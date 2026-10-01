एशियन गेम्स क्रिकेट: भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रनों से हराया, फाइनल में पाकिस्तान से होगी भिड़ंत
IND vs PAK Asian Games Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 का फाइनल मैच 3 अक्टूबर को खेला जाएगा.
Published : October 1, 2026 at 1:04 PM IST
Asian Games 2026 Cricket: एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रनों से हरा दिया है. भारत के 169 रनों के जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 9.5 ओवर में 45 रनों पर ही ढेर हो गई.
इस शानदार जीत के साथ भारत एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल मैच के लिए क्वालीफाई कर गया है, जहां उनका मुकाबला पाकिस्तान से होगा. जिसने आज ही खेले गए पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश के हराकर फाइनल में प्रवेश किया है.
170 रनों के जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 9.5 ओवर में ही ऑलआउट हो गई. भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज बेबस नजर आए. उनके 5 बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल सके जबकि 10 बल्लेबाज दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सके. भारत की तरफ से बुमराह, अक्षर और अभिषेक ने दो-दो विकेट झटके, जबकि तीन बल्लेबाज रन आउट हुए. एक विकेट वाशिंगटन सुंदर को मिला.
📸 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 🏅— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
A commanding 1️⃣2️⃣4️⃣-run victory in the semi-final takes #TeamIndia into the Gold Medal match on Saturday 🇮🇳
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ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी
इससे पहले ईशान किशन ने 46 गेंदों में 80 रन और वैभव सूर्यवंशी के 21 गेंदों में 38 रनों ने तूफानी पारी खेलकर भारत के स्कोर को 20 ओवर में 7 विकेट 169 रनों तक पहुंचाया. किशन ने अपनी पारी में 4 चौके और 5 छक्के लगाए. जबकि वैभव ने अपनी पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए. इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास नहीं कर सका. कप्तान अय्यर 13 रन बना सके. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सका.
लेकिन इस स्पिन फ्रेंडली पिच पर 170 रनों का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए आसान नहीं था. जिसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका की पूरी टीम आधा ओवर भी नहीं खेल सकी और 9.5 ओवर में ही 45 रनों पर ढेर हो गई. ये टी20 क्रिकेट में उनका दूसरे सबसे लोवेस्ट टोटल है.
Pakistan claim a ticket to the Men's Asian Games Final in Nagoya with a semi-final victory over Bangladesh 🙌— ICC (@ICC) October 1, 2026
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पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया
वहीं पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 11.3 ओवर में 112 रन का टारगेट चेज करने के बाद हरा दिया, जबकि टीम को छह विकेट बाकी थे. मैच देर से शुरू होने की वजह से 13-13 ओवर का खेला गया.
पिच पर दरारें होने की वजह से स्पिनरों को काफी मदद मिली क्योंकि मैच में उनका ही दबदबा था. सुफियान मोकिम, अराफात मिन्हास, सैम अयूब, रिशाद हुसैन और महेदी हसन जैसे गेंदबाजों ने बैट्समैन को परेशान किया. बांग्लादेश 13 ओवर में 111/7 रन बनाने में कामयाब रहा.