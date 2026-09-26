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एशियन गेम्स क्रिकेट: टीम इंडिया का क्वार्टरफाइनल में से इस टीम से होगी भिड़ंत, जानें कब शुरू होगा मैच?

भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल 28 सितंबर को निशिन में खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा. जबकि नेपाल और श्रीलंका का मैच 29 सितंबर को खेला जाएगा. पाकिस्तान और बांग्लादेश को अभी पूल बी के एक मैच मलेशिया और ओमान के मैच का इंतजार करना होगा.

शनिवार को नेपाल-जापान का ग्रुप मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया. जिसकी वजह से ये भी कंफर्म हो गया की क्वार्टरफाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होगा. मैच रद्द होने की वजह से पूल A में नेपाल टॉप पर रहा. अफगानिस्तान दूसरे नंबर पर रहा. इस वजह से अब क्वार्टरफाइनल में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा, जबकि श्रीलंका का सामना नेपाल से होगा.

Asian Games 2026 Cricket: एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट की प्रतियोगिता में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश अपने अभियान की शुरुआत क्वार्टर फाइनल से करने वाले हैं. जबकि 6 टीमें ग्रुप मैच में मुकाबला करेंगी. जिसमें से हर ग्रुप की दो-दो टीमें अंतिम 8 में पहुंचेगी.

नेपाल जापान का मैच रद्द

मैच की बात करें तो बारिश से प्रभावित मैच को 15-15 का करना पड़ा. पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल ने 15 ओवर में चार विकेट पर 149 रन बनाए थे, लेकिन लगातार बारिश के कारण जापान अपनी पारी शुरू नहीं कर सका. नेपाल की पारी में संदीप जोरा और लोकेश बम की तूफानी बल्लेबाजी की. 10 ओवर के बाद नेपाल का स्कोर चार विकेट पर 84 रन था, उसके बाद इस जोड़ी ने तेजी से रन बनाए.

नंबर 3 पर आए जोरा ने 32 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल थे. बम ने पारी के आखिर में तेजी दिखाई और सिर्फ 22 गेंदों में नाबाद 52 रन बनाए, जिसमें छह छक्के और एक चौका शामिल था. इन दोनों की शानदार पारी की वजह से नेपाल 149 रन बना डाले.

जापान के सामने 15 ओवरों के मैच में 150 रनों का मुश्किल लक्ष्य था. हालांकि, इससे पहले कि वे अपनी पारी शुरू कर पाते, बारिश की एक और बौछार ने मैच को समय से पहले ही खत्म कर दिया. बारिश की वजह से मैच रद्द होने का असर ग्रुप स्टैंडिंग पर पड़ा, जिससे नेपाल पूल A का विजेता बनकर और अफगानिस्तान दूसरी क्वालीफाइंग टीम के तौर पर क्वार्टरफाइनल में पहुंच गया.

टूर्नामेंट के दौरान अच्छा खेल दिखाने के बावजूद जापान बाहर हो गया. उन्होंने अपने पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी से प्रभावित किया था और गेम्स से पहले खेले गए एकमात्र T20I मैच में भारत के खिलाफ भी अच्छा मुकाबला किया था, लेकिन आखिरकार उनकी बल्लेबाजी कमजोर कड़ी साबित हुई.