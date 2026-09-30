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एशियन गेम्स 2026: तीरंदाजी में भारत की गेल्डन हैट्रिक, 5 घंटे में जीते 4 गोल्ड मेडल

Asian Games 2026 Archery: भारत ने एशियन गेम्स 2026 में 11वें दिन गोल्ड मेडल की बरसात कर दी. तीरंदाजी में गोल्ड की हैट्रिक बनाई, जिसमें महिला व पुरुष कंपाउंड टीम और मिक्स्ट कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल जीते. जबकि शूटिंग में ट्रैप मिक्सड इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर भारत ने अपने गोल्ड मेडल की संख्या 6 से 10 तक पहुंचा दी. ये भारत का आज 5 घंटों के अंदर चौथा गोल्ड मेडल था. जिसकी वजह से भारत 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज के साथ मेडल टैली में अब 7वें स्थान पर पहुंच गया है.

तीरंदाजी में भारत की गेल्डन हैट्रिक तीरंदाजी में पुरुषों की कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर गोल्ड मेडल जीता. भारत की तिकड़ी - कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु - ने चीन पर 238-237 से रोमांचक जीत दर्ज की. इसके साथ भारत ने कंपाउंड स्पर्धा में गोल्ड मेडल की हैट्रिक पूरी की.

कंपाउंड मिक्स्ड टीम ने जीता गोल्ड

इससे पहले भारतीय कंपाउंड मिक्स्ड टीम ने गोल्ड मेडल पर मुहर लगाई थी. साहिल राजेश जाधव और चिकिता तनिपार्थी की भारतीय मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने साउथ कोरिया को शूट ऑफ में हराकर ये गोल्ड जीता था. इसके साथ उन्होंने ओलंपिक 2028 का कोटा भी हासिल कर लिया. इससे पहले जाधव और तनिपार्थी ने थाईलैंड को 156-155 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था.

भारतीय कंपाउंड मिक्स्ड टीम (IANS)

महिला कंपाउंड टीम ने जीता गोल्ड मेडल

आज के दिन सबसे पहले भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल जीतने का आगाज किया था. चिकिता तनिपार्थी, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम वाली भारतीय कंपाउंड महिला तीरंदाजी टीम ने चीन को 238-234 से हराकर गोल्ड मेडल जीता. भारत इस इवेंट में 2014 से लगातार मेडल जीत रहा है. भारत ने 2014 में ब्रॉन्ज, 2018 में सिल्वर और 2023 में गोल्ड मेडल जीता था.

भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम (IANS)

आज का चौथा गोल्ड

आज का चौथा गोल्ड शूटिंग में आया, जब नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने निशानेबाजी प्रतियोगिता की ट्रैप मिक्स्ड टीम मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता. उन्होंने फाइनल में 34 का स्कोर बनाया. कतर के मोहम्मद अल रुमैही और रे बासिल ने 32 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता. जबकि चीन की क्यूई यिंग और सन युनोंग को 23 अंक के साथ ब्रॉन्ज से संतोष करना पड़ा.