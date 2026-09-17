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एशियन गेम्स: बांग्लादेश बिना खेले सेमीफाइनल में, पाकिस्तान हारते हारते बचा

एशियन गेम्स: बांग्लादेश बिना खेले सेमीफाइनल में, पाकिस्तान हारते हारते बचा ( IANS )

मैच रद्द होने का फायदा बांग्लादेश को पहुंचा और वो ICC की रैंकिंग चीन से ऊपर होने की वजह से अंतिम चार में पहुंच गया. जबकि चीन टूर्नामेंट से बाहर हो गया. बता दें कि बांग्लादेश आईसीसी टी20 रैंकिंग में 10वें और चीन 36वें स्थान पर है.

गुरुवार को महिला क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश का सामना चीन होना था. ये मैच आइची प्रांत के खूबसूरत निशिन शहर में कारोगी स्पोटर्स पार्क में हुने वाला था, लेकिन भारी बारिश और गीली आउटफील्ड के कारण मैच को बिना कोई गेंद फेके ही रद्द कर दिया गया.

नागोया (जापान): बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरे बिना ही एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई जबकि पाकिस्तान को थाईलैंड जैसी कमजोर टीम के खिलाफ जीत दर्ज करने में भी पसीना छूट गए.

पाकिस्तान हारते हारते बचा

वहीं दूसरे गेम में पाकिस्तान महिला टीम थाईलैंड से हारते हारते बच गई. उन्होंने 92 रनों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने सात विकेट खो दिए. लेकिन आखिर में वो 10.4 ओवर में तीन विकेट से जीत दर्ज की.

पाकिस्तान और थाईलैंड का मुकाबला भी बारिश से प्रभवित रहा और गीली आउटफील्ड के कारण देर से शुरू हुआ. मैच को 11-11 ओवर का कर दिया गया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए थाईलैंड की टीम ने चार विकेट पर 91 रन बनाये. उसकी विकेटकीपर और तीसरे नंबर की बल्लेबाज एन कोंचारोएनकाइ ने 38 गेंद में 49 रन बनाये.

जवाब में पाकिस्तान के लिये शावाल जुल्फिकार (25) और फातिमा सना (21) ही उल्लेखनीय पारियां खेल सकी जबकि बाकी बल्लेबाज नाकाम रहे. थाईलैंड के लिये आफ स्पिनर ओनिचा कामचोम्फू ने तीन और सुनिदा सी ने दो विकेट लिये.

बांग्लादेश का अगला मैच

टूर्नामेंट में अब बांग्लादेश का सेमीफाइनल में सामना भारत और जापान के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा. जो शुक्रवार को होगा. जबकि सेमीफाइनल 20 सितंबर को होना है. वहीं पाकिस्तान की टीम शुक्रवार को श्रीलंका और मलेशिया के बीच मुकाबले के विजेता से खेलेगी. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम आठ टीमों की स्पर्धा में मैजूदा चैंपियन है.