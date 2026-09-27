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एशियन गेम्स क्रिकेट: भारत-अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच में बारिश का खतरा, मैच रद्द होने पर किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट?

टीम इंडिया ( IANS )

Asian Games 2026 Cricket: एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट प्रतियोगिता में सोमवार 28 सितंबर को दो क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे. पहले क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का सामना हांगकांग से होगा, जो भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:30 बजे शुरू होगा. जबकि दूसरे सेमीफाइनल भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा. जो भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा.

इन दोनों मैच में बारिश का खतरा मंडरा रहा है. यह दोनों मुकाबला कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होने हैं. हालांकि, मौसम विभाग ने मैच के दिन शहर में बारिश की भविष्यवाणी की है. Accuweather के अनुसार, सोमवार को निशिन में बारिश की 97 प्रतिशत संभावना है. जिससे दोनों क्वार्टर-फाइनल मैचों पर संकट के बादल छा गए हैं. अब सवाल ये है कि अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है, तो फिर किस टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा? एशियन गेम्स में क्रिकेट नियमों के अनुसार बेहतर रैंकिंग वाली टीम आगे बढ़ जाएगी. इस हिसाब से पाकिस्तान और भारत को क्वार्टर फाइनल का विजेता घोषित कर दिया जाएगा. क्योंकि वे अपने विरोधियों की तुलना में बेहतर रैंकिंग वाली T20I टीमें हैं.