Asian Games Day 12: भारत ने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल के साथ दिन का किया आगाज
Asian Games Day 12: मेडल टैली में भारत 62 मेडल (10 गोल्ड, 22 सिल्वर, 30 ब्रॉन्ज) के साथ 8वें स्थान पर है.
Published : October 1, 2026 at 10:24 AM IST
नागोया: एशियन गेम्स 2026 के 12वें दिन (1 अक्टूबर) भारत ने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल के साथ शानदार शुरुआत की है. स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को ब्रॉन्ज तो सेलिंग में सिल्वर मेडल मिला है.
स्क्वैश में भारतीय महिला टीम को ब्रॉन्ज मेडल
भारतीय महिला स्क्वाश टीम को सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 1-2 की शिकस्त के साथ ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा. तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा और अनाहत सिंह रोमांचक मुकाबले में हार गईं.
सेलिंग मे भारतीय जोड़ी को सिल्वर मेडल
भारतीय जोड़ी मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने सेलिंग में पुरुषों के स्किफ इवेंट में सिल्वर मेडल जीता लिया है. भारतीय जोड़ी ने पिछले कुछ दिनों में हुई नौ रेस के बाद 23 पॉइंट्स के साथ कॉम्पिटिशन खत्म किया. उन्होंने इस दौरान एक रेस भी जीती और पूरे इवेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहे. चीन ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि हांगकांग ने ब्रॉन्ज मेडल के साथ पोडियम पूरा किया. यह सिल्वर मेडल इन एशियन गेम्स में भारत का पहला सेलिंग मेडल है.