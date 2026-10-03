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एशियन गेम्स क्रिकेट: पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर भारत ने जीता 19वां गोल्ड मेडल, श्रीलंका को मिला ब्रॉन्ज

पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर भारत ने जीता 19वां गोल्ड मेडल ( PTI )

Asian Games 2026 Cricket: टीम इंडिया ने एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया है. उन्होंने फाइनल मैच में पाकिस्तान को 19 रनों से मात दी. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन ही बना पाई.

हसन नवाज की पारी गई बेकार

पाकिस्तान की तरफ से हसन नवाज ने सबसे अच्छी पारी खेली और 51 गेंदों में 96 रनों की शानदार पारी खेली. जिसमें उन्होंने 5 चौके और 7 छक्के लगाए. लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. इसके अलावा सइम अयूब ने 29 रन बनाए. जबकि कप्तान फरहान 10 रन बनाकर आउट हुए. भारत की तरफ से अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और शिवम दूबे को दो-दो विकेट मिले. भारत ने बनाए 211 रन

शुरू में अभिषेक शर्मा और आखिर में तिलक वर्मा की तूफानी फिफ्टी की वजह से भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 211 रनों का पहाड़ खड़ा किया. अभिषेक ने जहां 28 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्के की मदद से 61 रन बनाए वहीं तिलक वर्मा ने 22 गेंदों में नाबाद 52 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाए.