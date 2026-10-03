एशियन गेम्स 2026: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता गोल्ड, साथ में ओलंपिक्स 2028 के लिए भी किया क्वालिफाई
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में मलेशिया को 4-1 से हरा दिया है.
Published : October 3, 2026 at 5:35 PM IST
Asian Games 2026 Hockey: भारतीय पुरुष हॉकी टीम पहली बार एशियन गेम्स में अपना गोल्ड मेडल बचाने में कामयाब रही. उन्होंने फाइनल में मलेशिया को 5-1 से हराया. साथ ही, इस जीत के साथ भारतीय टीम ने लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए भी जगह पक्की कर ली.
फाइनल मैच में हरमनप्रीत सिंह (11'), जुगराज सिंह (23') और हार्दिक सिंह (42') ने गोल किए. दो गोल पेनल्टी कॉर्नर से और एक गोल पेनल्टी स्ट्रोक से हुआ. भारतीय टीम को कई पेनल्टी कॉर्नर मिले.
मलेशियाई टीम काउंटर-अटैक करने और तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी. पहला क्वार्टर कड़ा मुकाबला वाला रहा क्योंकि मलेशिया जबरदस्त रफ्तार से हमला कर रहा था. स्कोर 1-1 से बराबर था. लेकिन, दूसरे क्वार्टर से भारतीय टीम ने रफ्तार पकड़ी और मैच का अंत पांच गोल के साथ किया.
इससे पहले शुक्रवार को भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में 44 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था. उन्होंने फाइनल में चीन को 1-0 से मात दी थी.