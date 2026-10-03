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एशियन गेम्स 2026: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता गोल्ड, साथ में ओलंपिक्स 2028 के लिए भी किया क्वालिफाई

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ( IANS )

Asian Games 2026 Hockey: भारतीय पुरुष हॉकी टीम पहली बार एशियन गेम्स में अपना गोल्ड मेडल बचाने में कामयाब रही. उन्होंने फाइनल में मलेशिया को 5-1 से हराया. साथ ही, इस जीत के साथ भारतीय टीम ने लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए भी जगह पक्की कर ली.

फाइनल मैच में हरमनप्रीत सिंह (11'), जुगराज सिंह (23') और हार्दिक सिंह (42') ने गोल किए. दो गोल पेनल्टी कॉर्नर से और एक गोल पेनल्टी स्ट्रोक से हुआ. भारतीय टीम को कई पेनल्टी कॉर्नर मिले.