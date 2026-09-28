ETV Bharat / sports

Asian Games: ईशा ने 25 मीटर पिस्टल में जीता सिल्वर मेडल, मनु भाकर नहीं जीत सकीं कोई पदक

ईशा ने 25 मीटर पिस्टल में जीता सिल्वर मेडल ( PTI )

नागोया: भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जबरदस्त दबाव के बावजूद शानदार वापसी करते हुए सिल्वर मेडल जीता. उन्होंने कई शूट-ऑफ का सामना किया और अंततः पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया. एशियाई खेलों में ईशा का यह तीसरा सिल्वर मेडल है. इससे पहले उन्होंने हांग्जो 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में सिल्वर मेडल जीता था.

हैदराबाद की 21 वर्षीय ईशा इस वर्ग की मौजूदा वर्ल्ड नंबर 1 हैं. उन्होंने रजत की दौड़ में बने रहने के लिए तीन शूट-ऑफ जीते. इसके बाद स्वर्ण पदक के मुकाबले में उन्हें चीनी खिलाड़ी के साथ दो और शूट-ऑफ से गुजरना पड़ा. निर्धारित सीरीज के बाद दोनों के 38-38 अंक थे, लेकिन अंतिम निशाने में ईशा चूक गईं और उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा. उत्तर कोरिया की किम ह्योन सुक ने ईशा के खिलाफ शूट-ऑफ में हारने के बाद 34 अंक के साथ कांस्य पदक जीता. ईशा ने 25 मीटर पिस्टल में जीता सिल्वर मेडल (IANS)