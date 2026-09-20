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एशियन गेम्स: भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में, पाकिस्तान गोल्ड मेडल की दौड़ से बाहर

Asian Games Cricket Match: एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में गत चैंपियन भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गई है. जिसकी वजह से उन्होंने एक मेडल पक्का कर लिया है. फाइनल मैच में भारत का सामना श्रीलंका से होगा, जिन्होंने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया है. गोल्ड मेडल मैच 22 सितंबर को खेला जाएगा.

भारत बांग्लादेश सेमीफाइनल मैच

दूसरे सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए. जिसमें शेफाली वर्मा की 49 गेंद में 9 छक्कों और 3 चौकों की मदद से नाबाद 100 रन की पारी सबसे खास थी. जबकि स्मृति मंधाना ने 37 रन की तेज पारी खेली और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 33 गेंद में 40 रन बनाए. बांग्लादेश की ओर से संजीदा अख्तर मेघला 25 रन देकर एक विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहीं.

इसके जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश को 15.4 ओवर में 81 रन पर समेट दिया. सलामी बल्लेबाज दिलारा अख्तर ने 23 गेंद में सर्वाधिक 27 रन बनाए. भारत की ओर से नंदनी शर्मा ने 25 रन देकर तीन जबकि श्री चरणी ने सात रन देकर दो विकेट चटकाए. दीप्ति शर्मा ने भी सात रन देकर तीन विकेट चटकाकर बांग्लादेश की पारी समेटने में अहम भूमिका निभाई.