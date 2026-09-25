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Asian Games 2026: भारत का गोल्ड पर निशाना, शूटिंग में सुरुचि-कमलजीत की जोड़ी ने दिखाया दम

Asian Games 2026 Day 6: आइची-नागोया में आज शुक्रवार को एशियन गेम्स 2026 का छठा दिन है और भारत की दिन की शुरुआत गोल्ड मैडल जीतने के साथ हुई है. आज भारतीय मिक्स्ड डबल्स शूटर्स सुरुचि सिंह और कमलजीत ने एशियाई खेलों में 10 मी. एयर पिस्टल मिक्सड इवेंट में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया. बता दें, इस इवेंट में भारत का यह दूसरा गोल्ड मेडल है.

भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कुल 484.6 पॉइंट हासिल करके दक्षिण कोरिया को हराया, जिसने 478.0 पॉइंट के साथ सिल्वर मेडल जीता. ईरान ने 415.8 पॉइंट के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि इंडोनेशिया 349.4 पॉइंट के साथ बाहर हो गया. सुरुचि और कमलजीत की जोड़ी ने उस एशियाई रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जो इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान उज़्बेकिस्तान (481.3) ने बनाया था.

भारत के पास अभी 2026 गेम्स में 19 मेडल हैं, जिनमें दो गोल्ड, आठ सिल्वर और नौ ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. सुरुचि और कमलजीत ने फाइनल की शुरुआत जबरदस्त अंदाज में की और शुरुआती सीरीज में 103 पॉइंट हासिल करके बढ़त बना ली. दक्षिण कोरिया 98.1 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि ईरान 98.0 और इंडोनेशिया 95.2 पॉइंट के साथ उसके पीछे रहे. भारतीयों ने दूसरी सीरीज में 99.4 अंक जोड़े, जिससे उनका कुल स्कोर 202.4 हो गया. दक्षिण कोरिया ने 103.1 अंकों के साथ जबरदस्त वापसी करते हुए अंतर को कम किया और उनका कुल स्कोर 201.2 तक पहुंच गया.

इसके बाद भारत ने तीसरी सीरीज में 101.1 पॉइंट के साथ अपनी बढ़त बढ़ाई और अपना कुल स्कोर 303.5 तक पहुंचाया. दक्षिण कोरिया ने 99 पॉइंट हासिल किए और इस स्टेज को 300.2 पॉइंट पर खत्म किया, जबकि ईरान का स्कोर 295.0 और इंडोनेशिया का 291.0 रहा. स्टेज 2 में सुरुचि और कमलजीत ने अपनी बढ़त बनाए रखी. उन्होंने पहली सीरीज में 61.2 पॉइंट हासिल करके अपना कुल स्कोर 364.7 पहुंचाया और दक्षिण कोरिया पर अपनी बढ़त को 5.8 पॉइंट तक बढ़ा लिया. 349.4 पॉइंट पर रहने के बाद इंडोनेशिया बाहर हो गया.

भारतीय जोड़ी ने स्टेज 2 की दूसरी सीरीज के बाद अपनी बढ़त को 8.4 पॉइंट तक बढ़ाया और उनका कुल स्कोर 424.9 हो गया. दक्षिण कोरिया का स्कोर 416.5 रहा, जबकि ईरान ने 415.8 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. साउथ कोरिया ने फाइनल सीरीज में आखिर में कड़ी टक्कर दी, लेकिन सुरुचि और कमलजीत ने अपनी बढ़त बनाए रखी और 484.6 पॉइंट्स के साथ मुकाबला खत्म किया. यह स्कोर सिल्वर मेडल जीतने वालों से 6.6 पॉइंट्स ज्यादा था. उनका फाइनल स्कोर वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ़ चार पॉइंट्स कम था.