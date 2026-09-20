एशियन गेम्स 2026: भारत ने पहले दिन जीते दो मेडल, निशानेबाजी में एयर राइफल टीम ने किया कमाल
भारत ने एशियन गेम्स 2026 में अपना पहला मेडल रजत पदक के रूप में हासिल किया.
Published : September 20, 2026 at 3:41 PM IST
India in Asian Games 2026: भारत ने एशियाई खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता के पहले दिन दो रजत पदक जीतकर अपने अभियान की बेहतरीन शुरुआत की. रविवार को नागोया में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया. एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदरसा विनोद की भारतीय तिकड़ी ने रजत पदक जीतकर निशानेबाजी अभियान की शानदार शुरुआत की. यह 20वें एशियाई खेलों में भारत का पहला पदक था.
भारतीय महिला टीम ने मुकाबले में संयुक्त रूप से 1898.0 अंक हासिल किए, और दूसरे स्थान पर रहे. जबकि पहले स्थान पर रहने वाली चीन की टीम ने 1904.2 के विश्व-रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया. मेजबान जापान 1897.1 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा.
एलावेनिल ने दिलाया दूसरा पदक
शानदार टीम प्रदर्शन के बाद एलावेनिल वलारिवन ने व्यक्तिगत मुकाबले में भी दमदार प्रदर्शन किया और रजत पदक जीतकर भारत को इवेंट में दूसरा पदक दिला दिया. विश्व चैंपियनशिप 2025 की कांस्य पदक विजेता एलावेनिल महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए और जापान की हिनाता ताइची से पीछे रहीं, जिन्होंने 253.0 अंकों के साथ एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता. दक्षिण कोरिया की ह्योजिन बान ने 230.4 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया.
निशानेबाजी में भारत शानदार प्रदर्शन
पिछले एशियाई खेलों में भी भारत ने निशानेबाजी में रिकॉर्ड 22 पदक जीते थे. जिसमें सात स्वर्ण, नौ रजत और छह कांस्य पदक थे.
एमएमए फाइटर ने पदक किया पक्का
एमएमए फाइटर सुचिका तारियाल महिलाओं के पारंपरिक मिश्रित मार्शल आर्ट (एमएमए) के 60 किलोग्राम वर्ग में मंगोलिया की अल्तांचिमेग बैगलमा को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. इस तरह से उन्होंने भारत के लिए एक और पदक पक्का कर दिया. इसके साथ वो मिश्रित मार्शल आर्ट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई.
यह 36 वर्षीय खिलाड़ी अब सोमवार को सेमीफाइनल में उतरेगी. इस प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में पहुंचने पर पदक पक्का हो जाता है क्योंकि अंतिम चार में हारने वाली दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिलता है. बता दें कि एमएमए को पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया है.
महिला क्रिकेट में भी मेडल कंफर्म
एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में भी भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंचकर एक और पदक कंफर्म कर दिया है. उन्होंने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रनों से मात दी. गोल्ड मैच में भारत का सामना श्रीलंका से होगा, जिन्होंने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 8 विकेट से मात दी.
एशियन गेम्स 2026 की मेडल टैली
ये खबर लिखे जाने तक एशियन गेम्स 2026 में की मेडल टैली में भारत 2 रजत पदक के साथ 10वें स्थान पर है. जबकि चीन 19 मेडल के साथ पहले और मेजबान जापान 18 मेडल साथ दूसरे नंबर पर है.