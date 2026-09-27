एशियन गेम्स क्रिकेट: भारत-अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच में बारिश का खतरा, मैच रद्द होने पर किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट?
एशियन गेम्स क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत अफगानिस्तान क्वार्टरफाइनल में बारिश का खतरा मंडरा रहा है.
Published : September 27, 2026 at 5:21 PM IST
Asian Games 2026 Cricket: एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट प्रतियोगिता में सोमवार 28 सितंबर को दो क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे. पहले क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का सामना हांगकांग से होगा, जो भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:30 बजे शुरू होगा. जबकि दूसरे सेमीफाइनल भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा. जो भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा.
इन दोनों मैच में बारिश का खतरा मंडरा रहा है. यह दोनों मुकाबला कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होने हैं. हालांकि, मौसम विभाग ने मैच के दिन शहर में बारिश की भविष्यवाणी की है. Accuweather के अनुसार, सोमवार को निशिन में बारिश की 97 प्रतिशत संभावना है. जिससे दोनों क्वार्टर-फाइनल मैचों पर संकट के बादल छा गए हैं.
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अब सवाल ये है कि अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है, तो फिर किस टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा? एशियन गेम्स में क्रिकेट नियमों के अनुसार बेहतर रैंकिंग वाली टीम आगे बढ़ जाएगी. इस हिसाब से पाकिस्तान और भारत को क्वार्टर फाइनल का विजेता घोषित कर दिया जाएगा. क्योंकि वे अपने विरोधियों की तुलना में बेहतर रैंकिंग वाली T20I टीमें हैं.
ICC रैंकिंग के अनुसार, भारत T20I में नंबर 1 पर है, जबकि अफगानिस्तान 10वें स्थान पर है. वहीं पाकिस्तान छठे स्थान पर है, जबकि हांगकांग (चीन) 24वें स्थान पर है. बता दें 2023 एशियाई खेलों में भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला क्रिकेट फाइनल भी बारिश की वजह से रद्द हो गया था. लेकिन बेहतर रैंकिंग के आधार पर भारत गोल्ड मेडल जीत गया था.
September 26, 2026
बारिश कोई बहाना नहीं, हमारा मुख्य फोकस खेलना है: अय्यर
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा है कि उनकी टीम लगातार खराब मौसम और सीमित ट्रेनिंग को बहाना नहीं बनाएगी. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एशियन गेम्स के क्वार्टर-फाइनल से पहले उनका पूरा ध्यान मानसिक तैयारी और मैदान पर खेलने पर है.
कहां देख सकेंगे मैच?
भारत अफगानिस्तान का मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव दिखाया जाएगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
दोनों टीमों का स्क्वाड
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, विपराज निगम, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी.
अफगानिस्तान: दरविश रसूली (कप्तान), अब्दुल्ला अहमदजई, मोहम्मद अकरम, इस्मत आलम, फरीदून दाऊदज़ई, हसन ईसाखिल, मोहम्मद इशाक, करीम जनत, फैसल खान, नंग्याल खरोती, इमरान मीर, अरब गुल मोमंद, फरमानुल्लाह साफी, खालिद तनीवाल, नजीबुल्लाह जदरान