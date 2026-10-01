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Asian Games: भारतीय हॉकी टीम आखिरी मिनट में पाकिस्तान से छीनी जीत, सेमीफाइनल में 4-3 से दी मात

भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी मिनट में गोल करके पाकिस्तान को 4-3 से हारकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.

भारतीय हॉकी टीम आखिरी मिनट में पाकिस्तान से छीनी जीत
भारतीय हॉकी टीम आखिरी मिनट में पाकिस्तान से छीनी जीत (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 2:57 PM IST

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Asian Games 2026 Hockey: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है, जहां उनका मुकाबला मलेशिया और साउथ कोरिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा.

ये मैच काफी रोमांचक रहा जिसमें भारत ने सिर्फ 50 सेकंड बाकी रहते पाकिस्तान से जीत छीन ली. एक समय इंडिया 3-0 से आगे था, फिर पाकिस्तान ने वापसी करते हुए 3-3 से बराबरी कर ली, लेकिन आखिर मिनट में हुए गोल ने 4-3 से रोमांचक जीत पक्की कर दी. मैच के बाद, इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हाथ भी मिलाए.

भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह (पांचवां और 13वां मिनट ) ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किये जबकि सुखजीत सिंह (23वां) और अभिषेक (60वां) ने फील्ड गोल दागे. वहीं पाकिस्तान के लिए कप्तान अबू बकर ने 30वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर पहला गोल किया जबकि शाहिद हन्नान (45वां) और राणा वाहिद (49वां) ने पांच मिनट के भीतर दो गोल दागे.

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