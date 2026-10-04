ETV Bharat / sports

एशियन गेम्स 2026 क्लोजिंग सेरेमनी, तीन मेडल जीतने वाली शूटर बनेंगी भारत की ध्वजवाहक

Asian Games 2026 Closing Ceremony: एशियन गेम्स 2026 का आज आखिरी दिन है. जिसके साथ 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 16 दिनों तक चली यह प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी. इस इवेंट का समापन जापान के आइची-नागोया शहर में क्लोजिंग सेरेमनी के साथ होगा. जहां सभी एथलीट एक बार फिर ओपनिंग सेरेमनी की तरह ही इवेंट के समापन के मौके पर इकट्ठा होंगे. यह सेरेमनी स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू होगी. जबकि भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से आयोजित की जाएगी.

भारत के दर्शकों के लिए, यह उन भारतीय एथलीटों को देखने का आखिरी मौका होगा जिन्होंने अलग-अलग खेलों में मेडल जीते हैं. इस एशियन गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी. जबकि ओपनिंग सेरेमनी में शूटर मनु भाकर और कबड्डी प्लेयर पवन सेहरावत थे.

क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक

भारत की महिला ध्वजवाहक का नाम सामने आ गया है और शूटिंग स्टार नीरू ढांडा नागोया में तिरंगा थामने के लिए तैयार हैं. ढांडा ने एशियन गेम्स में दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल समेत कुल तीन मेडल जीता और वे इस इवेंट में भारत की बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों में से एक रहीं. फिलहाल, ध्वजवाहक के तौर पर किसी दूसरे नाम की घोषणा नहीं की गई है.

एशियन गेम्स 2026 क्लोजिंग सेरेमनी कहां देखें?

एशियन गेम्स 2026 क्लोजिंग सेरेमनी रविवार, 4 अक्टूबर को जापान के नागोया में होगी. जिसका सीधा प्रसारण दोपहर 2:30 बजे (IST) से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. जबकि इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर उपलब्ध होगी. भारतीय दर्शक इस समापन समारोह का आनंद दूरदर्शन के डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी देख सकते हैं.

मेडल टैली में भारत चौथे स्थान पर रहा (Asian Games Website)

मेडल टैली में भारत चौथे स्थान पर रहा

एशियन गेम्स 2026 के आखिरी दौर में भारत ने शानदार वापसी की. एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद भारत मेडल टैली में टॉप पांच में जगह नहीं बना पाएगा, लेकिन उज्बेकिस्तान के साथ कड़ी टक्कर के बाद भारतीय दल ने आखिरकार चौथा स्थान हासिल किया. भारत ने कुल 85 मेडल (21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज) जीतकर चौथा स्थान हासिल किया. उज्बेकिस्तान ने भी 21 गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन उनके सिल्वर मेडल की संख्या 25 थी, जो भारत से दो कम थी. इसी वजह से वे पांचवें स्थान पर रहे.