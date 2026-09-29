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Asian Games Day 10: भारत ने सिल्वर मेडल के साथ दिन का किया आगाज, महिला ट्रैप शूटिंग टीम ने जीता मेडल

महिला ट्रैप शूटिंग टीम ने जीता सिल्वर मेडल ( IANS )

नागोया: भारत ने एशियन गेम्स के 10वें दिन (29 सिंतबर) सिल्वर मेडल के साथ शुरुआत की. नीरू ढांडा, आशीमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने महिला ट्रैप शूटिंग टीम ने सिल्वर मेडल जीता. भारतीय टीम ने कुल 328 का स्कोर बनाया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया. चीन ने कुल 346 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि कुवैत ने 325 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. इसके साथ भारत की शूटिंग में पदकों की संख्या 13 हो गई.

शूटिंग में मिले 13 मेडल में से भारत के पास सिर्फ एक गोल्ड मेडल है, जो मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मिला. इसमें कमलजीत और सुरुचि सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. कुल मिलाकर, भारत के पास अब तक 46 मेडल हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 21 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं.