसी एशियाई टीम से मिली थी.

कप्तान फातिमा सना और ऑफ-स्पिनर उम्म-ए-हानी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 20 ओवरों में 114 रनों पर रोककर 145 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव किया. इस शानदार जीत के साथ उन्होंने अपना तीसरा महिला क्रिकेट मेडल हासिल किया. इससे पहले वे 2010 और 2014 के संस्करणों में गोल्ड मेडल जीत चुकी थीं.

पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में श्रीलंका से हारने के बाद इस मुकाबले में उतरी थी, जबकि निगार सुल्ताना की कप्तानी वाली बांग्लादेशी टीम दूसरे सेमीफाइनल में भारत से हार गई थी. इसके बाद ये दोनों टीमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए आमने-सामने थीं.

भारत की मेडल टैली में लंबी छलांग
महिला क्रिकेट टीम के गोल्ड मेडल जीतने की वजह से भारत एशियन गेम्स के मेडल टैली में 18वें नंबर से सीधा 8वें स्थान पर पहुंच गया है. जहां उसके खाते में अब कुल 7 मेडल हो गए हैं. जिसमें एक गोल्ड, चार सिल्वर और दो ब्रॉन्ज हैं. चीन 47 मेडल के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि मेजबान जापान 36 मेडल के साथ दूसरे नंबर पर है. वहीं पाकिस्तान मेडल टैली में दो ब्रॉन्ज मेडल के साथ 30वें स्थान पर है.

एशियन गेम्स 2026 के मेडल टैली
एशियन गेम्स 2026 के मेडल टैली (Asian Games Website)

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एशियन गेम्स 2026 में भारत को गोल्ड
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