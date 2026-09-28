Asian Games: ईशा ने 25 मीटर पिस्टल में जीता सिल्वर मेडल, मनु भाकर नहीं जीत सकीं कोई पदक
Asian Games 2026 Day 9: मेडल टैली में भारत 39 पदक (4 गोल्ड, 17 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज) के साथ 12वें स्थान पर है.
Published : September 28, 2026 at 12:26 PM IST
नागोया: भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जबरदस्त दबाव के बावजूद शानदार वापसी करते हुए सिल्वर मेडल जीता. उन्होंने कई शूट-ऑफ का सामना किया और अंततः पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया. एशियाई खेलों में ईशा का यह तीसरा सिल्वर मेडल है. इससे पहले उन्होंने हांग्जो 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में सिल्वर मेडल जीता था.
हैदराबाद की 21 वर्षीय ईशा इस वर्ग की मौजूदा वर्ल्ड नंबर 1 हैं. उन्होंने रजत की दौड़ में बने रहने के लिए तीन शूट-ऑफ जीते. इसके बाद स्वर्ण पदक के मुकाबले में उन्हें चीनी खिलाड़ी के साथ दो और शूट-ऑफ से गुजरना पड़ा. निर्धारित सीरीज के बाद दोनों के 38-38 अंक थे, लेकिन अंतिम निशाने में ईशा चूक गईं और उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा. उत्तर कोरिया की किम ह्योन सुक ने ईशा के खिलाफ शूट-ऑफ में हारने के बाद 34 अंक के साथ कांस्य पदक जीता.
मनु भाकर नहीं जीत सकीं कोई पदक
दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहीं. इसके साथ एशियाई खेलों में उनका अभियान बिना पदक के ही समाप्त हो गया. इससे पहले उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी पदक जीतने में नाकाम रही थी.
कुराश में भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल
भारत की पिंकी बलहारा ने महिला 78 किग्रा से कम भार वर्ग की कुराश स्पर्धा के सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की सुमिन मो से 0-5 से हारकर कांस्य पदक अपने नाम किया. यह एशियाई खेलों में पिंकी का दूसरा पदक है. उन्होंने 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में महिलाओं के 52 किग्रा से कम भार वर्ग में रजत पदक जीता था.
मेडल टैली
मेडल टैली में भारत अभी 39 पदक (4 गोल्ड, 17 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज) के साथ 12वें स्थान पर है. जबकि चीन 220 मेडल के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है. जापान 164 और साउथ कोरिया 90 मेडल के साथ पहले और दूसरे नंबर पर है.