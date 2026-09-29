Asian Games Day 10: भारत ने सिल्वर मेडल के साथ दिन का किया आगाज, महिला ट्रैप शूटिंग टीम ने जीता मेडल
Asian Games Day 10: मेडल टैली में भारत 46 पदक (4 गोल्ड, 21 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज) के साथ 12वें स्थान पर है.
Published : September 29, 2026 at 9:39 AM IST
नागोया: भारत ने एशियन गेम्स के 10वें दिन (29 सिंतबर) सिल्वर मेडल के साथ शुरुआत की. नीरू ढांडा, आशीमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने महिला ट्रैप शूटिंग टीम ने सिल्वर मेडल जीता. भारतीय टीम ने कुल 328 का स्कोर बनाया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया. चीन ने कुल 346 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि कुवैत ने 325 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. इसके साथ भारत की शूटिंग में पदकों की संख्या 13 हो गई.
शूटिंग में मिले 13 मेडल में से भारत के पास सिर्फ एक गोल्ड मेडल है, जो मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मिला. इसमें कमलजीत और सुरुचि सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. कुल मिलाकर, भारत के पास अब तक 46 मेडल हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 21 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं.
SILVER FOR BHARAT! 🇮🇳🥈— SAI Media (@Media_SAI) September 29, 2026
Heartiest congratulations to Manisha Keer (NCOE Athlete), Asian Games debutants Neeru and Aashima Ahlawat (both TOPS Development Athlete) on winning the Silver Medal in the Women’s Trap Team event at the Asian Games 2026.
The Indian trio finished 2nd… pic.twitter.com/qF2tlzTMWj
मेडल टैली
एशियन गेम्स 2026 के मेडल टैली में चीन 233 मेडल के साथ सबसे ऊपर बना हुआ है. जिसमें 135 गोल्ड, 53 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज शामिल हैं. जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद जापान चीन से काफी ज्यादा पीछे है. उसके खाते में अब तक 41 गोल्ड, 68 सिल्वर और 63 ब्रॉन्ज सहित कुल 172 मेडल हैं. वहीं साउथ कोरिया 21 गोल्ड, 26 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज सहित 91 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर है.