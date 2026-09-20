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एशियन गेम्स 2026: भारत ने पहले दिन जीते दो मेडल, निशानेबाजी में एयर राइफल टीम ने किया कमाल

एलावेनिल वलारिवन ( IANS )

India in Asian Games 2026: भारत ने एशियाई खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता के पहले दिन दो रजत पदक जीतकर अपने अभियान की बेहतरीन शुरुआत की. रविवार को नागोया में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया. एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदरसा विनोद की भारतीय तिकड़ी ने रजत पदक जीतकर निशानेबाजी अभियान की शानदार शुरुआत की. यह 20वें एशियाई खेलों में भारत का पहला पदक था. भारतीय महिला टीम ने मुकाबले में संयुक्त रूप से 1898.0 अंक हासिल किए, और दूसरे स्थान पर रहे. जबकि पहले स्थान पर रहने वाली चीन की टीम ने 1904.2 के विश्व-रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया. मेजबान जापान 1897.1 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा. एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदरसा विनोद (IANS) एलावेनिल ने दिलाया दूसरा पदक

शानदार टीम प्रदर्शन के बाद एलावेनिल वलारिवन ने व्यक्तिगत मुकाबले में भी दमदार प्रदर्शन किया और रजत पदक जीतकर भारत को इवेंट में दूसरा पदक दिला दिया. विश्व चैंपियनशिप 2025 की कांस्य पदक विजेता एलावेनिल महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए और जापान की हिनाता ताइची से पीछे रहीं, जिन्होंने 253.0 अंकों के साथ एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता. दक्षिण कोरिया की ह्योजिन बान ने 230.4 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया.