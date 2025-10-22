ETV Bharat / sports

रांची में 24 अक्टूबर को होगा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन, जानें कैसी है तैयारी

24 अक्टूबर की शाम झारखंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आगाज होगा. इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की तैयारी अंतिम चरण में है.

Athletics Championship In Ranchi
रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में चल रही एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 22, 2025 at 2:27 PM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में चौथे एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. तीन दिनों तक चलने वाले इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन को लेकर पूरे शहर का माहौल खेलमय हो गया है. 24 से 26 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन में देश-विदेश के नामचीन एथलीट हिस्सा लेंगे.

सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर की शाम इस चैंपियनशिप का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. उद्घाटन समारोह को लेकर प्रशासनिक और खेल विभाग की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. स्टेडियम के भीतर मंच निर्माण से लेकर दर्शक दीर्घा की सजावट, खिलाड़ियों के आवासन और सुरक्षा व्यवस्था तक हर पहलू पर बारीकी से काम चल रहा है.

रांची में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी पर संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट. (वीडियो-ईटीवी भारत)

छह देशों के 205 एथलीट लेंगे भाग

खिलाड़ियों के आगमन के साथ ही बिरसा मुंडा स्टेडियम में उत्साह का माहौल दिखने लगा है. भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव समेत कुल छह देशों के 205 एथलीट इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं. इनमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिलाड़ी शामिल हैं.

एथलीटों ने शुरू की प्रैक्टिस

विभिन्न देशों की टीमों ने मंगलवार से ही अपना-अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिया है. सुबह और शाम के सत्र में एथलीट्स ट्रैक पर अभ्यास करते नजर आ रहे हैं. रांची के मौसम की स्थिति को देखते हुए आयोजन समिति ने समय-सारणी में कुछ बदलाव भी किए हैं, ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की असुविधा न हो.

Athletics Championship In Ranchi
एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

खेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का मकसद न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की पहचान को बढ़ाना है, बल्कि राज्य के एथलीटों को भी एक बड़ा मंच प्रदान करना है. झारखंड की धरती पर पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एशियाई स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता हो रही है.

सुरक्षा की विशेष तैयारी

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी की है. स्टेडियम परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. खिलाड़ियों और मेहमानों के लिए विशेष पास जारी किए गए हैं. ट्रैफिक पुलिस ने भी यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है.

Athletics Championship In Ranchi
रांची का बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम. (फोटो-ईटीवी भारत)

खेल प्रेमियों में उत्साह

स्थानीय एथलीटों और खेल प्रेमियों में भी इस आयोजन को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है. आयोजन समिति ने बताया कि उद्घाटन समारोह में पारंपरिक झारखंडी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी, ताकि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने लाया जा सके.

खेल विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे आयोजन राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देते हैं और युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं. पिछले कुछ वर्षों में झारखंड से कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीट उभरे हैं, और यह आयोजन उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा.

वहीं आयोजन स्थल पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. ट्रैक की फिनिशिंग का काम अंतिम चरण में है. वहीं दर्शक दीर्घा में लाइटिंग और साउंड सिस्टम का ट्रायल जारी है.

Athletics Championship In Ranchi
रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा पंडाल. (फोटो-ईटीवी भारत)

24 से शुरू होगा एथलेटिक्स का रोमांच

अब पूरे राज्य की निगाहें रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम पर टिकी हैं, जहां 24 अक्टूबर की शाम से एथलेटिक्स का रोमांच शुरू होगा और तीन दिनों तक रफ्तार, जोश और उत्साह का नजारा देखने को मिलेगा.

ETV Bharat Logo

