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Asian Games 2026: भारतीय पुरुषों कबड्डी टीम ने रचा इतिहास, ईरान को हारक जीता 9वां ऐशियन गोल्ड मेडल

भारतीय पुरुषों कबड्डी टीम ने जीता 9वां ऐशियन गोल्ड मेडल ( PTI )

Asian Games 2026 kabaddi: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में अपना दबदबा बनाए रखा है. शनिवार को नागोया में जारी एशियन गेम्स 2026 में कबड्डी के फाइनल मुकाबले में ईरान को हराकर एक और गोल्ड मेडल जीत लिया. या भारत के महाद्वीपीय टूर्नामेंट में नौवां गोल्ड मेडल है, जो एक रिकॉर्ड है. भारत ने रोमांचक फाइनल में ईरान की मजबूत टीम को 40-34 से हराया. हालांकि दोनों टीमों ने रेड, टैकल और बोनस पॉइंट के जरिए एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी. दोनों टीमों के बीच ज्यादा अंतर नहीं था, खासकर पहले हाफ में, जिससे यह मैच उनके पिछले यादगार मुकाबलों में एक और शानदार मैच बन गया. एशियन गेम्स में अब तक हुए 10 कबड्डी के टूर्नामेंट में भारत ने 9 बार खिताब अपने नाम किया. सिर्फ 2018 जकार्ता खेलों में उन्हें ईरान से हार का सामना करना पड़ा था. जिसमें ईरान चैंपियन बना था. उससे पहले उन्होंने लगातार सात स्वर्ण पदक जीते थे. उसके बाद भारत ने 2023 हांग्झोउ खेलों में वापसी करते हुए खिताब फिर हासिल किया और अब 2026 में उसे बरकरार रखा है.