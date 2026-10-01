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Asian Games: भारतीय हॉकी टीम आखिरी मिनट में पाकिस्तान से छीनी जीत, सेमीफाइनल में 4-3 से दी मात

भारतीय हॉकी टीम आखिरी मिनट में पाकिस्तान से छीनी जीत ( IANS )

Asian Games 2026 Hockey: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है, जहां उनका मुकाबला मलेशिया और साउथ कोरिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा.

ये मैच काफी रोमांचक रहा जिसमें भारत ने सिर्फ 50 सेकंड बाकी रहते पाकिस्तान से जीत छीन ली. एक समय इंडिया 3-0 से आगे था, फिर पाकिस्तान ने वापसी करते हुए 3-3 से बराबरी कर ली, लेकिन आखिर मिनट में हुए गोल ने 4-3 से रोमांचक जीत पक्की कर दी. मैच के बाद, इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हाथ भी मिलाए.