रांची में 24 अक्टूबर को होगा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन, जानें कैसी है तैयारी

रांची: झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में चौथे एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. तीन दिनों तक चलने वाले इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन को लेकर पूरे शहर का माहौल खेलमय हो गया है. 24 से 26 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन में देश-विदेश के नामचीन एथलीट हिस्सा लेंगे.

सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर की शाम इस चैंपियनशिप का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. उद्घाटन समारोह को लेकर प्रशासनिक और खेल विभाग की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. स्टेडियम के भीतर मंच निर्माण से लेकर दर्शक दीर्घा की सजावट, खिलाड़ियों के आवासन और सुरक्षा व्यवस्था तक हर पहलू पर बारीकी से काम चल रहा है.

छह देशों के 205 एथलीट लेंगे भाग

खिलाड़ियों के आगमन के साथ ही बिरसा मुंडा स्टेडियम में उत्साह का माहौल दिखने लगा है. भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव समेत कुल छह देशों के 205 एथलीट इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं. इनमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिलाड़ी शामिल हैं.

एथलीटों ने शुरू की प्रैक्टिस

विभिन्न देशों की टीमों ने मंगलवार से ही अपना-अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिया है. सुबह और शाम के सत्र में एथलीट्स ट्रैक पर अभ्यास करते नजर आ रहे हैं. रांची के मौसम की स्थिति को देखते हुए आयोजन समिति ने समय-सारणी में कुछ बदलाव भी किए हैं, ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की असुविधा न हो.

खेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का मकसद न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की पहचान को बढ़ाना है, बल्कि राज्य के एथलीटों को भी एक बड़ा मंच प्रदान करना है. झारखंड की धरती पर पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एशियाई स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता हो रही है.