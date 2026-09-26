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Asian Games 2026: भारतीय पुरुषों कबड्डी टीम ने रचा इतिहास, ईरान को हारक जीता 9वां ऐशियन गोल्ड मेडल

एशियन गेम्स 2026 के कबड्डी मुकाबले के फाइनल में भारत ने में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है.

भारतीय पुरुषों कबड्डी टीम ने जीता 9वां ऐशियन गोल्ड मेडल
भारतीय पुरुषों कबड्डी टीम ने जीता 9वां ऐशियन गोल्ड मेडल (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 4:49 PM IST

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Asian Games 2026 kabaddi: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में अपना दबदबा बनाए रखा है. शनिवार को नागोया में जारी एशियन गेम्स 2026 में कबड्डी के फाइनल मुकाबले में ईरान को हराकर एक और गोल्ड मेडल जीत लिया. या भारत के महाद्वीपीय टूर्नामेंट में नौवां गोल्ड मेडल है, जो एक रिकॉर्ड है.

भारत ने रोमांचक फाइनल में ईरान की मजबूत टीम को 40-34 से हराया. हालांकि दोनों टीमों ने रेड, टैकल और बोनस पॉइंट के जरिए एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी. दोनों टीमों के बीच ज्यादा अंतर नहीं था, खासकर पहले हाफ में, जिससे यह मैच उनके पिछले यादगार मुकाबलों में एक और शानदार मैच बन गया.

एशियन गेम्स में अब तक हुए 10 कबड्डी के टूर्नामेंट में भारत ने 9 बार खिताब अपने नाम किया. सिर्फ 2018 जकार्ता खेलों में उन्हें ईरान से हार का सामना करना पड़ा था. जिसमें ईरान चैंपियन बना था. उससे पहले उन्होंने लगातार सात स्वर्ण पदक जीते थे. उसके बाद भारत ने 2023 हांग्झोउ खेलों में वापसी करते हुए खिताब फिर हासिल किया और अब 2026 में उसे बरकरार रखा है.

इससे पहले भारतीय महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता. उन्होंने भी फाइनल में ईरान को 37-34 से मात दी. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ और भारत ने एशियाई खेलों में अपना चौथा गोल्ड मेडल जीता.

भारत के नाम चार गोल्ड मेडल
इस जीत के साथ, 2026 एशियाई खेलों में भारत के गोल्ड मेडल की संख्या चार हो गई है. भारत अभी कुल 28 मेडल के साथ मेडल टैली में 11वें स्थान पर है. जिसमें 4 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. इससे पहले, सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा. यह 44 सालों में पुरुषों की मैराथन में भारत का पहला एशियाई खेल मेडल था. वहीं, स्क्वैश में जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार ने मिक्स्ड डबल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता.

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एशियाई खेलों में कबड्डी का खिताब
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