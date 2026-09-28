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एशियन गेम्स क्रिकेट: बारिश ने पाकिस्तान और भारत को पहुंचाया सेमीफाइनल में, जानें किस से होगा महा मुकाबला?

Asian Games 2026 Cricket: बारिश ने एशियन गेम्स 2026 पुरुषों के क्रिकेट प्रतियोगिता के नॉकआउट मैचों का मजा खराब कर दिया. भारत और अफगानिस्तान का मैच बारिश की वजह से बिना कोई गेंद डाले रद्द हो गया. ICC में बेहतर रैंकिंग की वजह से टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया. जहां उनका सामना नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल की विजेता टीम से होगा.

इससे पहले पाकिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाने वाला क्वार्टर फाइनल मैच भी बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा था. पाकिस्तान बेहतर रैंकिंग की वजह से सेमीफाइनल में पहुंच गया. जहां उनका मुकाबला बांग्लादेश और मलेशिया के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल मैच के विजेता से होगा.

भारत को मिलेगा गोल्ड मेडल

नागोया में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. इस वजह से अगर सेमीफाइनल मैच भी बारिश की वजह से रद्द होता है तो भारत और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये दोनों टीमें ICC टी20 रैंकिंग में दूसरे टीमों से काफी बेहतर है. अगर ऐसा होता है तो फिर फैंस को मेडल मैच में भारत बनाम पाकिस्तान ब्लॉकबस्टर मैच देखने को मिल सकता है. फाइनल मैच 3 अकटूबर को खेला जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि अगर बारिश के वजह से फाइनल मैच भी धुल जाती है तो भारत अपनी शीर्ष रैंकिंग के आधार पर स्वर्ण पदक जीत सकता है. भारत ऐशियन गेम्स के क्रिकेट प्रतियोगिता का मौजूदा चैंपियन है.

विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता था. जबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया था.

एशियन गेम्स 2026 मेडल टैली

मेडल टैली में भारत अभी 37 मेडल के साथ 12वें स्थान पर है. जिसमें 4 गोल्ड, 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है. पाकिस्तान केवल 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 33वें नंबर पर है. जबकि चीन 216 और जापान 163 मेडल के साथ पहले और दूसरे स्थान पर बरकरार हैं.