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चरखी दादरी की रितु श्योराण की मेहनत लाई रंग, एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता गोल्ड

Asian Games 2026 : एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम के गोल्ड जीतने में चरखी दादरी की रितु श्योराण ने अहम भूमिका निभाई है.

Asian Games 2026 Charkhi Dadri Ritu Sheoran family happy after the women kabaddi team won gold medal
चरखी दादरी की रितु श्योराण की मेहनत लाई रंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 26, 2026 at 5:14 PM IST

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Updated : September 26, 2026 at 5:33 PM IST

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चरखी दादरी : भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स के फाइनल मुकाबले में ईरान को 37-34 के कड़े अंतर से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है. इस ऐतिहासिक जीत में हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव बिलावल की बहू और ऑलराउंडर खिलाड़ी रितु श्योराण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. परिजनों ने पूरा मैच लाइव देखा और जीत के बाद मिठाई बांटकर खुशियां मनाईं.

पति ने जाहिर की खुशी : महिला कबड्डी टीम की जीत और रितु के शानदार प्रदर्शन के बाद उनके पति नसीब जांगू ने खुशी जाहिर की और पूरी टीम को बधाई दी. नसीब जांगू ने कहा कि भारतीय महिला कबड्डी टीम के गोल्ड मेडल जीतने पर वे सभी देशवासियों, खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और कबड्डी फेडरेशन को बधाई और धन्यवाद देते हैं. उन्होंने कहा कि फेडरेशन और देशवासियों के समर्थन व आशीर्वाद से ही टीम आज इस मुकाम पर पहुंची है.

चरखी दादरी की रितु श्योराण की मेहनत लाई रंग (ETV Bharat)

वर्षों की कड़ी मेहनत : नसीब जांगू ने बताया कि रितु राइट कवर पोजीशन पर खेलती हैं और पिछले तीन-चार वर्षों से लगातार हंसावास स्थित 'वाइब्रेंट कबड्डी एकेडमी' में उनके साथ अभ्यास कर रही हैं. जब भी उन्हें सब्स्टिट्यूट के तौर पर या कोर्ट में खेलने का अवसर मिला, उन्होंने अपना शत-प्रतिशत देकर टीम के लिए अहम योगदान दिया. ऑलराउंडर के रूप में उनका यह प्रदर्शन पूरे परिवार और देश के लिए गर्व का विषय है.

Asian Games 2026 Charkhi Dadri Ritu Sheoran family happy after the women kabaddi team won gold medal
वीडियो कॉल पर मेडल दिखाती रितु श्योराण (ETV Bharat)

अगला लक्ष्य राष्ट्रमंडल खेल : नसीब जांगू ने बताया कि एशियन गेम्स कबड्डी जगत का एक बेहद बड़ा मंच है और यहां स्वर्ण पदक जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि इस जीत से मिले अनुभव और जो कमियां रही हैं, उन पर काम करते हुए आगे की तैयारी की जाएगी. उनका अगला लक्ष्य आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स (राष्ट्रमंडल खेल) रहेगा, जिसके लिए वे पूरी लगन से मेहनत जारी रखेंगे.

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रितु श्योराण के अचीवमेंट्स के बारे में बताते पति नसीब जांगू (ETV Bharat)

सहयोग से मिली सफलता : जीत के बाद वीडियो जारी कर स्वर्ण पदक विजेता रितु श्योराण ने कहा कि एशियन गेम्स में ये उनका तीसरा मेडल है और गोल्ड जीतकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है. उन्होंने कहा कि पूरे देशवासियों के विश्वास और दुआओं की बदौलत आज टीम इस मुकाम तक पहुंची है. रितु ने अपने कोच, पूरी टीम और एकेएफआई व एकेएच फेडरेशन का आभार जताया. उन्होंने मंत्री कृष्ण लाल पंवार और चेयरमैन कुलदीप दलाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे कबड्डी को निरंतर बढ़ावा और खिलाड़ियों को मोटिवेशन देते हैं. रितु ने अपने पति और कोच नसीब जांगू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी कराई कड़ी प्रैक्टिस के दम पर ही वे गोल्ड जीतने में सफल रही हैं.

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टीम की जीत के बाद घर में सेलिब्रेट करते लोग (ETV Bharat)
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रितु श्योराण के पति नसीब जांगू (ETV Bharat)
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रितु श्योराण की कबड्डी एकेडमी (ETV Bharat)
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जीत के बाद सेलिब्रेट करती भारतीय महिला कबड्डी टीम (PTI)
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गोल्ड जीतने के बाद तिरंगे के साथ भारतीय महिला कबड्डी टीम (PTI)

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Last Updated : September 26, 2026 at 5:33 PM IST

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