एशियन गेम्स: भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में, पाकिस्तान गोल्ड मेडल की दौड़ से बाहर
भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हरा दिया.
Published : September 20, 2026 at 2:22 PM IST
Asian Games Cricket Match: एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में गत चैंपियन भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गई है. जिसकी वजह से उन्होंने एक मेडल पक्का कर लिया है. फाइनल मैच में भारत का सामना श्रीलंका से होगा, जिन्होंने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया है. गोल्ड मेडल मैच 22 सितंबर को खेला जाएगा.
भारत बांग्लादेश सेमीफाइनल मैच
दूसरे सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए. जिसमें शेफाली वर्मा की 49 गेंद में 9 छक्कों और 3 चौकों की मदद से नाबाद 100 रन की पारी सबसे खास थी. जबकि स्मृति मंधाना ने 37 रन की तेज पारी खेली और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 33 गेंद में 40 रन बनाए. बांग्लादेश की ओर से संजीदा अख्तर मेघला 25 रन देकर एक विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहीं.
इसके जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश को 15.4 ओवर में 81 रन पर समेट दिया. सलामी बल्लेबाज दिलारा अख्तर ने 23 गेंद में सर्वाधिक 27 रन बनाए. भारत की ओर से नंदनी शर्मा ने 25 रन देकर तीन जबकि श्री चरणी ने सात रन देकर दो विकेट चटकाए. दीप्ति शर्मा ने भी सात रन देकर तीन विकेट चटकाकर बांग्लादेश की पारी समेटने में अहम भूमिका निभाई.
India secure their spot in the Women's Asian Games Finals with a comprehensive win over Bangladesh 💪— ICC (@ICC) September 20, 2026
📝: https://t.co/FU9ejrcSky pic.twitter.com/F90VX9T9e6
श्रीलंका पाकिस्तान सेमीफाइनल
एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका 178 रनों के लक्ष्य को 2 विकेट खोकर 17.5 ओवर में हासिल कर लिया. जिसमें कप्तान चमारी अटापट्टू ने 50 गेंदों पर 83 रनों की शानदार पारी खेली. उनकी पारी में सात चौके और छह छक्के शामिल थे. इसके अलावा इमेषा दुलानी ने 21 गेंदों पर 26 रन बनाए.
वहीं टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की तरफ से आयशा जफर और शवाल जुल्फिकार ने शानदार बल्लेबाजी की. जफर 40 गेंदों पर नौ चौकों और दो छक्कों की मदद से 71 रन बनाए, जबकि जुल्फिकार ने 50 गेंदों पर 54 रन का योगदान दिया. उनकी मजबूत साझेदारी ने पाकिस्तान को 100 रनों के पार पहुंचाया और टीम को एक प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान किया, जिसके बाद उन्होंने 177/4 का स्कोर बनाया.
Chamari Athapaththu leads from the front to propel Sri Lanka into the final of the Asian Games 👊— ICC (@ICC) September 20, 2026
📝: https://t.co/RYx2UBiitx pic.twitter.com/GNgWBl7exb
ब्रॉन्ज मेडल मैच
इस हार की वजह से पाकिस्तान को अब 22 सितंबर को ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलना पड़ेगा. जहां उनका सामना बांग्लादेश से होगा. जिनको भरत से दूसरे सेमीफाइनल में 114 रनों से हार का सामना करना पड़ा है.