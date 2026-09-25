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Asian Games 2026: भारत का गोल्ड पर निशाना, शूटिंग में सुरुचि-कमलजीत की जोड़ी ने दिखाया दम

एशियन गेम्स 2026 में आज भारतीय खिलाड़ी कबड्डी, हॉकी, शूटिंग, एथलेटिक्स समेत कई खेलों में अपना प्रदर्शन करेंगे.

Asian Games 2026: SURUCHI KAMALJEET STRIKE GOLD
शूटिंग में सुरुचि-कमलजीत की जोड़ी ने दिखाया दम (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 9:41 AM IST

5 Min Read
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Asian Games 2026 Day 6: आइची-नागोया में आज शुक्रवार को एशियन गेम्स 2026 का छठा दिन है और भारत की दिन की शुरुआत गोल्ड मैडल जीतने के साथ हुई है. आज भारतीय मिक्स्ड डबल्स शूटर्स सुरुचि सिंह और कमलजीत ने एशियाई खेलों में 10 मी. एयर पिस्टल मिक्सड इवेंट में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया. बता दें, इस इवेंट में भारत का यह दूसरा गोल्ड मेडल है.

भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कुल 484.6 पॉइंट हासिल करके दक्षिण कोरिया को हराया, जिसने 478.0 पॉइंट के साथ सिल्वर मेडल जीता. ईरान ने 415.8 पॉइंट के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि इंडोनेशिया 349.4 पॉइंट के साथ बाहर हो गया. सुरुचि और कमलजीत की जोड़ी ने उस एशियाई रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जो इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान उज़्बेकिस्तान (481.3) ने बनाया था.

भारत के पास अभी 2026 गेम्स में 19 मेडल हैं, जिनमें दो गोल्ड, आठ सिल्वर और नौ ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. सुरुचि और कमलजीत ने फाइनल की शुरुआत जबरदस्त अंदाज में की और शुरुआती सीरीज में 103 पॉइंट हासिल करके बढ़त बना ली. दक्षिण कोरिया 98.1 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि ईरान 98.0 और इंडोनेशिया 95.2 पॉइंट के साथ उसके पीछे रहे. भारतीयों ने दूसरी सीरीज में 99.4 अंक जोड़े, जिससे उनका कुल स्कोर 202.4 हो गया. दक्षिण कोरिया ने 103.1 अंकों के साथ जबरदस्त वापसी करते हुए अंतर को कम किया और उनका कुल स्कोर 201.2 तक पहुंच गया.

इसके बाद भारत ने तीसरी सीरीज में 101.1 पॉइंट के साथ अपनी बढ़त बढ़ाई और अपना कुल स्कोर 303.5 तक पहुंचाया. दक्षिण कोरिया ने 99 पॉइंट हासिल किए और इस स्टेज को 300.2 पॉइंट पर खत्म किया, जबकि ईरान का स्कोर 295.0 और इंडोनेशिया का 291.0 रहा. स्टेज 2 में सुरुचि और कमलजीत ने अपनी बढ़त बनाए रखी. उन्होंने पहली सीरीज में 61.2 पॉइंट हासिल करके अपना कुल स्कोर 364.7 पहुंचाया और दक्षिण कोरिया पर अपनी बढ़त को 5.8 पॉइंट तक बढ़ा लिया. 349.4 पॉइंट पर रहने के बाद इंडोनेशिया बाहर हो गया.

भारतीय जोड़ी ने स्टेज 2 की दूसरी सीरीज के बाद अपनी बढ़त को 8.4 पॉइंट तक बढ़ाया और उनका कुल स्कोर 424.9 हो गया. दक्षिण कोरिया का स्कोर 416.5 रहा, जबकि ईरान ने 415.8 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. साउथ कोरिया ने फाइनल सीरीज में आखिर में कड़ी टक्कर दी, लेकिन सुरुचि और कमलजीत ने अपनी बढ़त बनाए रखी और 484.6 पॉइंट्स के साथ मुकाबला खत्म किया. यह स्कोर सिल्वर मेडल जीतने वालों से 6.6 पॉइंट्स ज्यादा था. उनका फाइनल स्कोर वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ़ चार पॉइंट्स कम था.

एशियाई खेलों में भारत का यह अब तक का दूसरा गोल्ड मेडल है. इससे पहले, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल मैच में श्रीलंका को 147 रनों से हराकर गोल्ड जीता था. भारत ने अलग-अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें शूटिंग, टेबल टेनिस और स्क्वैश में मेडल जीतने की खास उपलब्धियां रहीं. APS तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3-पोजिशन टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता, जबकि तोमर और नीरज बाद में व्यक्तिगत फाइनल में भी हिस्सा लेंगे.

टेबल टेनिस में, दिया चितले और मानुष शाह ने मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फ़ाइनल में हांगकांग के वोंग चुन टिंग और डू होई केम को हराकर भारत के लिए एक मेडल पक्का कर लिया. स्क्वॉश में भी, जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार ने मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पेलिनो और जेमस्या अरिबाडो को हराकर मेडल की दौड़ में अपनी जगह पक्की कर ली. तैराकी में, साजन प्रकाश अपनी हीट में तीसरे स्थान पर रहने के बाद पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए. ऋषभ दास और उत्कर्ष पाटिल भी पुरुषों की 200 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल में पहुंच गए.

बैडमिंटन में, ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो ने मालदीव के अमिनाथ अब्दुल रज्जाक और निबल अहमद को हराकर मिक्स्ड डबल्स के अगले दौर में जगह बनाई. शूटिंग में, कमलजीत और सुरुचि इंदर सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन में टॉप किया.

भारत को दूसरी जगहों पर भी मिले-जुले नतीजे मिले. पुरुषों के कयाक डबल 500 मीटर इवेंट में रोहित बरोई और प्रसन्ना कुमार 'फाइनल B' में पहुंचे, जबकि महिलाओं की कयाक फोर टीम आठवें स्थान पर रही. भारत की पुरुष और महिला फेंसिंग टीमें 'राउंड ऑफ़ 16' से बाहर हो गईं, वहीं मेघा प्रदीप और नेहा लीचोनबम महिलाओं के कैनो डबल 500 मीटर इवेंट से बाहर हो गईं. हरमीत देसाई और यशस्वी घोरपड़े टेबल टेनिस का क्वार्टर फ़ाइनल हार गए. स्विमिंग में धनुष सुरेश, अनीश सुनील और दक्षन शशिकुमार आगे नहीं बढ़ पाए. एथलेटिक्स में, महिलाओं की हेप्टाथलॉन स्टैंडिंग में अनामिका अनीश और पूजा क्रमशः सातवें और नौवें स्थान पर रहीं.

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