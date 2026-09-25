एशियन गेम्स 2026: छठे दिन भारत ने जीते 6 मेडल, शूटिंग में गोल्ड, एथलेटिक्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज
India wins 6 medals on Day 6: एशियन गेम्स 2026 के छठे दिन भारत ने एक गोल्ड, दो सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज अपने नाम किया.
Published : September 25, 2026 at 10:40 PM IST
Asian Games 2026 Day 6: एशियन गेम्स 2026 के छठे दिन (25 सितंबर) शुक्रवार को भारत ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. जिसकी वजह से भारत की झोली में 6 मेडल गए. आज के दिन शूटिंग में गोल्ड और सिल्वर मिला, जबिक टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज और एथलेटिक्स में एक सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मिले.
धावक गुलवीर सिंह, बारनिका एलंगोवन और मनप्रीत कौर ने एथलेटिक्स में मेडल जीते. वहीं बैडमिंटन में सत्विक-चिराग को चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा, जिससे वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए.
For the second time at Aichi-Nagoya, India’s National Anthem rings out, courtesy of Suruchi and Kamaljeet! ✨— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 25, 2026
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #AsianGames #AichiNagoya2026… pic.twitter.com/WbmT53SVeh
शूटिंग में गोल्ड और सिल्वर
शूटिंग में सुरूचि सिंह और कमलजीत ने भारत गोल्ड मेडल दिलाया. उन्होंने ये मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम मुकाबले में जीता. जबकि पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार ने सिल्वर मेडल जीता.
ON TARGET FOR SILVER! 🎯— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 25, 2026
Aishwary Pratap Singh Tomar, Niraj Kumar and Rudrankksh Patil fire India to team silver with a combined score of 1762. 🥈
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV… pic.twitter.com/Iqdej1njSn
एथलेटिक्स में 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज
आज एथलेटिक्स में भारत ने शानदाल प्रदर्शन किया. लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में सिल्वर जीता. उन्होंने ये दूरी 28 मिनट 29.38 सेकंड तय की और दूसरा स्थान हासिल किया. पिछले एशियन गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था.
पोल वॉल्ट में भारत को पहला मेडल
वहीं पोल वॉल्ट में भारत ने इतिहास रच दिया. बारानिका एलांगोवान ने इस खेल में भारत को पहली बार पदक दिलाया है. इसके साथ वो पोल वॉल्ड में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई. उन्होंने कजाकिस्तान की पोलिना इवानोवा के साथ संयुक्त ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, क्योंकि दोनों 4.15 मीटर के सर्वश्रेष्ठ ‘क्लियरेंस’ और इतने ही असफल प्रयासों की संख्या से बराबरी पर थे. जिससे मुकाबला टाई हो गया.
RAW STRENGTH. COLD PRECISION. BRONZE SECURED🥉— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 25, 2026
Manpreet Kaur delivers a colossal effort in the Women’s Shot Put final to clinch the BRONZE medal at Aichi-Nagoya!
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork… pic.twitter.com/i7EL66uIfn
शॉटपुट में ब्रॉन्ज
शॉटपुट में मनप्रीत ने 17.17 मीटर के प्रयास के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता जो 2023 के बाद उनका पहला अंतरराष्ट्रीय पदक है.
टेबल टेनिस में मेडल
इसके बाद मिश्रित टेबल टेनिस टीम स्पर्धा में दीया चितले और मानुष शाह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. जिसके साथ भारत के कुल मेडल की संख्या 23 हो गई. जिसमें 2 गोल्ड, 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं.
झटका भी लगा
आज के दिन भारत बैडमिंटन में बड़ा झटका भी लगा है. भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पुरूष युगल मुकाबले के पहले ही राउंड में हार गए. भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-12 से जीतकर अच्छी शुरुआत की, लेकिन थाईलैंड के पक्कापोन तीरारत्साकुल और पीराचाई सुकफुन ने दूसरा और तीसरा सेट 21-19 और 21-14 से जीतकर सात्विक और चिराग को बाहर कर दिया.
स्क्वॉश में तीन पदक किया पक्का
भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ियों ने अलग अलग केटगरी में सेमीफाइनल में पहुंचकर तीन पदक पक्के कर लिए हैं. 40 वर्षीय जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिलकुमार ने मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धाओं के अंतिम चार में प्रवेश किया. जबकि महिला एकल में जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन तन्वी खन्ना को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई.
दूसरे खेल में भारत का प्रदर्शन
महिला हॉकी टीम ने जापान को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की कर ली है. वहीं कबड्डी में भारत की पुरुष और महिला टीम फाइनल में पहुच गई है. जहां दोनों टीमों का सामना शनिवार को ईरान से होगा.