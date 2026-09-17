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पाकिस्तानी हॉकी टीम नहीं आएगी भारत, न्यूट्रल वेन्यू पर मैच कराने का किया अनुरोध

पाकिस्तानी हॉकी टीम पंजाब में आयोजित एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने के लिए भारत नहीं आएगी.

पाकिस्तानी हॉकी टीम नहीं आएगी भारत
पाकिस्तानी हॉकी टीम नहीं आएगी भारत (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 1:57 PM IST

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Asian Champions Trophy 2026: पाकिस्तान ने अपनी नेशनल हॉकी टीम को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी (ACT) के लिए भारत भेजने से इनकार कर दिया है. साथ में उन्होंने एशियन हॉकी फेडरेशन (AHF) से अपने सभी मुकाबलों को न्यूट्रल वेन्यू पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है. ताकि पाकिस्तान हॉकी टीम की बिना किसी रुकावट के टूर्नामेंट में पूरी भागीदारी सुनिश्चित हो सके.

इससे पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (PHF) ने भारत दौरे के हवाले से कहा था कि ये फैसला सरकार को करना है की नेशनल हॉकी टीम भारत जाएगी या नहीं. इस बयान के एक दिन बाद ही अब PHF के अध्यक्ष मोहिउद्दीन अहमद वानी ने कहा कि वह पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए न्यूट्रल वेन्यू चाहते हैं.

पाकिस्तानी हॉकी टीम
पाकिस्तानी हॉकी टीम (IANS)

PHF के अध्यक्ष मोहिउद्दीन अहमद वानी ने एक बयान में कहा कि इस फैसले का मकसद राष्ट्रीय खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा, 'हम भारत सहित FIH के सभी सदस्य देशों के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हैं.' उन्होंने यह भी कहा कि PHF खेलों को राजनीति से दूर रखने के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है.

उन्होंने कहा, 'हमें पूरी उम्मीद है कि एशियाई हॉकी महासंघ टूर्नामेंट में पाकिस्तान की निर्बाध और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तटस्थ स्थल के हमारे गरिमापूर्ण प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करेगा.'

पाकिस्तान की अपील खारिज
हालांकि ये भी रिपोर्ट्स सामने आ रही है कि एशियन हॉकी फेडरेशन के उपाध्यक्ष और हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने पाकिस्तान के इस अनुरोध को पूरी तरह खारिज कर दिया है. भोला नाथ ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया है कि वो इस तरह के किसी अनुरोध पर विचार नहीं कर रहा है और ना ही आयोजन स्थल में कोई बदलाव होगा.' उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी पाकिस्तान ने ऐसा किया है. अगर वे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना चाहते हैं तो उन्हें भारत आना होगा. वरना उन्हें बांग्लादेश या फिर ओमान जैसी टीम से रिप्लेस कर दिया जाएगा.'

पाकिस्तानी हॉकी टीम
पाकिस्तानी हॉकी टीम (IANS)

क्रिकेट जैसा बर्ताव चाहता है पाकिस्तान
ये भी उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंध खराब होने के कारण दोनों देशों की क्रिकेट टीमें न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलती हैं. लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपनी पुरुष हॉकी टीम के लिए भी ऐसा ही बर्ताव चाहता है.

टूर्नामेंट कब शुरू होगा?
बता दें कि टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से पांच नवंबर तक मोहाली और जालंधर में आयोजित किया जाएगा. जिसमें मेजबान भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, मलेशिया और कोरिया की टीमें हिस्सा लेंगी.

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