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पाकिस्तानी टीम के भारत दौरे को लेकर आया बड़ा अपडेट, सरकार को लेना होगा फैसला

हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अगले महीने 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में आयोजित होने वाली है.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच
भारत बनाम पाकिस्तान मैच (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 3:25 PM IST

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Pakistan's tour to India: क्या पाकिस्तान की हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने के लिए भारत आएगी या नहीं, इसपर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है. हालांकि मंगलवार को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (PHF) के प्रमुख ने साफ कर दिया है कि ये दौरा उनकी सरकार की मंजूरी पर निर्भर है.

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार PHF के प्रमुख मोहीउद्दीन अहमद वानी ने कहा कि वो भारत में आयोजित टूर्नामेंट में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी पर सरकार के फैसले का पालन करेगा. सरकार जो भी करने को कहेगी, हम वही करेंगे.'

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने क्या कहा?
बता दें कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ये बयान पंजाब के सीएम भगवंत मान के उस बयान के एक दिन बाद या है, जिसमें उन्होंने कहा था की पाकिस्तान अगले महीने टूर्नामेंट के लिए भारत आएगा. इस दौरान मान ने अपने बयान में भारत सरकार की ओर से जारी की गई उस नई पॉलिसी का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी और टीमें भारत द्वारा आयोजित मल्टी-लेटरल इवेंट्स में हिस्सा ले सकेंगे.

पिछले साल, दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने जूनियर वर्ल्ड कप और बिहार के राजगीर में होने वाले मेंस एशिया कप से अपना नाम वापस ले लिया था.

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल
पुरुषों की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में आयोजित की जाएगी. टूर्नामेंट का लीग स्टेज 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जालंधर में खेला जाएगा, जबकि सेमीफाइनल 4 नवंबर को और फाइनल 5 नवंबर को खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला 1 नवंबर को जालंधर में पंजाब दिवस के मौके पर खेला जाएगा.

इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, मलेशिया और कोरिया की टीमें हिस्सा लेंगी. वहीं, किसी टीम के हटने की स्थिति के लिए ओमान और बांग्लादेश को रिजर्व टीमों के तौर पर रखा गया है.

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