एशियन गेम्स क्रिकेट: पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर भारत ने जीता 19वां गोल्ड मेडल, श्रीलंका को मिला ब्रॉन्ज
एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने पाकिस्तान को हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीत लिया है.
Published : October 3, 2026 at 2:07 PM IST
Asian Games 2026 Cricket: टीम इंडिया ने एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया है. उन्होंने फाइनल मैच में पाकिस्तान को 19 रनों से मात दी. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन ही बना पाई.
हसन नवाज की पारी गई बेकार
पाकिस्तान की तरफ से हसन नवाज ने सबसे अच्छी पारी खेली और 51 गेंदों में 96 रनों की शानदार पारी खेली. जिसमें उन्होंने 5 चौके और 7 छक्के लगाए. लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. इसके अलावा सइम अयूब ने 29 रन बनाए. जबकि कप्तान फरहान 10 रन बनाकर आउट हुए. भारत की तरफ से अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और शिवम दूबे को दो-दो विकेट मिले.
India secure gold in the men's competition at Asian Games 2026 with a win over Pakistan 🏅💪— ICC (@ICC) October 3, 2026
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भारत ने बनाए 211 रन
शुरू में अभिषेक शर्मा और आखिर में तिलक वर्मा की तूफानी फिफ्टी की वजह से भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 211 रनों का पहाड़ खड़ा किया. अभिषेक ने जहां 28 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्के की मदद से 61 रन बनाए वहीं तिलक वर्मा ने 22 गेंदों में नाबाद 52 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाए.
इसके अलावा कप्तान अय्यर (21), किशन (20) और दुबे ने 27 रनों का योगदान दिया. जबकि संजू 2 और वैभव 15 रन बनाकर आउट हुए. वहीं पाकिस्तान की तरफ से अरफात मिन्हास और अहमद दानियाल ने दो-दो विकेट लिए, जबकि अबरार अहमद और साइम अयूब को एक-एक विकेट मिला.
𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗜𝗦𝗧𝗦 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡 🥇— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
Congratulations #TeamIndia for successfully defending the Asian Games Gold Medal 👏👏
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श्रीलंका ने जीता ब्रॉन्ज मेडल मैच
श्रीलंका ने शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 63 रनों से हराकर एशियाई खेल 2026 में पुरुषों के क्रिकेट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद, श्रीलंका ने 165/9 का स्कोर खड़ा किया. लेकिन बांग्लादेश लक्ष्य का पीछा करते समय लड़खड़ा गया और पूरी टीम 17.3 ओवर में 102 रन पर ऑलआउट हो गई. इस मेडल के साथ एशियाई खेलों में श्रीलंका के पदकों की संख्या तीन हो गई है. इससे पहले रुमेश थरंगा पथिराज ने पुरुषों की जैवलिन थ्रो में गोल्ड और महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता था.
𝗧𝗵𝗲 𝗔𝘀𝗶𝗮𝗻 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗺𝗲𝗱𝗮𝗹𝗹𝗶𝘀𝘁𝘀 🇮🇳🇵🇰🇱🇰— ICC (@ICC) October 3, 2026
India, Pakistan and Sri Lanka finish atop the podium in the men's cricket competition 👏 pic.twitter.com/63UxvqUoUD
विमेंस क्रिकेट में
भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता था. जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था.
एशियन गेम्स 2026 मेडल टैली
टीम इंडिया के इस गोल्ड मेडल के साथ एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल की संख्या 19 हो गई है, और वो मेडल टैली में पांचवे स्थान पर है. जबकि कुल मेडल की संख्या 81 है, जिसमें 26 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज शामिल हैं. वहीं चीन 327 मेडल के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है.