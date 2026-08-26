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एशियन गेम्स 2026: क्रिकेट मुकाबले के शेड्यूल का हुआ ऐलान, टीम इंडिया इस तारीख से अपने अभियान की करेगी शुरुआत

एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों के क्रिकेट मुकाबले में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को सीधे क्वार्टर-फाइनल में एंट्री मिलेगी.

टीम इंडिया
टीम इंडिया (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 7:02 PM IST

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Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 का आगाज अगले महीने 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची और नागोया क्षेत्र में किया जाएगा. आयोजकों ने क्रिकेट मुकाबले के शेड्यूल ऐलान कर दिया है. महिलाओं की क्रिकेट प्रतियोगिता 17 से 22 सितंबर तक खेली जाएगी. जबकि पुरुषों के मुकाबले 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेली जाएगी.

भारतीय पुरुष टीम 28 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी जबकि महिला टीम 18 सितंबर को मेजबान जापान के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी. दोनों भारतीय टीमें टॉप रैंक की हैं इस लिए दोनों क्वार्टर-फाइनल स्टेज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी.

चार टीमें सीधे क्वार्टर-फाइनल में
पुरुषों के मुकाबले में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को सीधे क्वार्टर-फाइनल में एंट्री मिलेगी. भारत को क्वार्टर-फाइनल 2 में रखा गया है, जबकि पाकिस्तान क्वार्टर-फाइनल 1 में खेलेगा.

भारत का मुकाबला ग्रुप A की दूसरे नंबर की टीम से होगा, जिसमें अफगानिस्तान, जापान और नेपाल शामिल हैं. वहीं, पाकिस्तान का मुकाबला ग्रुप B की रनर-अप टीम से होगा, जिसमें हांगकांग, चीन, मलेशिया और ओमान शामिल हैं.

छह टीमों को ग्रुप स्टेज से गुजरना होगा
बाकी छह टीमों को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए ग्रुप स्टेज से गुजरना होगा. हर ग्रुप की टॉप दो टीमें क्वार्टर-फाइनल में पहुंचेंगी. सेमीफाइनल ड्रॉ में भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग हिस्सों में रखा गया है. क्वार्टर-फाइनल 1 की विजेता टीम का मुकाबला क्वार्टर-फाइनल 3 की विजेता टीम से होगा, जबकि क्वार्टर-फाइनल 2 की विजेता टीम का मुकाबला क्वार्टर-फाइनल 4 की विजेता टीम से होगा. सेमी-फाइनल 1 अक्टूबर को खेले जाएंगे.

भारत-पाकिस्तान मेडल मैच में भिड़ सकते हैं
नतीजतन, भारत और पाकिस्तान सेमी-फाइनल में नहीं भिड़ सकते. अगर दोनों टीमें अपने-अपने क्वार्टर-फाइनल जीतती हैं और फिर सेमी-फाइनल भी जीत जाते हैं, तो वे 3 अक्टूबर को गोल्ड मेडल मैच में ही आमने-सामने हो सकती हैं. या अगर वे सेमी-फाइनल में हार जाती हैं, तो उसी दिन ब्रॉन्ज मेडल प्ले-ऑफ में उनका आमना-सामना हो सकता है.

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पुरुष टीम और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली महिला टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार हैं. भारत ने पिछले सीजन में दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते थे. महिला वर्ग का फाइनल 22 सितंबर को जबकि पुरुष वर्ग का खिताबी मुकाबला 3 अक्टूबर को खेला जाएगा.

एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम

पुरुष टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नितीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.

महिला टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणानी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव, नंदिनी शर्मा.

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