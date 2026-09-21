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एशियन गेम्स के दूसरे दिन भारत ने जीते 4 मेडल, निशानेबाजी में जीता पांचवां मेडल, देखें पदक तालिका में भारत कहां खड़ा है?

पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम को पदक जापान के नागोया में खेले जा रहे 20वें एशियन गेम्स के दूसरे दिन सोमवार को रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ माने ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भात को तीसरा पदक दिलाया. पूर्व विश्व चैंपियन 22 वर्षीय रुद्रांक्, 20 वर्षीय हिमांशु और 18 वर्ष के माने ने 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत को 1890.1 अंक दिलाए. जिससे वो चीने से पीछे दूसरे नंबर पर रहे. चीन की टीम 1899.0 अंक के साथ पहले स्थान पर रही. जबकि दक्षिण कोरिया की टीम को 1884.2 अंक के साथ कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा.

नागोया (जापान): एशियन गेम्स 2026 में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है. अब तक भारत अपने 6 मेडल में से 5 मेडल निशानेबाजी में हासिल कर चुका है. रविवार को भारत को दो रजत पदक निशानेबाजी में मिले थे औ आज दूसरे दिन भी निशानेबाजी में तीन पदक जीत चुका है.

पुरुष के 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में भी मेडल

टीम को रजत पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने के बाद रुद्रांक्ष पाटिल ने पुरुष 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत को चौथा मेडल दिला दिया. जबकि हिमांशु ढिल्लों ने इसी मुकाबले में रजत पदक जीतकर भारत को पांचवां मेडल दिलाया. ढिल्लों ने 252.4 अंक जुटाकर दूसरा स्थान हासिल किया. जबकि रुद्रांक्ष 230.9 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे. चीन के लिहाओ शेंग ने 254.2 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता.

रुद्रांक्ष पाटिल और हिमांशु ढिल्लों (IANS)

निशानेबाजी में भारत का पांचवां पदक

निशानेबाजी में भारत ने दूसरे दिन तीन पदक जीते जिससे इस खेल में देश के पदकों की संख्या पांच हो गई है. रविवार को इलावेनिल, सोनम मस्कर और विदरसा विनोद ने महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत के अभियान की शानदार शुरुआत की थी. इसके बाद इलावेनिल ने व्यक्तिगत स्पर्धा में भी एक और रजत पदक अपने नाम किया था.

रुद्रांक्ष पाटिल और हिमांशु ढिल्लों (IANS)

MMA में भारत को मिला पहला पदक

भारत की सुचिका तरियाल ने सोमवार को महिला पारंपरिक 60 किग्रा मिश्रित मार्शल आर्ट (एमएमए) स्पर्धा में कांस्य पदक जीता. उन्हें सेमीफाइनल के अतिरिक्त दौर में सिंगापुर की हुई हून टियो के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा. यह एशियाई खेलों में पदार्पण कर रही मिश्रित मार्शल आर्ट स्पर्धा में भारत का पहला पदक है. बता दें कि 36 वर्षीय तरियाल ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो और 2023 एशियाई खेलों में कुराश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था.

सुचिका तरियाल ने MMA में भारत को दिलाया पहला पदक (IANS)

एशियन गेम्स 2026 मेडल टैली

ये खबर लिखे जाने तक एशियन गेम्स 2026 में भारत के कुल पदकों की संख्या 6 हो गई है. जिसमें 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं. मेडल टैली में भारत 10वें स्थान पर है. जबकि चीन 15 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ पहले स्थान पर है. वहीं जापान 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज के साथ दूसरे नंबर पर है. साउथ कोरिया कुल 18 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर है.