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Asian Games Day 12: भारत ने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल के साथ दिन का किया आगाज

स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को मिला ब्रॉन्ज मेडल ( IANS )

नागोया: एशियन गेम्स 2026 के 12वें दिन (1 अक्टूबर) भारत ने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल के साथ शानदार शुरुआत की है. स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को ब्रॉन्ज तो सेलिंग में सिल्वर मेडल मिला है.

स्क्वैश में भारतीय महिला टीम को ब्रॉन्ज मेडल

भारतीय महिला स्क्वाश टीम को सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 1-2 की शिकस्त के साथ ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा. तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा और अनाहत सिंह रोमांचक मुकाबले में हार गईं.