ईरानी महिला फुटबॉल टीम का बड़ा फैसला, मैच से पहले राष्ट्रगान गाने से कर दिया मना
इजराइल ईरान जंग के बीच ईरीन की महिला फुटबॉल टीम ने एशियन कप के पहले मैच में राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया.
Published : March 3, 2026 at 5:35 PM IST
गोल्ड कोस्ट (ऑस्ट्रेलिया): ईरानी महिला नेशनल फुटबॉल टीम ने महिला एएफसी एशियन कप के पहले मैच के दौरान साइलेंट प्रोटेस्ट किया. उन्होंने मैच से पहले अपना राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया. जब गोल्ड कोस्ट के सीबस सुपर स्टेडियम में मैच से पहले राष्ट्रगान बजाया गया था.
साउथ कोरिया के खिलाफ मैच से पहले, खिलाड़ी मैच से पहले अपनी पारंपरिक लाइन में थे और जब ईरानी राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ, तो किसी भी ईरानी खिलाड़ी या हेड कोच मरजियाह जाफरी ने साथ में नहीं गाया क्योंकि वे सीधे आगे देख रहे थे और मुश्किल से हिल रहे थे.
यह साइलेंट प्रोटेस्ट ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के इजरायली और अमेरिकी हमलों में मारे जाने के बाद हुआ. रविवार को मीडिया द्वारा पूछताछ के दौरान, ईरान की कैप्टन जहरा घनबारी और जाफरी से खामेनेई की मौत के बारे में पूछा गया. लेकिन उन्होंने सवाल को तुरंत टाल दिया. ईएसपीएन के अनुसार, जाफरी ने फारसी में जवाब दिया, लेकिन एएफसी मीडिया प्रतिनिधि ने बिना किसी अनुवाद के उनकी प्रतिक्रिया को काट दिया.
BIG: Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime at the opening match of the Asian Cup in front of the entire world. pic.twitter.com/zoQSAzOQ08— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 3, 2026
हालांकि, मैच दक्षिण कोरिया के पक्ष में गया, उन्होंने 3-0 से मैच अपने नाम किया. हालांकि टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कोच जाफरी टीम की कोशिशों से खुश थे. मैच के बाद उन्होंने कहा, 'हमें पता था कि आगे हमारा मैच मुश्किल होगा क्योंकि कोरिया एशिया की सबसे मुश्किल टीमों में से एक है। उन्होंने बहुत अच्छा खेला, इसलिए मैं उन्हें बधाई देती हूं, और मुझे उम्मीद है कि हम मुकाबले में दमदार वापसी करेंगे.'
उन्होंने आगे कहा, 'दूसरे हाफ के लिए हमारे पास एक स्ट्रेटेजी थी, और हमने (उन पर) दबाव डाला; हम डिफेंसिव से ऑफेंसिव (टैक्टिक्स) में बदल गए. पेनल्टी के लिए हमारी एक इंडिविजुअल गलती थी, और सेट-पीस (गोल खाना) भी हमारे खिलाड़ियों की गलतियों में से एक थी. लेकिन मुझे लगता है कि टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था.'
ईरान ने टूर्नामेंट में तीन मैच खेले हैं, जिसमें से एक ड्रॉ रहा जबकि दो मैच हारे हैं. इसके अलावा, 2026 में अपने टूर्नामेंट के पहले मैच में उन्हें दक्षिण कोरिया से हार का सामना करना पड़ा.