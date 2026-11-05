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हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में बनाई जगह, जापान से होगा खिताबी मुकाबला

भारतीय हॉकी टीम ( IANS )

मोहाली (पंजाब): हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. बुधवार की रात टूर्नामेंट की दूसरी फाइनलिस्ट टीम का नाम तय हो गया. जब मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेले गए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में, भारत ने दक्षिण कोरिया को 8-1 से करारी शिकस्त दे दी.

भारत के लिए लाकड़ा ने चौथे और 13वें मिनट में, जबकि दिलप्रीत ने 21वें और 25वें मिनट में दो-दो गोल किए. कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने नौवें मिनट में, सुखजीत सिंह ने 21वें मिनट में, अंगद बीर सिंह ने 36वें मिनट में और विवेक सागर प्रसाद ने 54वें मिनट में गोल किए जिससे भारत ने रिकॉर्ड सातवीं बार इस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई. दक्षिण कोरिया के लिए एकमात्र गोल सांगजुन हान ने नौवें मिनट में किया. दिलप्रीत को उनके दो गोलों के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. इससे पहले, टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में जापान ने शूटआउट में मलेशिया को 5-3 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी.