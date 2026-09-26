चरखी दादरी की रितु श्योराण की मेहनत लाई रंग, एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता गोल्ड
Asian Games 2026 : एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम के गोल्ड जीतने में चरखी दादरी की रितु श्योराण ने अहम भूमिका निभाई है.
Published : September 26, 2026 at 5:14 PM IST|
Updated : September 26, 2026 at 5:33 PM IST
चरखी दादरी : भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स के फाइनल मुकाबले में ईरान को 37-34 के कड़े अंतर से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है. इस ऐतिहासिक जीत में हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव बिलावल की बहू और ऑलराउंडर खिलाड़ी रितु श्योराण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. परिजनों ने पूरा मैच लाइव देखा और जीत के बाद मिठाई बांटकर खुशियां मनाईं.
पति ने जाहिर की खुशी : महिला कबड्डी टीम की जीत और रितु के शानदार प्रदर्शन के बाद उनके पति नसीब जांगू ने खुशी जाहिर की और पूरी टीम को बधाई दी. नसीब जांगू ने कहा कि भारतीय महिला कबड्डी टीम के गोल्ड मेडल जीतने पर वे सभी देशवासियों, खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और कबड्डी फेडरेशन को बधाई और धन्यवाद देते हैं. उन्होंने कहा कि फेडरेशन और देशवासियों के समर्थन व आशीर्वाद से ही टीम आज इस मुकाम पर पहुंची है.
वर्षों की कड़ी मेहनत : नसीब जांगू ने बताया कि रितु राइट कवर पोजीशन पर खेलती हैं और पिछले तीन-चार वर्षों से लगातार हंसावास स्थित 'वाइब्रेंट कबड्डी एकेडमी' में उनके साथ अभ्यास कर रही हैं. जब भी उन्हें सब्स्टिट्यूट के तौर पर या कोर्ट में खेलने का अवसर मिला, उन्होंने अपना शत-प्रतिशत देकर टीम के लिए अहम योगदान दिया. ऑलराउंडर के रूप में उनका यह प्रदर्शन पूरे परिवार और देश के लिए गर्व का विषय है.
अगला लक्ष्य राष्ट्रमंडल खेल : नसीब जांगू ने बताया कि एशियन गेम्स कबड्डी जगत का एक बेहद बड़ा मंच है और यहां स्वर्ण पदक जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि इस जीत से मिले अनुभव और जो कमियां रही हैं, उन पर काम करते हुए आगे की तैयारी की जाएगी. उनका अगला लक्ष्य आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स (राष्ट्रमंडल खेल) रहेगा, जिसके लिए वे पूरी लगन से मेहनत जारी रखेंगे.
सहयोग से मिली सफलता : जीत के बाद वीडियो जारी कर स्वर्ण पदक विजेता रितु श्योराण ने कहा कि एशियन गेम्स में ये उनका तीसरा मेडल है और गोल्ड जीतकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है. उन्होंने कहा कि पूरे देशवासियों के विश्वास और दुआओं की बदौलत आज टीम इस मुकाम तक पहुंची है. रितु ने अपने कोच, पूरी टीम और एकेएफआई व एकेएच फेडरेशन का आभार जताया. उन्होंने मंत्री कृष्ण लाल पंवार और चेयरमैन कुलदीप दलाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे कबड्डी को निरंतर बढ़ावा और खिलाड़ियों को मोटिवेशन देते हैं. रितु ने अपने पति और कोच नसीब जांगू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी कराई कड़ी प्रैक्टिस के दम पर ही वे गोल्ड जीतने में सफल रही हैं.
Team India’s women put Iran under immense pressure and force an ALL OUT in the first half of the Women's Kabaddi gold medal match! 💥 Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #AsianGames #AichiNagoya2026 #BaarBaarBharatHarBaarBharat— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 26, 2026
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